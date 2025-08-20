Yapay zekâ, perakende sektöründe güvenlik, operasyonel verimlilik ve müşteri deneyimi yönetiminde büyük dönüşüm sağlıyor. Securitas Technology Türkiye’nin perakendeye özel geliştirdiği yapay zekâ destekli video analiz çözümü, mağaza içi dinamikleri analiz ederek işletmelere daha akıllı kararlar alma imkânı sunuyor. Bu sayede hem çalışan verimliliği hem de müşteri memnuniyeti artarken, süreçler daha etkin bir şekilde yönetilebiliyor.

Yapay zekânın durmaksızın ilerleyen yükselişi, perakende sektörünü de kökten dönüştürüyor. Bu değişim rüzgârı, müşteri deneyiminden stok yönetimine, mağaza içi operasyonlardan satış stratejilerine kadar her alanda etkisini hızla hissettiriyor.

Özellikle son yıllarda yapay zekâ, gelişmiş analiz kabiliyetleri ve öngörücü algoritmaları sayesinde, perakende sektöründe birçok yenilikçi ürün ve çözümün temelinde yer alıyor. Derin öğrenme ve makine öğrenmesi gibi teknolojiler, tüketici davranışlarını analiz ederek kişiselleştirilmiş hizmetlerin sunulmasını mümkün kılıyor; aynı zamanda talep tahmini, dinamik fiyatlandırma ve envanter optimizasyonu gibi kritik alanlarda daha isabetli ve stratejik kararlar alınmasına olanak tanıyor.

Yapay zekâ destekli sistemler sayesinde, perakende sektörü daha çevik, daha verimli ve daha müşteri odaklı bir yapıya dönüşüyor.

Bu dönüşümün liderlerinden Securitas Technology Türkiye, perakende sektörüne özel geliştirdiği yapay zekâ destekli video analiz çözümü ile mağaza içi operasyonları daha verimli ve etkin yönetmenin yolunu açıyor. Gelişmiş yapay zekâ algoritmalarının ve derin öğrenme tekniklerinin kullanıldığı sistem, mağaza içinde olup biteni yalnızca izlemekle kalmıyor, anlamlandırıyor. Müşteri davranışlarını, etkileşim sürelerini, demografik verileri ve hatta memnuniyet düzeylerini analiz ederek işletmelere veriye dayalı karar alma imkânı sunuyor.

Securitas Technology Türkiye Genel Müdürü Pelin Yelkencioğlu, ” Yapay zekânın bugün perakende sektörü için sunduğu potansiyel, sadece güvenliği sağlamanın ötesinde perakendecilerin sahadaki gözleri, kulakları ve hatta stratejik aklı haline geliyor. Securitas Technology Türkiye olarak geliştirdiğimiz çözümlerle, müşterilerimizin yalnızca bugünü değil, geleceği de öngörebilmelerine olanak tanıyoruz” dedi.

Güvenli, hızlı ve entegre çözüm

Securitas Technology’nin yapay zekâ destekli video analiz çözümü, mevcut kamera altyapısını kullanarak ek bir donanıma ihtiyaç duymadan çalışıyor. On-premise (yerel) sistem sayesinde tüm veriler kurum içinde kalıyor; böylece hem gizlilik hem de yüksek güvenlik sağlanıyor. Kurulum ise sadece 3–5 iş günü içerisinde tamamlanabiliyor.

Yeni nesil analiz sistemleriyle müşteri etkileşimi ve personel yönelme süresi takip edilebiliyor. Demografik analiz yoluyla yaş ve cinsiyet tahmini yapılabiliyor. Duygu analizi sayesinde müşteri memnuniyeti değerlendirilebiliyor. Sistem, terk edilen objeleri tespit edebiliyor. Alan içi yoğunluk ve hareket takibi gerçekleştirilebiliyor. Mağaza içi sıcaklık haritalarıyla müşteri davranışları haritalandırılabiliyor. Tüm bu analizler, kullanıcı dostu gerçek zamanlı dashboard’larda görselleştirilerek mağaza yöneticilerine sunuluyor. Aynı anda birden fazla lokasyonda çalışabilen sistem, merkezi yönetim ve karşılaştırmalı analiz olanağı da sağlıyor.

Somut fayda, ölçülebilir sonuç sunuyor

Yapay zeka tabanlı analiz özelliği, satışa dönüş oranlarında artış, müşteri memnuniyetinde yükselme, personel verimliliğinde net gelişmeler, alan kullanımında optimizasyon gibi mağaza performansında ölçülebilir iyileşmeler sunuyor. İlk 3 ayda somut geri dönüşler sunan sistem, mağaza yerleşiminden hizmet stratejisine kadar tüm süreçleri veriye dayalı olarak yeniden şekillendirme gücü veriyor.