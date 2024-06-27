Gelecekte o kadar gerçekçi insansı robotlarımız olabilir ki, tıpkı insan gibi görünen, hissedilen, iyileşen ve hareket eden derileri olacak. Tokyo Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları, bu vizyonu gerçeğe dönüştürmenin yollarını araştırıyor. Bu süreçte, deriyle kaplı deneysel robotlar geliştiriyorlar. İnsansı robot için ilk adım atıldı. Peki yapay zekayla birleşince, bu insansı robotlar bizim yerimizi alabilir mi?

Gerçekçi Deriye Sahip İnsansı Robotlar Yolda!

Araştırma, Cell Reports Physical Science dergisinde yayımlandı ve bu çalışmada, 3D yapılar üzerine mükemmel uyum sağlayacak deri eşdeğerleri oluşturmak için kullanılan kalıplama tekniklerinin mevcut sınırlamalarına çözüm aranıyor. Yani insan derisinin birebir eşdeğeri olabilecek yeni materyaller geliştiriliyor ve robotlara giydiriliyor.

Araştırmacılar, insansı robotlar için geliştirdikleri yeni teknikle deri eşdeğerlerini “deri altı tabakasına sabitleyebilecek” bir mekanizma üzerinde çalışıyor. Bu mekanizma, doğal deri bağlarından esinlenerek geliştirilmiş ve “perforasyon tipi ankrajlar” olarak adlandırılmış durumda.

Peki deri bağı nedir? Deri bağları, derimizin altındaki dokulara ve kaslara bağlı kalmasını sağlıyor, böylece hareket ederken gevşemiyor ve mankenin üzerindeki kumaş gibi dağılmıyor. Araştırma ekibi, bu ankrajların makinelerdeki bağların yerini almasını amaçlıyor.

Bu yöntemin etkinliğini göstermek için araştırmacılar, karmaşık hatlara sahip 3D nesnelere sentetik deri tutturmayı başardılar. Sahte bir kafaya eşdeğer fabrikasyon deri oluşturarak, bu tekniğin uygulanabilirliğini kanıtladılar. Ayrıca, gülümseyebilen bir dermis eşdeğeriyle kaplı robotik bir yüz geliştirdiler.

Bu robotik yüz, gülümsediğimizde yüzümüzün hareketini taklit eden bir “kayma hareketi” üretiyor. Böylece fabrikasyon cilt, gülümseyen bir ifade oluşturmak için yeniden şekil alıyor. Sonuç bazıları için ürkütücü olabilir, ancak bu gelişme, insansı robotlar için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gerçekçi deriye sahip insansı robotların gelişimi, robot teknolojilerinde yeni bir çağın başlangıcı olabilir. Bu robotlar, gelecekte birçok alanda kullanılarak insan hayatını kolaylaştırabilir. Ancak burada robotların insanlığın yerini alıp almayacağı da önemli bir etik tartışma konusu olarak dikkat çekiyor.

Özellikle tıp, bakım hizmetleri ve eğlence sektörlerinde büyük bir potansiyele sahip olacak bu teknolojinin gelişimi, heyecanla takip ediliyor. İnsansı robotların daha da gelişmesiyle, insanların günlük yaşamında yer alacak ve onlara yardımcı olacak robotların hayal gücümüzün ötesine geçeceği bir döneme giriyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce insana benzeyen robotlar ürkütücü mü? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!