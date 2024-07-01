Kripto para vergisi için kötü haber bugün resmi olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in, Türkiye’nin gri listeden çıkmasının ardından bu olumlu seyrin devam edeceğini öngördüğünü vurguladı. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeye alınan Türkiye, gerekli standartları karşılamasının ardından geçtiğimiz hafta bu listeden çıkarıldı.

Mehmet Şimşek, Türkiye’nin gri listeden oy birliği ile çıktığını ve hiçbir ülkenin itiraz etmediğini belirtti. Türkiye’nin FATF’nin gri listesinden çıkması için gereken son adımlardan biri olan kripto para mevzuatı, geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemeler, kripto paraları da kapsayacak şekilde Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile yürürlüğe girdi.

İçindekiler Kripto para vergisi geliyor

Kripto para vergisi geliyor

Bakan Şimşek, üzerinde çalıştıkları yeni vergi paketi hakkında da bilgiler verdi. Şimşek, “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının (GYO) vergi istisnalarını kaldırmayı düşünüyoruz. Yap-işlet-devret şirketlerine yüzde 30 vergi getirmeyi planlıyoruz. Kripto varlıkları vergi kapsamına alacağız. Bu pakette değil ama belki bir sonraki pakette borsa kazançlarının vergilendirilmesi üzerinde çalışıyoruz” dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bu açıklamaları, Türkiye’nin mali ve ekonomik politikalarındaki önemli değişiklikleri ve geleceğe yönelik atılacak adımları işaret ediyor. Türkiye’nin uluslararası alanda mali güvenilirliğini artırmaya yönelik bu adımların, ekonomiye olumlu yansımaları bekleniyor.