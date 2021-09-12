İnceleme
Poco X3 GT İnceleme | Poco Reis’i Üzdü! | Dimensity 1100, 67W Hızlı Şarj…
Poco X3 denilince artık kullanıcıların beklentisi otomatikman tavan yapıyor. Aynı durum, Poco X3 ailesinin yeni üyesi olan Poco X3 GT için de geçerli. Kağıt üstünde baktığımız zaman MediaTek Dimensity 1100 ve 67W hızlı şarj gibi kullanıcıları heyecanlandıran özelliklere sahip olan Poco X3 GT, bakalım gerçek kullanım deneyiminde de beklentileri karşılayabiliyor mu.
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Poco X3 GT bize neler hissettirdi
Fiyat olarak Poco X3 NFC ve Poco X3 Pro’dan çok daha yukarı seviyelerde olan Poco X3 GT, neyse ki ağırlık ve incelik olarak X3 NFC ve X3 Pro’ya karşı avantaj sağlamayı başarmış. Dimensity 1100 ve 67W hızlı şarj gibi şuanda sektördeki ilkleri sunan X3 GT, bize kalırsa X3 ailesindeki başarılı cihazlardan biri. Ayrıca cihazın kamera çıkıntısı da X3 ailesinin diğer üyelerine göre daha ince tutulmuş. Fakat arka yüzeyde dikey çentiklerden oluşan bir tasarım tercih edilmesi cihazın zaman zaman elinizden daha kolay kayabilmesine sebebiyet veriyor. Bu durum da, tasarımsal anlamda cihaza yapabileceğimiz eleştirilerden biri. Öte yandan parmak izi okuyucusu da aşırı hassas bir şekilde tepki veren cihazın parmağınızı yanlışlıkla okuyarak istemsizce açılmasının önüne geçmek için parmak izi ayarlarından “dokunduğumda aç” seçeneği yerine “bastığımda aç” seçeneğini seçmeniz gerekebilir.
Performans
MediaTek’in Dimensity 1100 işlemcisini ülkemizde ilk kez görebilmemizi sağlayan akıllı telefon olan Poco X3 GT, gerçekten güçlü bir işlemciye sahip olsa da; PUBG gibi oyunlarda en yüksek ayarlarda tam performanslı bir şekilde oyunu oynamanıza imkan tanımıyor. PUBG’yi en fazla HDR ayarlarda oynayabilirken ve Ultra HD olarak oynayamazken; öte yandan AnTuTu gibi sentetik testlerde 600.000 gibi çok yüksek puanlara erişebilmeniz büyük bir ikilem yaratıyor. Zaten GFX Tool gibi 3. parti yazılımlar aracılığıyla oyundaki ayarları yükselttiğiniz zaman X3 GT’nin işlemci gücü ve performans anlamında ne kadar başarılı olduğunu da görebiliyorsunuz.
Ekran
Ekran tarafında 6.6 inçlik boyuta ve 120Hz tazeleme hızına sahip bir panel tercih edilen X3 GT’de, bize kalırsa içinde bulunduğu segmentin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmesi için AMOLED bir panel sunulmalıydı. Cihazın ekranından birçok anlamda memnun kalsak da; panel tercihinin AMOLED’den yana kullanılmaması orta-üst segment dediğimiz bu segment için çok da mantıklı bir hareket olmamış gibi görünüyor.
Pil ve batarya
5.000 mAh kapasiteli bataryaya karşılık olarak 67W hızlı şarjla sunulan X3 GT, 65W’lık Oppo Reno4 Pro ve 66W’lık Huawei Mate 40 Pro’nun önüne geçiyor. Aradaki fark ciddi miktarda olmasa da; 67W, hızlı şarj anlamında gerçekten tatmin edici bir değer. Böylelikle 5.000 mAh’lık devasa pilinizi 40 dakika gibi kısa bir sürede tam şarja ulaştırabiliyorsunuz.
Kamera
Poco X3 ailesinde bugüne kadar hep SONY’nin IMX serisi sensörlerini gördük. Bu sefer bu durum değişmiş durumda ve Xiaomi tarafı, Poco X3 GT için OmniVision’ın OV64B sensörünü seçmiş. Bu sensörün çok başarılı işler çıkardığı da apaçık ortada. Çektiğiniz fotoğraflardaki renkler, berraklık ve kalite sizi ciddi manada memnun edebiliyor. 64MP’lik bu Omnivision ana kameraya ek olarak da 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera Poco X3 GT’de kullanıcılara sunulmuş durumda.
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TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜSÜ! | realme GT inceleme
realme GT incelemesiyle karşınızdayız. Markanın amiral gemisi olan ve dünyanın en güçlü telefonlarından biri olarak kabul edilen realme GT’nin tüm detayları bu videoda!
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TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜSÜ! | realme GT inceleme
realme GT: saf güç!
realme GT, Qualcomm Snapdragon 888 işlemciyi alan ilk akıllı telefon olma özelliği taşıyor. Bunun yanı sıra LPDDR5 belleğe ve UFS 3.1 depolama standardına sahip. GT modu ile performansı arşa çıkaran GT, tasarımsal olarak da tam bir GT olduğunu bizlere gösteriyor.
Akıllı 5G modu sayesinde çevredeki sinyallerin yoğunluğunu bağımsız olarak belirleyen cihaz, diğerlerine kıyasla ağ bağlantısında güç tüketimini %30 oranında azaltır. Ayrıca Wi-Fi 6 standardı ile yüksek hız ve daha uzun mesafelerde kararlı bağlantı sağlamanıza olanak tanıyor.
