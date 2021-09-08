Akıllı Telefonlar
iPhone 13 Serisinin Çoğu 60 Hz Ekran Yenileme Hızını Kullanacak
Bugün erken saatlerde Apple, 15 Eylül’de yeni bir ürün lansman konferansı düzenleyeceğini resmen duyurdu. Şirkete göre, bu etkinlikte çok sayıda cihaz piyasaya sürecek. Yine de 13 serisi bu lansman etkinliğinin kahramanı olmasını bekliyoruz. Şimdiye kadarki raporlara göre serinin, 60 Hz’nin üzerinde ekran yenileme hızıyla gelen ilk iPhone olacaktı. Ancak son yayınlanan raporlara göre, yalnızca iPhone 13 Pro Max’in 60 Hz’nin üzerinde bir yenileme hızıyla geleceğini gösteriyor.
iPhone 13 ve iPhone 13 mini, Pro serisi ile aynı ekrana bile sahip olmayacak. 60Hz’in üzerinde bir ekran yenileme hızını desteklemeyecekler. Ancak Pro modelleri için donanım seviyesinde tamamen aynı olan bir ekran kullanacaklar. Bu seri, yüksek yenileme hızına sahip bir ProMotion ekranı kullanacak ve video çekim işlevinde önemli iyileştirmeler olacak (ProRes ve portre modunda video çekimini destekleyecek). Pro serisi ayrıca Samsung’un 120Hz LTPO OLED panelini kullanacak, 120Hz uyarlanabilir ekran yenileme hızını destekleyecek ve akıllı bir ekran yenileme hızı getirecek. Akıllı ekran yenileme hızı, ekranın kullanımına bağlı olarak ekranın yenileme hızının otomatik olarak 1-120Hz arasında geçiş yapmasını sağlayacak. Bu, iPhone’un ilk kez 60Hz’in üzerinde bir ekran yenileme hızına sahip olacağını gösteriyor.
iPhone 13 Pro, Yüksek Yenileme Hızını Desteklemeyebilir
iPhone 13 Pro’nun pili daha küçük olduğu için Apple, daha iyi pil ömrü karşılığında yazılım aracılığıyla iPhone 13 Pro modelinin ekran yenileme hızını sistem düzeyinde sınırlayacaktı. Ancak Apple’ın bu kararı diğer değişiklikleri gibi çok fazla tepki topladı. Onaylanmamasına rağmen, kullanıcılar bu haberden memnun değiller. Kullanıcılar, Apple’ın yüksek yenileme hızı modundan düşük yenileme hızı moduna geçmek için bir geçiş eklemesi gerektiği önerisinde bulunuyorlar. Ayrıca yüksek yenileme hızı modunda pilin bittiğine dair bir uyarı olmalıdır. Bu şekilde şirket, kullanıcılara bir seçenek bırakabilir. Yenileme hızı hakkında hiçbir şey bilmeyenleri korumak için varsayılan ayarlar 60Hz seçeneği olmalıdır.
Raporlara göre, Apple iPhone 13 serisi, ışık patlamaları alanında karmaşık Face ID yapılandırılmış ışık bileşenlerini hala koruyor. Ancak kulaklığın konumu ekranın üst kısmına taşınmış ve diğer bileşenlerle paralel olarak yerleştirilmiş. Tasarımdaki bu değişiklik, çentik alanını mümkün olduğunca küçük tutmak için gerekli olan değişikliklerdir.
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Akıllı Telefonlar
Samsung, Galaxy Note Ticari Markasının Haklarını Yenilemedi
Galaxy Note serisi bu yıl on yaşında, ancak onuncu yıl dönümünü kutlamaya hazır değil. Başlangıçta, şirketin düşük talep ve şirketin diğer amiral gemilerinden olumlu bir şekilde ayıracak herhangi bir özelliğin olmaması nedeniyle çıkarmamaya dair söylentiler oldukça yoğun olarak tanıtıldı. Samsung daha sonra 2021’de Galaxy Note serisine yapılacak güncellemenin beklemeye değmeyeceğini onayladı.
Bu izlenim, şirketin bu hattaki cihazların piyasaya sürülmesini duraklattığı, ancak cihazlar için yeni güncellemelere devam edebileceğiydi. Son olaylar ile, Galaxy Note ailesinin tarihinin sona erdiğini, sonsuza dek yok olabileceğini gösteriyor. Samsung’un aynı isimli ticari marka üzerindeki haklarını yenilememesi bu haberi destekler nitelikte. Bu, şirketin bu markayı kullanmaya devam etme konusundaki isteksizliğini doğrudan gösteriyor. Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note serisindeki son akıllı telefon olarak tarihe geçme şansına sahip.
Samsung artık Galaxy A, Galaxy M, Galaxy S ve Galaxy Z gibi markalara sahip ve bunlardan ikincisi özellikle şirket tarafından tercih ediliyor. Katlanabilir akıllı telefon segmentinin gelişimini ciddiye aldı ve üçüncü nesilleri, Galaxy Note ailesinin yeni ürünlerinin duyurusunun geleneksel zamanı olan Ağustos ayında piyasaya sundu.
Samsung Galaxy Note’u Duraklatmak İçin Çok Mu Erken?
Samsung, Galaxy Note serisinin akıbeti konusunda şimdilik sessizliğini koruyor. Samsung’un daha sonra bu ticari marka üzerindeki haklarını yeniden talep etme olasılığını hala var. Hiçbir şey şirketin fikrini değiştirmesini ve cihazları Galaxy Note serisi içinde tekrar piyasaya sürmesini engelleyemez.
