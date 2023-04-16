Katlanabilir akıllı telefon pazarı oldukça büyük bir pazar. Bu pazarı oluşturan ve domine eden marka da Samsung. Güney Koreli şirket dikey katlanabilir formdaki Galaxy Z Flip ve yatay katlanabilir formdaki Galaxy Z Fold serileri ile pazar lideri konumunda.

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Uzunca bir süredir Samsung, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 üzerinde çalışıyor. Katlanabilir akıllı telefonların renkleri, teknik özellikleri, tasarımları sızdırıldı. Bunları sizinle önceden paylaşmıştık. Geldiğimiz noktada bugün ise katlanabilir akıllı telefonların pilleri hakkında bir sızıntı yapıldı. Detaylara göz atalım.

Yapılan son sızıntılarda Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5’in LG Energy Solution’dan satın alınan pilleri kullanacağı söylendi. Samsung, son üç yıldır katlanabilir cihazları için LG Energy Solution’dan pil satın aldığı için bu haber çokta şaşırtıcı olmadı. Ancak bu sene Samsung, LG Energy Solution’a ek olarak katlanabilir akıllı telefonlarının pillerini Samsung SDI ve Çin’in Amperex Technology Limited’den de (ATL) tedarik edecek. Samsung bu hamlesiyle birlikte pil tedarik sorununun önüne geçmeyi planlıyor.

Sızıntının devamında bu pillerin maliyetinin 10 ila 15 dolar arasında olacağı söyleniyor. Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 tasarımlarından mütevellit çift pile sahip olduğu için her katlanabilir akıllı telefonda iki pil kullanılacak. Bu da maliyetin 20 ila 30 dolar arasında olması demek.

Samsung katlanabilir akıllı telefon pazarında büyümeye devam ediyor. Bakalım Vivo, Oppo, Realme, Xiaomi gibi markalar bunun karşısında nasıl bir önlem alacak.