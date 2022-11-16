Çok uzun süredir beklenen, dünyadaki bütün insanların merakla beklediği, bu yılın en büyük organizasyonu Dünya Kupası 2022 yakında başlıyor! Turnuva boyunca Eren ve Emirhan’da Dünya Kupası 2022 turnuvasına katılan ülkeler/takımlar hakkında kendi görüşlerini sizlerle paylaşacak.

Bakmakta fayda var: 2022 DÜNYA KUPASI BAŞLIYOR! | A Grubu (Katar, Ekvator, Senegal, Hollanda)

Her grup için ayrı birer videolar şeklinde sizlerin karşısında olacak bu ikili, ayrıca grup maçları tamamlandıktan sonra son 16, çeyrek final, yarı final ve final maçları öncesinde de yeni videolarla karşınızda olacak. Maçlar esnasında olabilecek sansasyonel olaylarda da yine karşınızda olmaya devam edecek.

Peki siz Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası 2022 futbol turnuvasında bizleri neler bekliyor? Sizin favori takımınız hangi ülke? A grubu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın! İyi seyirler…

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