23 SAAT EKRAN SÜRESİ VEREN TELEFON | VIVO Y20 İncelemesi

Ülkemizde üretime başlayan vivo markası, BBK çatısı altında olan markalardan biri. vivo Y11s ve Y20 modellerinin ülkemizde üretime başlamasıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Şimdi ise dikkat çekici özellikleriye gelen Y20 modelinin incelemesi ile karşınızdayız.

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Vivo Y20 tasarım konusunda segmentinin en iyi telefonlardan birisi olma ünvanını taşıyor dersek yanlış olmaz. Şık arka tasarıma sahip olan model 164.4 x 76.3 x 8.4 mm ölçülerine sahip. Ek olarak içerisinde 5000 mAh gibi büyük bir batarya bulunmasına rağmen 192 gram ağırlığında. Arka tarafta üçlü kamera kurulumu yer alıyorken ön tarafta damla çentikli bir ekran yer alıyor. Alt tarafta işe giriş segmentinde bile olmasını istemediğimiz Micro USB bağlantı yuvası bulunuyor. Güç tuşuna entegre edilen parmak izi okuyucusu ve ses tuşları sağ tarafta yer alıyor.

Vivo Y20’nin ekranı segmentindeki diğer telefonlardan farklı bir seçenek sunmazken 6.51 inç boyutunda IPS LCD HD+ bir ekran sunuyor. 270 PPI yoğunluğa sahip olan bu damla çentikli ekranın ekran kasa oranı ise %81.6 oranında tutulmuş.

Yerli üretim ürünlerden birtanesi olan vivo Y21’İn kalbinde Qualqomm Snapdragon 460 işlemcisi bulunuyor. Adreno 610 grafik birimi ise güç gerektiren noktalarda işlemciye yardımcı oluyor. 4GB RAM ve 64GB depolama sahip olan telefon giriş segmenti için kabul edilebilir bir performans sunuyor. Android 11 ve FunTouch 11 ile gelen telefon akıcı bir deneyim sunarken size herhangi bir arayüz problemi yaşatmıyor.

Vivo Y20 segmentindeki telefonlarla kıyasladığımızda “orta” olarak nitelendirilebilecek bir kamera performansına sahip. Arka tarafta üçlü kamera kurulumuna sahip olan model 13MP çözünürlük sunan F/2.2 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera, 2MP çözünürlüğünde F/2.4 diyafram açıklığı bulunan bir makro kamerası ve yine 2MP çözünürlüğünde F/2.4 diyaframa sahip bir derinlik kamerası bulunuyor. Bu kameralar ile 1080p 30fps videolar çekebiliyorsunuz. Ek olarak ön taraftaki kamera ise; 8MP çözünürlük sunan F/1.8 diyafram açıklığında olan özçekim kamerası. Aynı arka kamerada olduğu gibi bu kamera ile de 1080p 30fps videolar çekebilmek mümkün.

Ses konusunda da yine segmentindeki diğer telefonlar gini mono hoparlör sunan vivo Y20, ek olarak 3,5mm kulaklık girişi de bulunduruyor. Buna ek olarak içerisinde yerleşik FM Radyo da bulunuyor. Kutu içerisinden çıkan kulaklık ile multimedya tüketimini gerçekleştirebiliyorsunuz.

Vivo Y20’nin en güçlü olduğu nokta ise bataryası. 5000 mAh büyüklüğündeki bataryayı nispeten ince bir kasaya sığdıran vivo, artık görmek istemediğimiz Micro USB’den 10W hızla şarj oluyor. 0’dan 100’e yaklaşık 3 saatte dolum gerçekleştiren model bir o kadar da fazla ekran süresi sunuyor. İşlemcinin ekranın ve yazılımın yardımıyla testlerde 23 saatlik bir ekran süresi alarak bu konuda ne kadar iddialı bir model olduğunu kanıtlıyor. 2 günü aşan pil ömrü ile güçlü yanını ortaya koyan model günlük kullanımda da bunu size hissettiriyor.

Ağ bağlantıları kısmında ise vivo Y20 günümüz teknolojilerini içerisinde barındırıyor. WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 teknolojilerini sağlayan telefon ile indirme/yükleme işlemleri gayet hızlı ve akıcı, Bluetooth bağlantıları ise sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

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