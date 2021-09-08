iPhone 13 Serisinin Çoğu 60 Hz Ekran Yenileme Hızını Kullanacak

Bugün erken saatlerde Apple, 15 Eylül’de yeni bir ürün lansman konferansı düzenleyeceğini resmen duyurdu. Şirkete göre, bu etkinlikte çok sayıda cihaz piyasaya sürecek. Yine de 13 serisi bu lansman etkinliğinin kahramanı olmasını bekliyoruz. Şimdiye kadarki raporlara göre serinin, 60 Hz’nin üzerinde ekran yenileme hızıyla gelen ilk iPhone olacaktı. Ancak son yayınlanan raporlara göre, yalnızca iPhone 13 Pro Max’in 60 Hz’nin üzerinde bir yenileme hızıyla geleceğini gösteriyor.

iPhone 13 ve iPhone 13 mini, Pro serisi ile aynı ekrana bile sahip olmayacak. 60Hz’in üzerinde bir ekran yenileme hızını desteklemeyecekler. Ancak Pro modelleri için donanım seviyesinde tamamen aynı olan bir ekran kullanacaklar. Bu seri, yüksek yenileme hızına sahip bir ProMotion ekranı kullanacak ve video çekim işlevinde önemli iyileştirmeler olacak (ProRes ve portre modunda video çekimini destekleyecek). Pro serisi ayrıca Samsung’un 120Hz LTPO OLED panelini kullanacak, 120Hz uyarlanabilir ekran yenileme hızını destekleyecek ve akıllı bir ekran yenileme hızı getirecek. Akıllı ekran yenileme hızı, ekranın kullanımına bağlı olarak ekranın yenileme hızının otomatik olarak 1-120Hz arasında geçiş yapmasını sağlayacak. Bu, iPhone’un ilk kez 60Hz’in üzerinde bir ekran yenileme hızına sahip olacağını gösteriyor.

iPhone 13 Pro, Yüksek Yenileme Hızını Desteklemeyebilir

iPhone 13 Pro’nun pili daha küçük olduğu için Apple, daha iyi pil ömrü karşılığında yazılım aracılığıyla iPhone 13 Pro modelinin ekran yenileme hızını sistem düzeyinde sınırlayacaktı. Ancak Apple’ın bu kararı diğer değişiklikleri gibi çok fazla tepki topladı. Onaylanmamasına rağmen, kullanıcılar bu haberden memnun değiller. Kullanıcılar, Apple’ın yüksek yenileme hızı modundan düşük yenileme hızı moduna geçmek için bir geçiş eklemesi gerektiği önerisinde bulunuyorlar. Ayrıca yüksek yenileme hızı modunda pilin bittiğine dair bir uyarı olmalıdır. Bu şekilde şirket, kullanıcılara bir seçenek bırakabilir. Yenileme hızı hakkında hiçbir şey bilmeyenleri korumak için varsayılan ayarlar 60Hz seçeneği olmalıdır.

Raporlara göre, Apple iPhone 13 serisi, ışık patlamaları alanında karmaşık Face ID yapılandırılmış ışık bileşenlerini hala koruyor. Ancak kulaklığın konumu ekranın üst kısmına taşınmış ve diğer bileşenlerle paralel olarak yerleştirilmiş. Tasarımdaki bu değişiklik, çentik alanını mümkün olduğunca küçük tutmak için gerekli olan değişikliklerdir.