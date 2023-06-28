Apple, M serisi işlemcileriyle bilgisayar pazarında büyük bir ilerleme kaydetmiş durumda. Şirket, pazar lideri olma hedefinde kararlı ve hız kesmeden ilerliyor. Teknoloji devi, son WWDC 2023 etkinliğinde 15 inç ekranlı MacBook Air ve M2 Ultra işlemcili yeni Mac modellerini duyurdu. Şimdi ise şirketin daha büyük bir iMac modeli üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu model 30 inç ve üzeri bir ekranla bizleri karşılayabilir. İşte Apple’ın yeni devasa Mac’i hakkında bildiğimiz her şey!

Yeni iMac İçerik Üreticilerinin Vazgeçilmezi Olacak!

iMac’ler, tüm zamanların en ikonik bilgisayar modellerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Şık tasarımı ve estetik çekiciliğiyle uzun yıllardır kullanıcıların favorisi olan iMac’ler, profesyonel iş yerlerinin de vazgeçilmezi olmuş durumda. Apple, en son 2021 yılında iMac’i M1 işlemciyle güncelleyerek daha da güçlendirdi ve tasarımını yeniledi. Ancak, bu güncelleme ile birlikte ekran boyutu da geriye gitti.

Eskiden Apple, 27 inç ve daha büyük ekranlı iMac modelleri üretiyordu. Ancak 2021’de şirket, 24 inç ekranlı yeni modelleri piyasaya sürerek bu konuda bir gerilemeye gitti. Bu değişiklik, kalın çerçeve ve düşük ekran-gövde oranıyla birleşince bazı kullanıcıların eleştirilerine neden oldu.

Eleştiriler, daha küçük ekran boyutu ve kalın çerçevenin yeni iMac’lerin modası geçmiş görünmesine yol açtığı yönündeydi. Ayrıca, bazı kullanıcılar bu ekran boyutunun kendi işleri için yeterli olmadığından şikayet etmiş ve daha büyük bir ekrana ihtiyaç duyduklarını söylemişti.

Apple hakkındaki isabetli analizleriyle tanıdığımız Bloomber’den Mark Gurman’a göre, Apple eleştirilere kulak verdi ve şirket şu anda 30 inç ve üzeri bir ekrana sahip yeni iMac üzerinde çalışıyor. Bu yeni model, şimdiye kadar üretilen en büyük iMac olacak ve Apple’ın ürün yelpazesindeki önemli bir boşluğu dolduracak.

Bu modelin, iPhone 15 serisi, yeni nesil Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 9 ve M3 işlemcili MacBook Pro modelleriyle beraber Apple’ın sonbahar ürünleri arasında yerini alması bekleniyor. Yani tanıtımın eli kulağında diyebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 30 inç ekranlı bir iMac işinizi görür mü? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!