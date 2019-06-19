220 TL’ye MEKANİK klavye: GIGABYTE GK-FORCE K83 (HEDİYELİ)

GIGABYTE GK-FORCE K83 inceleme videomuzda, uygun fiyatıyla öne çıkan mekanik klavyenin özelliklerine yakından bakıyoruz. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?

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GIGABYTE GK-FORCE K83 inceleme

Oldukça sade bir tasarım anlayışına sahip klavye, Türkçe Q dizilimi ile ülkemizde satılıyor. Uygun fiyatlı bir model olduğu için, daha pahalı modellerde yer alan RGB aydınlatma veya ek makro tuşlarını bu modelde görmüyoruz. Çünkü bu model daha çok işlevselliğin ön planda olduğu bir seçenek.

GIGABYTE GK-FORCE K83 modeli ülkemizde Cherry MX Blue veya Cherry MX Red anahtarları olmak üzere iki farklı varyasyonla satılıyor. Kırmızı anahtar biraz daha doğrusal bir yapıda. Mavi anahtar ise basış tamamlanmadan bir tık hissettiğiniz daha farklı bir anahtar türü. Ayrıca kırmızı anahtarlar nispeteden daha sessizken, mavi anahtarlar biraz daha ses çıkartan modellerdir.

Modelde oyun içerisinde iken Windows’a dönmemek için Win koruma tuşu ve F tuşları ile kontrol edilebilen multimedya seçeneklerinin de olduğun belirtelim.