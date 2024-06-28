Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan 2024 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu, ülkelerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda nerede durduklarını gözler önüne seriyor. Bu rapor, ülkelerin sağlık, eğitim, ekonomi ve siyaset alanlarındaki performanslarını değerlendirerek bir sıralama sunuyor. Türkiye, bu değerlendirmede 146 ülke arasında 127. sırada yer alıyor. 2024 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu hani herkes bizi kıskanıyordu dedirtecek bulgulara imza atıyor.

2024 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu: Türkiye Listede Çok Geride

Ekonomi, eğitim, siyaset ve sağlık gibi dört ana kategorideki performansına bakıldığında, Türkiye’nin durumu içler acısı. Türkiye 2024 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu‘nda sınıfta kaldı. Peki Türkiye’de cinsiyet eşitsizliği hangi durumda? Bu konuda Afrika ülkeleriyle yarışıyoruz.

Türkiye, ekonomi alanında 133., eğitim alanında 90., siyaset alanında 114. ve sağlık alanında 98. sırada yer alıyor. Bu sonuçlar, Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliğinde ciddi bir ilerleme kaydetmesi gerektiğini gösteriyor. Özellikle ekonomi ve siyaset alanlarında düşük sıralamalarda yer alması, genel performansını olumsuz etkiliyor.

Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı Ayşe Kaşıkırık, dünya genelinde tam bir toplumsal cinsiyet eşitliğine henüz ulaşılmadığını vurguluyor. Kaşıkırık, Türkiye’nin düşük sıralamasının başlıca sebeplerinin ekonomi ve siyaset alanlarındaki eksiklikler olduğunu belirtiyor.

Kaşıkırık, “Türkiye, eğitim ve sağlık konusunda iyi durumda, ancak bu alanlar zaten diğer ülkelerin de güçlü olduğu alanlar. Ekonomik güçlenme ve siyasette kadınların varlığı konusunda ise ciddi bir gerileme söz konusu. Kadınları ekonomik hayata katmadan siyasette de var olmaları mümkün değil” ifadeleriyle Türkiye’nin bu konudaki düşük performansının sebeplerini vurgulamış.

Suudi Arabistan, Nijerya ve Tunus gibi ülkelerin Türkiye’nin üzerinde yer alması dikkat çekiyor. Kaşıkırık, “Suudi Arabistan bizden bir sıra üstte. Tunus, Nepal, Ürdün gibi ülkeler de bizden çok daha yukarıda. Bizim altımızdaki ülkeler ise genellikle savaş veya kriz yaşayan ülkeler. Suudi Arabistan’da kadınlar 2015 yılında seçme ve seçilme hakkını kazandı ve şu anda parlamentoda yüzde 20-25 oranında temsil ediliyorlar. Bizim cinsiyet eşitliğini tam anlamıyla görebilmemiz için tam 134 yıl gerekiyor” ifadeleriyle Türkiye’nin kendinden çok daha az gelişmiş olan ve kadınlara verilen haklar konusunda bizden çok daha sonra gelen ülkelerle bile rekabet edemediğini vurguluyor.

Türkiye 2024Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu‘nda gerçekten facia olarak adlandırılabilecek bir tablo çizmiş durumda. Ne yazık ki bizden çok daha geride olan ve artık kabile devleti olarak adlandırabileceğimiz devletler bile bizi geçmiş. Umuyoruz ki, Türkiye kadın hakları konusunda bir an önce aksiyon alır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce kadın hakları konusunda ülkemiz neden bu kadar geride? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!