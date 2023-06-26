Apple hakkındaki isabetli analizleriyle tanıdığımız Bloomberg’den Mark Gurman’ın raporuna göre, Apple’ın ürün tanıtım yol haritasında sonbaharda piyasaya sürülecek üç Apple Watch modeli bulunuyor. Bu modeller arasında iki Apple Watch Series 9 modeli ve ikinci nesil Apple Watch Ultra yer alıyor. İşte yeni Apple Watch modelleri hakkında bildiğimiz her şey!

Yeni Apple Watch Ultra ve Watch Series 9 Çok Konuşulacak!

Raporda belirtilen bilgilere göre, Apple Vision Pro’nun tanıtılmasının ardından dikkatler gelecek diğer ürünlere çevrildi. Apple’ın sonbahar serisi kapsamında çıkması beklenen üç Apple Watch modeli de bu ürünler arasında yer alıyor.

Saatlerin kod adları N207, N208 ve N210 olarak geçiyor. İki model Apple Watch Series 9’un bir parçası olacakken, üçüncü model ise “Ultra’nın güncellenmiş bir versiyonu” olacak. Ancak raporda detaylı bilgilere yer verilmiyor. Bu yeni modelde ekran konusunda ve tasarım konusunda bazı değişiklikler olabilir.

Yol haritasında listelenen diğer ürünler arasında M3 donanımlı MacBook Pro modelleri (13 inç, 14 inç ve 16 inç), yeni MacBook Air modelleri ve 24 inç ekranlı bir iMac bulunuyor. Ayrıca, 30 inçten büyük bir iMac üzerinde de çalışmaların yapıldığı belirtiliyor.

iPad’ler için ise raporda, OLED ekranlı yenilenmiş iPad Pro modelleri ve M1 modelinin yerini alacak yeni bir iPad Air’in beklendiği ifade ediliyor. iPad Air modelleri M2 işlemciyle güncellenirken, iPad Pro’lar yüksek yenileme hızın sahip OLED ekranlarla güncellenebilir.

Raporun devamında dördünce nesil AirPods, akıllı ev ekipmanları ve geliştirilmiş bir Apple TV gibi diğer ürünlerin de erken geliştirme aşamasında olduğu belirtiliyor. Ancak bu ürünlerle ilgili daha fazla detay verilmiyor.

Apple’ın yeni sonbahar ürünleriyle beraber iPhone 15 serisi de tanıtılacak. Bir süredir A17 Bionic üretiminde yaşanan sorunlarla gündeme gelen serinin neler sunacağını çok merak ediyoruz. Android cephesi birçok konuda iPhone’lar ile açılan arayı kapatmış ve hatta iPhone’ları geçmişti. Şimdiyse Apple’ın yeniden öne geçmek için bir şansı var.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın yeni akıllı saat modelleri neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!