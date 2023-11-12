İçinde bulunduğumuz yıllarda, mükemmel dizel ve benzinli motorlardan elektrikli motorlara geçişi yaşıyoruz. Bir geçiş dönemindeyiz diyebiliriz. V8, V12, V16 benzinli ve dizel motorların kulaklarımızın pasını silen müzikal kükremelerini önümüzdeki yıllardan sonra göremeyeceğiz. Birçok marka elektrikli motora geçiş sürecini tamamlıyor. Bu markalardan birisi de Mercedes. EQS, EQE, EQC gibi elektrikli otomobilleriyle pazara yön veren firma şimdi de sevilen modeli olan Mercedes G kasa için elektrikli motor getiriyor. Detaylara bakalım.

Şirket, tamamen elektrikli G-Wagon’un yakında geleceğini X üzerinden açıkladı. Otomobil 2025 yılında gelecek ve ismi Mercedes EQG olacak. Zaten başka bir isim de düşünülemezdi.

The electric G-Class blends the best of all worlds – sophistication and advanced electric technology – while still being a real G.#MercedesBenz #GClass pic.twitter.com/l9GgrIafI3 — Mercedes-Benz (@MercedesBenz) November 8, 2023

Elektrikli G kasa neler sunacak?

Otomobil alışık olduğumuz G kasa ile aynı tasarıma sahip olacak. Ancak otomobilin elektrikli olduğunu vurgulamak için arka tamponlarda ve çamurluklarda birtakım tasarım farklılıkları bulunacak.

Mercedes EQG’nin iç kısmının da önemli bir yenilemeden geçmesi bekleniyor. Yeni bir direksiyon simidi, yeniden tasarlanmış bir orta konsol ile otomobilin iç kısmı yenilenecek.

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2025 Mercedes EQG’nin, dört motorlu bir güç aktarım mekanizmasına sahip olacağı tahmin ediliyor. Bu sistemin hem yüksek hem de düşük aralıklı dişliler sunması, üç kilitleme diferansiyelini simüle etmesi ve güç çıkışının ihtiyaç halinde ayrı ayrı tekerleklere yönlendirilmesine olanak sağlaması bekleniyor. Pil tarafında ise Mercedes’in, enerji yoğunluğunu %20-40 arasında artıracak, silikon anot kimyasına sahip, isteğe bağlı, genişletilmiş menzilli bir pili piyasaya sürmesi bekleniyor. Pil tarafındaki güncelleştirmeler menzili olumlu yönde etkileyecek.

Mercedes EQG’nin resmi fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak söz konusu Mercedes olunca fiyatlandırmanın çok da uygun olacağını düşünmüyoruz.