120 Hz AMOLED ekran
realme GT, 120 Hz değerinde tazeleme ve 360 Hz’e kadar bir örnekleme hızı sunuyor- Bu sayede ekranda ultra akıcı bir deneyim sunan telefonda oyunlarda da tüm hamlelerinizi yapabilecek oldukça hassas bir deneyim sağlamayı başarıyor.
Gücü dizginleyen soğutma
Soğutma sistemlerindeki çoğu ısı borusu, yüksek ısı iletkenliği sağlayan ancak düşük mukavemete sahip olan saf bakırdan yapıldığını görüyoruz. realme, bu sorunu çözmek için bakır ve çelikten oluşan kompozit bir malzemeden yapılmış ısı borulu yeni nesil bir soğutma sistemi geliştirdi. Bakır ve çelik alaşımı bir sistem kuran marka, klasik sistemlere kıyasla mukavemeti %42 arttırırken %50 daha verimli ve sıcaklığını 15 °C azalttığını belirtiyor.
Hızlı şarj ile oyuna çabuk dönün
realme GT, 4500 mAh batarya ve 65 Watt değerinde SuperDart şarj ile geliyor. Bu sayede uzun oyun deneyimi ardından hızlıca geri dönmeniz için sadece 35 dakikada 0’dan %100’e şarj edebilirsiniz. Bu hızlı şarjı da güvenli olması adına beş seviyeli koruma da bulunuyor.
İşi sadece oyun değil
Telefon 64 MP Sony IMX682 ana sensörü, 8 MP geniş açı lensi ve 2 MP makro sensörü ile geliyor. Önde 16 MP kamera bulunan cihaz, Süper Gece Manzarası ve AI pasaport işlevi de sunuyor.
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İnceleme
KAMERA CANAVARI! | realme 8 Pro incelemesi
realme 8 Pro incelemesiyle karşınızdayız. Markanın kamera odaklı en iyi telefonu olan 8 Pro’nun detaylarını bu videoda görebilirsiniz.
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İçindekiler
KAMERA CANAVARI! | realme 8 Pro incelemesi
realme 8 Pro, şu anda piyasadaki en yüksek çözünürlük olan 108 MP’e sahip ilk realme akıllı telefonu oluyor. Ancak birçok sensöre kıyasla ince eleyip sık dokuyan marka 1 / 1,52 inç matrise sahip Samsung ISOCELL HM2 sensörünü kullanıyor. 12.000 x 9.000 piksel değerinde fotoğraf çıkarabilen realme 8 Pro 20 x 15 metrelik bir afiş için yüksek düzeyde ayrıntılı bir görüntü çekebiliyor. Fujifilm tarafından geliştirilen yeni malzemeyi kullanan sensörde ISOCELL Plus piksel gruplama teknolojisi yer alıyor. Smart-ISO otomatik algılama teknolojisi, sensöre giren ışık miktarından bağımsız olarak en iyi pozlama ayarlarını seçebiliyor.
Üst seviye dörtlü kamera
Bu sensöre ek olarak 8 MP ultra geniş açı, 2 MP monokrom ve 2 MP makro sensör barındıran telefonda 16 MP değerinde de bir ön kamera mevcut. Ancak kamera ayarlarına baktığınızda 2x ve 3x yakınlaştırma olduğunu da göreceksiniz. Telefoto lensi olmayan telefon bunu nasıl yapacak? İşin farklı teknolojisi burada devreye giriyor.
108 MP ana sensörüyle yapılan çekimlerde seçilen bu yakınlaştırmalarda 108 MP değerinde çekim yapılarak alan daraltılıp 12 MP değerinde pürüzsüz yakınlaştırma ortaya çıkıyor.
Ayrıca realme, AI-güzelleştirme modu, gece manzarası modu, astronomik mod ve astronomik hızlandırılmış video gibi yaratıcı ve bir o kadar da güzel modlara da sahip. Tilt-shift video dahi çekebildiğini de ayrıca belirtelim.
Kamerası kadar iyi performans
Gücünü Snapdragon 720G’den alan realme 8 Pro, bellek ve depolama da da bol bol yer sunacak. MicroSD kart desteğiyle alanı artırabildiğiniz telefonda batarya kanadında da 4.500 mAh değer ve 50 Watt’lık SuperDart hızlı şarjı bulunuyor. Üç dakikalık şarj ile, dört saate kadar konuşma, 11 saate kadar müzik dinleme, üç saate kadar WhatsApp iletişimi ve 77 saate kadar bekleme süresi sunabiliyor. 17 dk içerisinde %50, 47 dk içerisinde ise %100’e ulaşabiliyor.
Tasarım ve ekranda dikkat çeker
realme 8 Pro, 6,4 inçlik Süper AMOLED ekran ile geliyor. Full HD çözünürlük ve 180 Hz’ye kadar dokunma hassasiyeti sunuyor. Ayrıca 1.000 nit’e varan parlaklık değeri ile fark yaratmayı başarıyor. Cihazda bulunan AG kristalizasyon işlemi ile arka panele özel bir kaplama püskürtülmüş ve sayısız top şeklindeki granüller halinde ezilerek mat bir etki elde edilmiş.
Telefon bir diğer yandan sadece 8,1 mm ve 176 g’lık ağırlığı bir araya getirmiş durumda
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