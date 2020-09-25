2021 yılında 217 yeni emoji gelecek!

Çinli üretici OnePlus, ilk günlerinden beri kullanıcılarını güncelleme konusunda mutlu etmeyi hedefledi. Bu konuda başarılı da olan şirketin telefonları Google’ın Pixel modellerinden sonra ilk güncelleme alan telefonlar oluyor ve güncelleme desteği rakiplerine göre daha uzun devam ediyordu. Ancak OnePlus 5 ve 5T modellerine son verilen güncellemelerde ciddi ‘bug’lar bulundu. Şirket ise bu sorunları düzelten yeni bir güncelleme vermekte oldukça gecikti ve sebebini de açıklayan bir metin yayınladı.

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OnePlus açıklamada neler dedi?

Soruna konu olan modeller OnePlus 5 ve 5T sırasıyla 2017 yılının haziran ve kasım aylarında tanıtılmıştı. Yaklaşık 3 yıldır güncelleme desteği alan bu ürünler son güncellemelerini geçtiğimiz aylarda almıştı. Ancak bu güncellemeyle cihazlara Android 10 ile beraber birçok sorun da geldi. Kullanıcılardan gelen birçok şikayetin ardından sorunlar hala çözülmese de şirket forumlarında aşağıdaki resmi açıklamayı yaptı.

OnePlus’tan yapılan açıklamaya göre, sorunları çözecek olan güncellemenin gecikmesinin sebebi iletişim modüllerinde bulunan ‘bug’lar. Şirkete göre bu sorun kullanıcı deneyimini oldukça ciddi şekilde etkileyecekti ve çözümü için de birçok farklı takımın sürekli iletişim halinde olup işbirliği içinde çalışması gerekti. Bu sebeple de OnePlus 5 ve 5T’ye gelecek olan stabil güncelleme zamanında sunulamadı.

Şirket hala güncellemenin ne zaman telefonlara dağıtılacağını belirtmezken gelişmelerden kullanıcıları haberdar edeceğini bildirdi. Her ne kadar bazı kullanıcılar OnePlus’tan telafi amaçlı Android 11 ve OxygenOS 11 güncellemesi isteseler de bu talep pek gerçekçi görünmüyor. Android 10 güncellemesiyle gelen EIS’te bozulma gibi sorunların düzeltildiği güncellemeden sonra bu cihazların ömrünun sonuna geldiği söylenebilir.