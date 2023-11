İçinde bulunduğumuz yıllarda, mükemmel dizel ve benzinli motorlardan elektrikli motorlara geçişi yaşıyoruz. Bir geçiş dönemindeyiz diyebiliriz. V8, V12, V16 benzinli ve dizel motorların kulaklarımızın pasını silen müzikal kükremelerini önümüzdeki yıllardan sonra göremeyeceğiz. Birçok marka elektrikli motora geçiş sürecini tamamlıyor. Bu markalardan birisi de Mercedes. EQS, EQE, EQC gibi elektrikli otomobilleriyle pazara yön veren firma şimdi de sevilen modeli olan Mercedes G kasa için elektrikli motor getiriyor. Detaylara bakalım.

Şirket, tamamen elektrikli G-Wagon’un yakında geleceğini X üzerinden açıkladı. Otomobil 2025 yılında gelecek ve ismi Mercedes EQG olacak. Zaten başka bir isim de düşünülemezdi.

The electric G-Class blends the best of all worlds – sophistication and advanced electric technology – while still being a real G.#MercedesBenz #GClass pic.twitter.com/l9GgrIafI3

