Alman otomotiv devi Volkswagen, hot hatch modeli Volkswagen Golf R’ın makyajlı versiyonunu tanıttı. Şimdiye kadarki en güçlü Golf R olan bu modelde hem tasarım hem de teknoloji güncellemeleri yer alıyor.

2025 Volkswagen Golf R neler sunuyor?

Yeni Volkswagen Golf R’da, diğer Golf versiyonlarında olduğu gibi yenilenmiş farlar, aydınlatılmış Volkswagen logosu ve daha agresif görünümlü bir tampon bulunuyor. Yan tarafta, kapı altlarında ve yan ayna kapaklarında mat krom detaylar, sportif marşpiyel ekleri ile tercihe bağlı olarak 18 veya 19 inçlik jantlar dikkat çekiyor.

Arka bölümde, yeni stop lambaları, parlak siyah difüzör ve dörtlü egzoz çıkışları öne çıkıyor. Volkswagen, egzoz sisteminin sesini motor sporlarındaki gibi bir hissiyat vermesi için özel olarak kalibre ettiklerini belirtiyor.

Volkswagen Golf R’da daha sportif bir görünüm sağlamak amacıyla 19 inçlik Warmenau dövme alaşım jantlar da tercih edilebiliyor. Her biri sadece 8 kg olan bu jantlar, standart jantlara göre yüzde 20 daha hafif ve fren disklerinin soğutulmasına yardımcı oluyor.

Yenilenen modelin iç mekanında, yeni 12.9 inçlik dokunmatik multimedya ekranı dikkat çekiyor. Bu ekran, daha büyük olmasının yanı sıra yeni bir menü yapısına ve iyileştirilmiş grafiklere sahip. Sürücünün önünde ise geliştirilmiş 10.2 inç dijital gösterge ekranı yer alıyor. Performans paketine sahip modellerde bu ekran, G-metre ve GPS tur zamanlayıcı fonksiyonlarına da sahip.

İç mekan güncellemeleri arasında iyileştirilen klima kontrolleri, sportif direksiyon simidi üzerindeki optimize edilen düğmeler, yeni sesli asistan ve ChatGPT entegrasyonu bulunuyor.

2025 Volkswagen Golf R’ın kaputu altında, 2.0 litre turbo dört silindirli motor artık 329 beygir güç ve 420 Nm tork üretiyor. Bu, önceki versiyona göre 13 beygirlik bir artış anlamına geliyor. Motor, tork yönlendirme teknolojisine sahip 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi ve 7 ileri DSG şanzımanla kombine ediliyor. Model, 4,6 saniyede 0’dan 100 km/s hıza çıkabiliyor ve maksimum hızı 270 km/s.

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Yeni Volkswagen Golf R, yenilenen tasarımı ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle performans tutkunlarına hitap ediyor.