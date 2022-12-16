2022 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Ve artık turnuvanın son maçına geldik Son 16 turu, çeyrek finaller ve yarı finaller derken kupada son 2 ülke kaldı.

Bu videoda ise finale kalan iki ülke Arjantin-Fransa müsabakasını ele alıyoruz. Turnuvanın en zevkli ve en zorlu geçecek olan maçını kendimize göre önde olan ve geride kalan takımı, olası şampiyon olacak takımı ve öne çıkabilecek futbolcuları konuştuk.

Peki sizce bu finali, 2022 Dünya Kupası hangi takımın olacak? Kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın, iyi seyirler…

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