Akıllı Telefonlar
2021’de Apple iPhone 6S Kullanmak!
2021 yılında kullanmak serimize bu kez de Apple’ın en çok sevilen modellerinden biri olan iPhone 6S konuk oldu. Çıkışının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala kullanılabilir durumda mı?
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Tasarım kısmında Apple, her zaman üst seviye malzeme kullanan kalite algısı yüksek telefonlar üretti. iPhone 6’da yaşanan bükülme sorunlarından sonra iPhone 6S’te kasasını 7000 serisi alüminyum ile güçlendiren marka bu sayede daha dayanıklı bir model çıkarmış oldu. Yekpare metal kasanın sağlamlığıyla beraber iyi bir tasarıma sahip olmuş oldu. Android rakipleri AMOLED ekran ve çerçevesiz tasarıma geçiş yapmaya başlamışken Apple hem büyük çerçeveli hem de IPS LCD ekran kullanmaya devam etmişti. 4,7 inç boyutunda 750p HD çözünürlük sunan iPhone 6S paneli kaliteli olsa da rakiplerinin yine de gerisindeydi. 3d Touch özelliğinin olmasıyla ekrana bir yenilik getirse de beklenen etkiyi yapamamıştı.
Aynı tasarımda olduğu gibi performans konusunda da eksiksiz bir model olan iPhone 6S, zamanının en güçlü işlemcisi sayılan Apple A9 işlemcisinden gücünü alıyordu. Günlük işlemleri rahat bir şekilde yapabilmenin yanında 2021′ de PUBG PES2021 ve diğer oyunları rahatlıkla oynatabiliyor. İlk defa bir iPhone’da 2GB RAM kullanılarak bir geliştirme daha yapılmıştı. 16GB-32GB-64GB ve 128GB depolama seçenekleri sunarken microSD kart desteği ise yoktu.
Kamera konusunda zamanında çok beğenilen 6S modeli günümüzde de hala yeterli bir performans sunabiliyor. Ancak 12MP çözünürlüklü kameranın f/2.2 çözünürlüğünde olması sebebiyle güneş ışığı azaldığında grenlenmeler ve kumlanmalar kendini belli ediyor. Ancak video performansı her zaman iyi olan iOS telefonların üzerinden uzun zaman geçse bile video çekim kaliteleri şimdiki telefonlara taş çıkartacak şekilde.
iPhone 6S’in yumuşak karnı bataryası. 1717 mAh büyülüğündeki pil artık sizi idare edemiyor. Günün yarısında şarjı biten telefonu birçok kez şarja takmak durumunda kalabilirsiniz. Ek olarak 5W hızında şarj olmasıyla uzun süre şarjın dolmasını bekliyorsunuz.
Mono hoparlör sunan son telefon olarak kayıtlara geçen iPhone 6S yine son olarak 3,5mm kulaklık girişi bulunduran model olarak da dikkat çekiyor. İsterseniz Lightning girişinden de kulaklık ile müzik dinlemek mümkün.
Ağ bağlantıları kısmında ise WiFi 5 ve Bluetooth 4.2 destekleyen iPhone 6S bu konuda artık geride kaldığını bizlere kanıtlıyor. Ancak bluetooth bulunması iPhone’ların yine iPhone telefonlar ile bağlantısında bir problem yaşatmıyor.
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Akıllı Telefonlar
SAMSUNG | Nesini Seviyorsunuz? #2
Markaların yaptıklarını ve beğenilen yanlarını konuştuğumuz seri olan Nesini Seviyorsunuz’da bu sefer Samsung konuştuk. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Bakmakta fayda var: 2021’de Apple iPhone 6S Kullanmak!
Sizden gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:
00:00 Giriş
00:50 Genel yorumlar
03:17 Yaptığı telefonların Exynos işlemcileriyle herkesi güldürmesini seviyorum.
06:07 Apple ve Xiaomi fanlarını kudurtacak kadar kaliteli, sağlam ve güçlü telefonlar yapmasını.
11:49 OneUI arayüzü güzel ve akıcı olmasını.
13:04 Note serisini seviyorum sadece.
14:07 Samsung’un Türkiye’ye özel uyguladığı fiyat politikasını beğeniyorum.
17:45 Ekranı mükemmel, tasarımı çok iyi, özellikle OneUI arayüzü mükemmel ve gayet akıcı, ben kendimi bildim bileli hep Samsung kullanırım. Çok ama çok sevdiğim bir marka.
18:39 Bir panel üretici olmasından kaynaklı üst ve orta segmente ve hatta giriş seviyesinde dahi telefon ekranlarının çok güzel olması.
19:41 Telefonda segment ayarlamalarını iyi yapıyor. A serisi ve FE modelleri Çinli rakiplere çok iyi alternatifler.
