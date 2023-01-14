Otomobil tutkunlarının hayalini süsleyen ikonik modellerden biri olan Nissan GT-R‘ın yenilenmiş versiyonu tanıtıldı. 2024 Nissan GT-R, tasarım olarak farklılık içermiyor gibi görünse de bazı ufak dokunuşlara ev sahipliği yapıyor.

Nissan, 16 yıllık ömrü boyunca büyük ölçüde değişmeden kalan R35 nesli için yeni (eski) boya seçenekleri, revize edilmiş aerodinamik ve diğer küçük iyileştirmelerle Perşembe günü Tokyo Auto Salon’da sergilendi. Premium ve T-spec, elle monte edilmiş çift turbolu 3.8 litrelik V-6’dan aynı 565 beygir gücü ve 467 pound-feet torka sahip ve yükseltilmiş Nismo varyantı bu rakamları 600 beygir gücü ile dikkat çekiyor.

Güç, sürücü tercihine ve senaryoya bağlı olarak ön-arka tork dağılımını değiştirebilen standart ATTESA ET-S dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Vites değiştirme, arkaya monte edilmiş altı vitesli çift kavramalı şanzıman aracılığıyla gerçekleşmeye devam ediyor.

Ön ve arka kaplamalar yeniden tasarlanırken, GT-R’ın ön ızgarasında soğutmayı iyileştirmek ve sürtünmeyi azaltmak için daha ince bir ağ kullanılıyor. Bastırma kuvvetinde bildirilen artışa rağmen Nissan, GT-R’ın sürtünme katsayısını 0.26’da tamamen değiştirmeden tutmayı başardı.

T-spec donanım seviyesi 2024 için geri dönüyor. İki özel renkle geliyor. T-spec ayrıca Nismo’dan karbon seramik frenlerin yanı sıra daha geniş ön çamurluklar, Nismo dinamik araç kontrolü ve RAYS 20 inç dövme Nismo jantların altın boyalı bir versiyonunu alıyor. İçeride ve dışarıda benzersiz T-spec rozetine sahipken, koyu Mori Yeşili döşeme ile birlikte geliyor.

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GT-R’ın pist odaklı Nismo versiyonu bir kez daha daha geniş lastiklere, altı pistonlu ön fren kaliperlerine, dört pistonlu arka kaliperlere, karbon-seramik fren rotorlarına ve bir dizi başka karbon donanıma sahip. Nismo’nun arka kanadı eskisinden yaklaşık yüzde 10 daha büyük ve kuğu boynu destekleri üzerine oturuyor. Nismo ekibi ayrıca sürtünmeyi engellemeden bastırma kuvvetini artırmak için ön lipi, arka difüzörü ve kanatları yeniden tasarladı.

Nissan, en yeni Godzilla otomobillerini ilkbaharda satışa çıkarıyor. Fiyatlandırma konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.