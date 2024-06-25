Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Engin Polat ve Dilan Polat çifti, sosyal medya fenomeni Banu Parlak‘ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi oldukları iddiasıyla bugün mahkemede savunma yaptı. Dava sonunda Polat çiftine beraat kararı verildi. Dilan Polat davası ne oldu?

Dilan Polat ve Engin Polat Çifti Hakim Karşısında: Tahliye Kararı Çıktı

Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi‘nde görülen duruşmaya, başka suçlardan tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin yanı sıra bazı diğer sanıklar da katıldı. Banu Parlak ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Dilan Polat’ın kızı da duruşmayı seyirci olarak takip etti.

Banu Parlak, duruşma öncesinde mahkemeye sunduğu dilekçede Polat çiftinden şikayetini geri çektiğini, ancak diğer sanıklara yönelik şikayetinin devam ettiğini belirtti. Duruşma sırasında Dilan Polat gözyaşlarına hakim olamayarak fenalaştı ve salondan çıkarıldı. Bu esnada Banu Parlak, Polat’a destek sözleriyle moral vermeye çalıştı.

Polat’ın durumu nedeniyle hakim, gerekirse hastaneye götürülmesini söyledi ve Polat’ın cezaevine geri gönderilmesine karar verdi. Mahkeme, Dilan Polat’ın cezaevine geri gönderilmesinin ardından devam etti. Tanık olarak dinlenen Halil İbrahim Kalkan, Polat çiftinin kendisini vurdurduğunu ve ardından Banu Parlak’ın işyerinin kurşunlandığını iddia etti.

Duruşma savcısı, dosyanın İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosyayla birleştirilmesini ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Ancak mahkeme, Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat‘ın tahliyesine karar verdi. Diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halleri ise devam etti.

Banu Parlak, duruşma salonu dışında Polat’ın kızına sarılarak tahliye kararına sevindi. Parlak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, duruşma salonunda Polat’ın durumuna üzülerek ağladığını belirtti ve Polat çiftinin beraat kararını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, Polat’ın Banu Parlak’a yönelik tehdit mesajları ve silahlı saldırı talimatları verdiği iddiaları yer aldı. Ancak mahkeme, delil yetersizliği nedeniyle Polat çiftinin beraatine karar verdi.

Yani sonuç olarak, bir Polat çifti bir suçtan beraat etmiş oldu. Ancak Dilan Polat davası şu anda devam ediyor. Kara para aklama gibi suçların telaffuz edildiği ve sosyal medya fenomeni davası olarak da bilinen davada henüz bir karar çıkmış değil. Polat çifti tek bir suçtan beraat etmiş durumda.

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