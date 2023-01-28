Peugeot elektrifikasyon konusunda büyük adımlar atıyor. Güncellenmiş e-208 ve tamamen yeni 408’i piyasaya sürdükten sonra, Fransız otomobil üreticisi araç serisini elektrikli hale getirme planlarını daha da genişletiyor.

Peugeot’nun geleceğe yönelik planlarıyla ilgili basın toplantısı olan E-Lion Day sırasında otomobil üreticisi, elektrifikasyon için cesur hedefler sunma yolunda ilerlediklerini açıkladı. 2023 yılında Peugeot ürün gamındaki her model elektrikli olacak. Ardından 2025 yılında Peugeot yüzde 100 elektrikli araçlara sahip olacak. Son olarak, 2030 yılında Avrupa’da satılan Peugeot’ların yüzde 100’ü elektrikli olacak.

Peugeot CEO’su Linda Jackson’a göre E-Lion Projesi, markanın bir bütün olarak daha çevre dostu hale gelmesini sağlayacak yeni nesil araçları üretmeye doğru ilerlerken marka için yol gösterici bir felsefe olacak.

Jackson, “E-Lion Projesi, Peugeot’nun bir EV markası olarak stratejisini tanımlayacak ve marka değerlerimize uygun mobilite sunmak için toplumun nabzına bağlı kalmamızı sağlayacak” dedi.

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Peugeot bu yıldan itibaren 208, 2008, 308, 3008, 5008 ve 408 modellerinde kullanılacak olan hafif hibrit 48V (MHEV) teknolojisine sahip yeni hibrit teknolojisini tanıtacak. Peugeot Hybrid 48V sistemi, yeni nesil 100 PS veya 136 PS PureTech benzinli motor ile 21 kW’lık bir elektrik motoru içeren 6 vitesli elektrikli çift kavramalı şanzımandan (E-DCS6) oluşuyor.

Sürüş sırasında şarj olan bir batarya sayesinde bu teknoloji daha yüksek alt uç torku ve yakıt tüketiminde yüzde 15 azalma (3008’de 126 g CO2/km’den) sunuyor. Şehir içi sürüşte, hibrit sistemle donatılmış bir C-segmenti SUV böylece zamanın yüzde 50’sinden fazlasını %100 sıfır emisyonlu elektrik modunda çalışabilir. Ayrıca şehir içi kullanımda da sıfır emisyon modunda sürüş imkânı sağlıyor.

Peugeot’nun bu yıl elektrikli araçları daha kolay kullanılabilir hale getirmeyi hedeflemesiyle birlikte marka, 2025 yılına kadar modellerinin elektrikli versiyonlarına sahip olmayı planlayarak daha çevre dostu olma yolunda ilerliyor.