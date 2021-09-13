2021’de Apple iPhone 6S Kullanmak!

2021 yılında kullanmak serimize bu kez de Apple’ın en çok sevilen modellerinden biri olan iPhone 6S konuk oldu. Çıkışının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala kullanılabilir durumda mı?

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Tasarım kısmında Apple, her zaman üst seviye malzeme kullanan kalite algısı yüksek telefonlar üretti. iPhone 6’da yaşanan bükülme sorunlarından sonra iPhone 6S’te kasasını 7000 serisi alüminyum ile güçlendiren marka bu sayede daha dayanıklı bir model çıkarmış oldu. Yekpare metal kasanın sağlamlığıyla beraber iyi bir tasarıma sahip olmuş oldu. Android rakipleri AMOLED ekran ve çerçevesiz tasarıma geçiş yapmaya başlamışken Apple hem büyük çerçeveli hem de IPS LCD ekran kullanmaya devam etmişti. 4,7 inç boyutunda 750p HD çözünürlük sunan iPhone 6S paneli kaliteli olsa da rakiplerinin yine de gerisindeydi. 3d Touch özelliğinin olmasıyla ekrana bir yenilik getirse de beklenen etkiyi yapamamıştı.

Aynı tasarımda olduğu gibi performans konusunda da eksiksiz bir model olan iPhone 6S, zamanının en güçlü işlemcisi sayılan Apple A9 işlemcisinden gücünü alıyordu. Günlük işlemleri rahat bir şekilde yapabilmenin yanında 2021′ de PUBG PES2021 ve diğer oyunları rahatlıkla oynatabiliyor. İlk defa bir iPhone’da 2GB RAM kullanılarak bir geliştirme daha yapılmıştı. 16GB-32GB-64GB ve 128GB depolama seçenekleri sunarken microSD kart desteği ise yoktu.

Kamera konusunda zamanında çok beğenilen 6S modeli günümüzde de hala yeterli bir performans sunabiliyor. Ancak 12MP çözünürlüklü kameranın f/2.2 çözünürlüğünde olması sebebiyle güneş ışığı azaldığında grenlenmeler ve kumlanmalar kendini belli ediyor. Ancak video performansı her zaman iyi olan iOS telefonların üzerinden uzun zaman geçse bile video çekim kaliteleri şimdiki telefonlara taş çıkartacak şekilde.

iPhone 6S’in yumuşak karnı bataryası. 1717 mAh büyülüğündeki pil artık sizi idare edemiyor. Günün yarısında şarjı biten telefonu birçok kez şarja takmak durumunda kalabilirsiniz. Ek olarak 5W hızında şarj olmasıyla uzun süre şarjın dolmasını bekliyorsunuz.

Mono hoparlör sunan son telefon olarak kayıtlara geçen iPhone 6S yine son olarak 3,5mm kulaklık girişi bulunduran model olarak da dikkat çekiyor. İsterseniz Lightning girişinden de kulaklık ile müzik dinlemek mümkün.

Ağ bağlantıları kısmında ise WiFi 5 ve Bluetooth 4.2 destekleyen iPhone 6S bu konuda artık geride kaldığını bizlere kanıtlıyor. Ancak bluetooth bulunması iPhone’ların yine iPhone telefonlar ile bağlantısında bir problem yaşatmıyor.