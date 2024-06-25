İşbirliği kapsamında, Ticimax altyapısını kullanan firmalar, MegaMerchant ile ilk 3 ay yüzde 0 komisyon avantajından yararlanarak Amazon, Walmart, eBay, Otto,EMAG, Kaufland gibi 20’den fazla global pazar yerine açılarak e-ihracat yapabilecekler. Yerli markaların çok daha hızlı ve kolay bir şekilde e-ihracat süreçlerine başlamalarını amaçlayan bu iş birliği ile Ticimax altyapısını kullanan firmalar, MegaMerchant’ın uzman ekibi ve uçtan uca entegre altyapısı sayesinde, global pazarlarda satış operasyonlarına hızlıca başlayabilecek.

Ticimax müşterileri, ürünlerini mevcut Ticimax altyapılarından MegaMerchant’ın e-ihracat platformuna entegre ederek Amerika, Avrupa, Ortadoğu gibi dünyanın birçok farklı bölgesindeki global pazaryerlerinde satış yapma fırsatı bulacaklar. Ticimax ve MegaMerchant iş birliği, e-ihracat yapan firmalar için önemli bir fırsat sunarak, global pazarlara erişimlerini ve müşteri kitlelerini genişletmelerine olanak tanıyacak.

Yaman Alpata: “Made In Türkiye ibaresini daha fazla ülkede göreceğiz.”

Ticimax müşterilerini 20’yi aşkın uluslararası pazaryerine taşıyacak olmaktan ötürü mutluluk duyduğunu dile getiren MegaMerchant Kurucusu ve CEO’su Yaman Alpata, “Ticimax ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, yerli markalarımızın global pazarlarda satış süreçlerini hızlandırmak için büyük bir adım. E-ihracat süreçlerini kolaylaştırarak, bugüne kadar 500 milyondan fazla kez gösterdiğimiz ‘Made In Türkiye’ ibaresini dünya çapında daha fazla marka için gösterecek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin ilk e-ihracat konsorsiyumu olarak uzman ekibimiz ve uçtan uca entegre altyapımızla markalarımıza global yolculuklarında eşlik ediyor olmaktan dolayı gururluyuz.”



Cenk Çiğdemli: “Avantajlarımızı fırsata çevirmek için bir engel yok”

MegaMerchant ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin Türkiye e-ticaret ekosistemi için motive edici bir güç olacağına inandıklarını ifade eden TOBB E-ticaret Meclis Üyesi ve Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli ise, “Tek bir amacımız var; o da Türkiye’den dünyaya açılan firma ve marka sayısının artmasına destek olabilmek. E-ihracatın toplam ihracatımızdaki payı şu an yüzde 1,5. Ticaret Bakanlığı’nın da belirttiği üzere ülke olarak 2028 hedefimiz yüzde bu oranı yüzde 10’a çıkarmak. Başta KOBİ’ler ve e-ihracatla henüz tanışmamış üreticiler olmak üzere, iş birliğimizin tüm e-ticaret sektöründe ihracata bir kapı aralayacağını umuyoruz. Türkiye hem jeopolitik konumundan dolayı hem de fiyat avantajlı kaliteli üretim kabiliyetinden dolayı dev e-ticaret şirketlerinin de dikkatini çekiyor. Tüm bu avantajlarımızı fırsata çevirmek için önümüzde bir engel yok” dedi.