21:28 Çıkan çoğu telefonun Türkiye’ye gelmesini seviyorum örneğin bu aralar Huawei ile Oppo’nun birkaç yeni telefonu çıktı gelmiyor bazı üst seviye telefonlarda gelmiyor. Samsung diğer markalara göre Türkiye’yi daha çok önemsiyor tüm modelleri getirmeye çalışıyor.
22:56 Tasarım ve yazılım konusunda Çinli markalara göre daha fazla güven veriyor, kamerası zaten tartışılmaz marka.
24:13 Senelerdir amiral gemisi cihazlarında bile mono ses çıkışı verip bizi üzse de, Harman’ı satın aldıktan sonra hem stereo hem de AKG destekli temiz ses kalitesiyle gönlümüzü almıştır.
25:31 Artık snapdragon kullanmasını. #Samsung #SamsungGalaxy #SamsungExynos
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Akıllı Telefonlar
Samsung, Müşterilerine Sanal RAM Seçeneğini Ücretsiz Şekilde Sundu
Son zamanlarda Çinli telefon markalarının kullanıcılar için epey faydalı sayılabilecek sanal RAM özelliğini sunduğunu görmeye başladık. Bu özelliğin çalışma tekniği, telefonun depolama alanından belirli bir miktar alınarak kısa süreli belleğe, yani RAM’a aktarılmasından ibaret. Görünen o ki, diğer telefon üreticileri de bu özelliği faydalı buldu ve artık Samsung da müşterilerine sanal RAM seçeneğini ücretsiz olarak sundu. Galaxy A52s 5G modeline gelen bir yazılım güncellemesinde RAM Plus isimli bir özellik de yer almakta. Bu güncellemenin zamanla diğer cihazlara, özellikle orta ve giriş segmentinde olan telefonlar için de sunulacağını öngörmek mümkün.
Bir telefonun çok satılabilmesi için cihazın kaliteli olması, tanınmış marka tarafından üretilmesi ve onu öne çıkarabilecek özelliklere sahip olması gerekli. İşte bu yüzden de üreticiler kendi ürünlerinde daha fazla kamera, daha fazla megapiksel, daha yüksek indirme hızı sunma eğilimindeler. Şimdiyse daha fazla RAM’lerle markalar, daha fazla kullanıcının dikkatini çekmeye ve onlara rahatlık sağlamaya çalışacaklar.
Uygulamalararası Geçişler Daha Hızlı Olacak
Özellikle düşük RAM’li cihazlara sahip kullanıcılar sanal RAM yardımıyla günlük kullanımlarda ve uygulamaları başlattıkları zaman aradaki farkı önemli derecede hissedebilecekler. Örneğin, eğer telefonun RAM’i düşük kapasiteli ise uygulamaları kapatıp tekrar açtığınızda uygulamaların bazıları yeniden başlatılabiliyor. Ama sanal RAM yardımıyla arka planda daha çok uygulama çalışabilecek ve kullanıcı uygulamayı açtığında kaldığı yerden devam edebilecek. Sanal RAM’in gerçek RAM’e kıyasla daha az hıza sahip olduğunu söylemek mümkün. Ama yine de bu özellik telefonun yükünün azaltılmasına imkan sağlayacak.
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Sanal RAM’in Geleceği
Bazı Çinli markalar artık sanal RAM seçeneğini kendi cihazlarına dahil etmiş durumdalar. Bu seçenek henüz az sayıda cihazlarda bulunuyor olsa da, gelecekte birçok modele sanal RAM özelliğinin getirileceğini tahmin edebiliriz. Hatta Google’ın bunu Android cihazlarda bir kullanıcı ayarı olarak da sunması da mümkün. Sistem buna geliştirici düzeyinde izin veriyor.
Yukarıda saydığımız Çinli markalardan sonra Samsung da artık kendi telefonları için sanal RAM özelliğini RAM Plus ismiyle kullanıma sundu. Bu RAM genişletme özelliği ilk olarak Hindistan’da Galaxy A52S 5G modeline bir yazılım güncellemesi olarak geldi. Bu sayede telefonla birlikte gelen standart 6 GB RAM’i 4 GB sanal RAM’le genişletmek mümkün. Bu teknik, hızdan ödün verilerek cihazların daha kullanışlı hale getirilmesinin bir yoludur.
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İlerleyen zamanlarda bu tekniğin diğer Android markalarında da kullanılacağını ve yaygınlaşacağını söyleyebiliriz. Bununla da üreticiler, giriş ve orta sınıf telefonlarda sık sık görülen RAM sorunlarını çözerek kullanıcıları memnun edeceğini umuyoruz.
Peki, sizin telefonunuzun da bu özelliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın…
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