iMessage, Apple tarafından on yıldan uzun bir süre önce başlatılan bir anlık mesajlaşma hizmeti konumunda. Yalnızca Apple ürün ekosistemi içerisinde çalışan bu sistem şimdi Android’e geliyor. Apple, iMessage’da RCS desteğini uygulamayı reddetme konusunda kararlı bir tutum sergiliyor. Bu durum, RCS etkinleştirilmiş bir Android kullanıcısının bir iPhone kullanıcısına mesaj gönderdiğinde, mesajın SMS veya MMS olarak düşmesine neden oluyor. Bu da yüksek kaliteli sohbet, okundu bilgisi ve yazma göstergeleri gibi özelliklerin kaybedilmesine yol açıyor.

İlginizi Çekebilir: Kullanıcılar Android’den iPhone’a Geçiyor!

Şu anda Alfa geliştirme aşamasında olan bir Android uygulaması olan Sunbird, iMessage’ın bir Android telefonda çalışmasına izin vermektedir. Bunun için sadece Apple Kimliği olan bir Mac, iPad veya iPhone’a ihtiyaç duyulmaktadır. Kayıt sürecinden sonra herhangi bir Apple cihazına ihtiyaç olmadığı belirtilmekte ve şirket, tüm iletilerin uçtan uca şifrelendiğini ve bu nedenle mesajların okunamadığını iddia ediyor.

Sunbird nasıl kullanılır?

Sunbird uygulamasını açtığınızda, e-postanız ve şifrenizle bir Sunbird hesabı oluşturun.

Oturum açtığınızda, telefon kişilerinize erişmek için izin vermeniz istenecektir. Bu, isimleri iMessage ile eşleştirmek içindir, böylece sadece sayıları görmezsiniz.

Ardından, sağ üstteki eylem çubuğuna gitmeniz gerekir → ayarlara gidin → Bağlı mesaj türleri → iMessage’ı bağlayın ve Apple kimliğinizi ve şifrenizi girin.

Artık Android telefonunuzdan herhangi bir Apple cihazı kullanıcısına fotoğraf ve video da dahil olmak üzere bir iMessage gönderebilirsiniz.

Apple’ın sunucularına bağlanması gerektiğinden, mesajınızı göndermek zaman alır ve medya dosyaları göndermek biraz daha uzun sürer.

Geliştiriciler gelecekte WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, RCS, Signal, Line, Slack, Discord, Instagram DM’leri ve daha fazla platform için destek eklemeyi planladıkları için iMessage Sunbird için tek odak noktası değil. Fikir, Sunbird’ün mesajlaşma için tek durak noktasına gitmesi ve kullanıcıların tüm mesajlaşma uygulamalarından tek bir yerden mesaj gönderip almasına izin vermesidir.

Sunbird, herhangi bir kullanıcı verisi, IP adresi veya kullanıcıları tanımlamak için kullanılabilecek kişiler veya mesajlar gibi diğer veriler. Ayrıca herhangi bir reklamı olmadığını söylüyor. Bakalım Apple bu konuda Sunbird geliştiricilerine dava açacak mı?