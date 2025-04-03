Teknoloji sektöründeki hızlı gelişmeler, Türkiye yazılımcı maaşları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla yapılan kapsamlı anketler ve araştırmalar, yazılım geliştiricilerin maaşlarında deneyim seviyeleri ve uzmanlık alanlarına göre belirgin farklılıklar olduğunu gösteriyor. Peki 2025 Türkiye yazılımcı maaşları ne kadar? Yazılımcılar ne kadar maaş alır?

2025 Türkiye Yazılımcı Maaşları Açıklandı! Yazılımcılar Kaç Para Alır?

Önceki Yazılımcı tarafından gerçekleştirilen ve 9.056 kişinin katıldığı anketin sonuçlarına göre, yazılımcıların büyük bir kısmı İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde çalışıyor.

Çalışma modelleri incelendiğinde, tamamen uzaktan çalışanların oranı %39,79 iken, hibrit çalışma modelini tercih edenlerin oranı %41,86 olarak belirlendi. Ofis ortamında çalışmaya devam edenlerin oranı ise %16,38 olarak kaydedildi.

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2025 Türkiye yazılımcı maaşları ise şu şekilde:

Full Stack Developer Maaşları

Junior : 50.500 TL

: 50.500 TL Middle : 73.500 TL

: 73.500 TL Senior: 122.500 TL

Front-end Developer Maaşları

Junior : 46.500 TL

: 46.500 TL Middle : 70.500 TL

: 70.500 TL Senior: 112.500 TL

Back-end Developer Maaşları

Junior : 36.500 TL

: 36.500 TL Middle : 55.500 TL

: 55.500 TL Senior: 87.500 TL

Mobil Geliştirici Maaşları

Android Geliştiriciler:

Junior : 45.500 TL

: 45.500 TL Senior: 137.500 TL

iOS Geliştiriciler:

Junior : 51.000 TL

: 51.000 TL Senior: 152.500 TL

Gömülü Sistem Yazılımcısı Maaşları

Junior : 55.500 TL

: 55.500 TL Senior: 122.500 TL

QA ve Otomasyon Uzmanı Maaşları

Junior : 52.500 TL

: 52.500 TL Senior: 102.500 TL

İş Analisti Maaşları

Junior : 57.000 TL

: 57.000 TL Middle : 73.500 TL

: 73.500 TL Senior: 117.500 TL

Teknik Liderlik ve Yöneticilik Pozisyonları Maaşları

Team/Tech Lead : 152.500 TL

: 152.500 TL Software Development Manager : 182.500 TL

: 182.500 TL Software Architect: 182.500 TL

Bu veriler, Türkiye yazılımcı maaşlarının deneyim, uzmanlık alanı ve pozisyona göre geniş bir yelpazede değiştiğini gösteriyor. Sektördeki hızlı değişim ve teknolojik gelişmeler, maaşların da dinamik bir yapıda olmasına neden oluyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yazılımcı maaşları ne kadar olmalı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!