Teknoloji sektöründeki hızlı gelişmeler, Türkiye yazılımcı maaşları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla yapılan kapsamlı anketler ve araştırmalar, yazılım geliştiricilerin maaşlarında deneyim seviyeleri ve uzmanlık alanlarına göre belirgin farklılıklar olduğunu gösteriyor. Peki 2025 Türkiye yazılımcı maaşları ne kadar? Yazılımcılar ne kadar maaş alır?
İçindekiler
2025 Türkiye Yazılımcı Maaşları Açıklandı! Yazılımcılar Kaç Para Alır?
Önceki Yazılımcı tarafından gerçekleştirilen ve 9.056 kişinin katıldığı anketin sonuçlarına göre, yazılımcıların büyük bir kısmı İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde çalışıyor.
Çalışma modelleri incelendiğinde, tamamen uzaktan çalışanların oranı %39,79 iken, hibrit çalışma modelini tercih edenlerin oranı %41,86 olarak belirlendi. Ofis ortamında çalışmaya devam edenlerin oranı ise %16,38 olarak kaydedildi.
İlginizi Çekebilir: iOS 18.4 yayınlandı! iOS 18.4 ile gelen yenilikler neler?
2025 Türkiye yazılımcı maaşları ise şu şekilde:
Full Stack Developer Maaşları
- Junior: 50.500 TL
- Middle: 73.500 TL
- Senior: 122.500 TL
Front-end Developer Maaşları
- Junior: 46.500 TL
- Middle: 70.500 TL
- Senior: 112.500 TL
Back-end Developer Maaşları
- Junior: 36.500 TL
- Middle: 55.500 TL
- Senior: 87.500 TL
Mobil Geliştirici Maaşları
Android Geliştiriciler:
- Junior: 45.500 TL
- Senior: 137.500 TL
iOS Geliştiriciler:
- Junior: 51.000 TL
- Senior: 152.500 TL
Gömülü Sistem Yazılımcısı Maaşları
- Junior: 55.500 TL
- Senior: 122.500 TL
QA ve Otomasyon Uzmanı Maaşları
- Junior: 52.500 TL
- Senior: 102.500 TL
İş Analisti Maaşları
- Junior: 57.000 TL
- Middle: 73.500 TL
- Senior: 117.500 TL
Teknik Liderlik ve Yöneticilik Pozisyonları Maaşları
- Team/Tech Lead: 152.500 TL
- Software Development Manager: 182.500 TL
- Software Architect: 182.500 TL
Bu veriler, Türkiye yazılımcı maaşlarının deneyim, uzmanlık alanı ve pozisyona göre geniş bir yelpazede değiştiğini gösteriyor. Sektördeki hızlı değişim ve teknolojik gelişmeler, maaşların da dinamik bir yapıda olmasına neden oluyor.
Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yazılımcı maaşları ne kadar olmalı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!