Çok uzun zaman önce, Samsung’un mobil bölümünün başkanı, markanın bu yıl yeni bir Galaxy Note serisi akıllı telefon çıkarmayacağını duyurdu. Bunun yerine şirket, bir dizi başka markalı cihaza temel Note özellikleri sağlayacak. Markanın birçok analisti ve hayranı, bunun popüler serinin sonu olduğundan emin. Galaxy Note hayranları bu duruma o kadar öfkelendiler ki Change.org’a bir dilekçe bile yazdılar; Samsung’dan gelecek yılın başlarında Galaxy S22 lansmanını iptal etmesini ve bunun yerine yeni bir Note modeli oluşturmaya odaklanmasını istediler. Markanın hayranları, şirketin her iki serinin hayranlarını memnun etmek için Galaxy S ve Note amiral gemisi cihazlarının piyasaya sürülmesini öneriyor.
Şu anda Galaxy Note ailesinin kaderini tahmin etmek oldukça zor. Galaxy S akıllı telefonlar zaten büyük ekranlara sahip ve S-Pen kalemini destekliyor; bildiğiniz üzere S-Pen daha önce Note serisinin bir özelliğiydi. Bu arada, Galaxy Note’u destekleyen dilekçe şimdiden binlerce imza topladı; ve sayı artmaya devam ediyor.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Saf Mod ile APK Yüklenmesini Engelleyecek
Xiaomi’nin kendi özel düzenlenmiş Android’i MIUI, yakında resmi Google Play Store dışında herhangi bir yerden uygulamaların yüklenmesini engelleyen yeni bir mod sunacak. Bu modun adı “Pure Mod” (Saf Mod) olacak. Potansiyel olarak kötü amaçlı uygulamaların telefona yanlışlıkla erişmesini engelleyerek Xiaomi cihaz güvenliğini artırmayı amaçlıyor.
İçindekiler
‘Saf Mod’ Tamamen İsteğe Bağlıdır!
Xiaomi, “Saf Modu”u etkinleştirmeyi tamamen kullanıcıya bırakacak. Çünkü istedikleri zaman açıp kapatma seçeneğine sahip olacaklar. Saf Mod, MIUI kullanıcılarını sınırlamak yerine, yalnızca ona öncelik verenler için güvenliği artırmak için ekstra bir koruma olarak geliştiriliyor gibi görünüyor.
Apple, kendi App Store’larının dışındaki herhangi bir yerden uygulamaların yüklenmesini her zaman yasaklamış olsa da, Google’ın Android’i bu konuda her zaman daha hoşgörülü olmuştur. Android kullanıcıları, hangi mobil internet tarayıcısını kullanıyorlarsa kullansınlar, boş zamanlarında özel APK’ları indirme olanağından hiçbir zaman mahrum bırakılmamıştır.
Ekstra Bir Güvenlik Önlemi
Android’de APK yüklemek özgürlük gibi görünse de çoğu kişi için IOS’u tercih etmemesinin sebeplerinden birisidir. Ancak bu güvenlik önlemi sayesinde APK içine gizlenmiş olan kötü amaçlı yazılımlar dosyanın yüklenmesi ile telefona bulaşır.
Ayrıca, Google Play Store’de yayınlanan uygulamaların tümü doğrulanmış ve tamamen güvenli oldukları garanti edilmiştir. Tabi kesin gibi gözükse de bazen Google tarafından aralarından sıyrılıp güvenli olmayan uygulamalarda karışabiliyor.
Xiaomi, Saf Mod’un beta sürümüyle ilgili duyuruda, Xiaomi cihazlarına günlük olarak indirilen tüm APK’ların %40’ının herhangi bir güvenlik taramasından geçmediğini söylüyor. Xiaomi, bunların %10’unun “Xiaomi’nin güvenlik denetimleri tarafından riskli uygulamalar olarak tanımlandığını” beyan ediyor.
Xiaomi’nin MIU’yu geliştirdiği yıllar boyunca, şirket çok çalıştı ve kendi özel temalarına ve özelliklerine sahip olarak kendisini stok Android ve diğer dış görünümlerden ayırmada oldukça başarılı oldu. Saf Mod, bu özelliklerden yalnızca biri olacak ve muhtemelen güvenlik bilincine sahip birçok Xiaomi kullanıcısı için kullanılabilir güzel bir özellik olacak.
Xiaomi, Saf Modu İlk Önce Çin’de Piyasaya Sürülecek, Global Lansman Tarihi Bilinmiyor
Yeni Saf Mod özelliği, geliştiriciler tarafından hala geliştirilme aşamasında olduğu için ilk olarak belirli bir Çinli kullanıcı grubuna sunulacak. Çin’e özel beta test dönemi dün başladı ve 10 Eylül’e kadar devam edecek ve günlük 1.000 kullanıcıya test güncellemesi sunulacak.
Beta test süresi sona erdiğinde ve Saf Mod tamamen geliştirildiğinde, yeni bir güncellemenin önümüzdeki aylarda yeni özelliğin kullanımını tüm dünyadaki kullanıcılara sunması muhtemeldir. Tabii bu özelliğin sadece Çin’e özel kalma olasılığı da var ancak şu ana kadar Xiaomi tarafından yayınlanan bir bilgi henüz mevcut değil.
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