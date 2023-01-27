Uzun süredir elektrikli otomobil piyasasına giriş yapmak isteyen Xiaomi, sonunda somut örneklerle karşımıza çıktı. Şirketin ilk aracı Xiaomi Modena, birkaç gün önce sızdırılan tasarımıyla haberlere konu oldu. Yapılan sızıntının hemen ardından şirketin bir yöneticisi konu hakkında basına demeçler verdi. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Şirket Yöneticisi, Xiaomi Modena Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Son birkaç hafta içinde, şirketin ilk elektrikli otomobil modeli olan Modena, birçok Çinli blogger tarafından paylaşıldı. Bugün ise dev firmada görev alan bir yönetici bu sızıntılara yanıt verdi.

Halkla İlişkiler Genel Müdürü Wang Hua, son sızıntıların şirketin yaklaşmakta olan EV modeliyle ilgili olduğunu, ancak fotoğraflardaki tasarımın genel bir şablon olduğunu belirtti. Açıklamaya göre yeni aracın henüz net bir tasarımı yok. Şimdilik şablonlar üzerinde çalışan firma, ilerleyen günlerde net bir tasarım tercihi ile tekrardan gündeme gelebilir.

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Üst düzey yetkili, bu şablonun Xiaomi’ye BAIC Mold & Plastic tarafından tedarik edildiğini de sözlerine ekledi. Bu açıklama, tasarım taslağı sızıntılarının BAIC şirketinin de listelediği elektrikli aracın Modena olduğunu doğruluyor.

Xiaomi Modena Şablon Tasarımı

Şirketin ilk otomobili ile ilgili söylentiler yeni değil. Bilmeyenler için, bu ayın başlarında araç karda zorlu hava koşullarında test edilirken görülmüştü ve sürücülerden biri de şirketin CEO’su ve Kurucusu Lei Jun’un ta kendisiydi. Buna takiben, resmi duyurusundan önce yaklaşmakta olan Modena EV’nin ön ve arka tampon tasarımını ortaya çıkaran başka bir sızıntıya da gündeme düşmüştü.

Bu görüntülere dayanarak, elektrikli otomobilin Tesla Model 3’e oldukça benzediğini görebiliyoruz. Xiaomi’nin sportif sedan tipi bir araç inşa ettiği düşünüldüğünde mevcut tasarım oldukça mantıklı duruyor. Çoğu kişiye göre test aşamaları gerçekleştirilen yeni araçlar, 2024 yılında seri üretime geçecek. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.