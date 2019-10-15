Microsoft klavyelerine Office ve Emoji tuşu geliyor!

Microsoft, piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni klavyelerde artık Office ve Emoji tuşlarına yer vermeyi planlıyor. Şirket, hemen herkesin kullanmaktan geri durmadığı emojileri bilgisayar ortamında kullanımını kolaylaştırmak için yeni bir çözüm buldu. Geliştireceği yeni klavyelerine Office ile birlikte Emoji tuşu eklemeyi planlayan şirket, böylece kullanıcıların PC başında yazışırken de kolayca emojileri kullanabilmesine olanak vermeyi planlıyor.

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Windows tuşu ile birlikte dikkat çekecek diğer tuş ise Office olacak. Office tuşu, klavyenin sağ tarafında bulunan Windows tuşunun yerini alıyor. Bu tuşla Microsoft, üretkenlik uygulamaları için bir tür merkez işlevi gören Office Windows 10 uygulaması başlatılıyor. Örneğin, Office tuşuna ve W’ya basıldığında Word, X’e basıldığında ise Excel açılabilecek. Böylece Outlook, Teams, Word, Excel, Powerpoint gibi uygulamalar kolayca açılabilecek. Bir diğer yeni düğme olan Emoji’ye basıldığında ise Windows 10’un içinde yer alan bir emoji servisini açacak. Kullanıcılar da buradan seçecekleri ifadeyi kolayca kullanabilecekler.

Microsoft, Office tuşu için başka klavye üreticilerine lisans verebilir

Microsoft’un dışında diğer klavye üreticilerinin bu tuşlara klavyelerinde yer verip vermeyeceği ise henüz belirsiz. Windows tuşu, Microsoft’un üreticilerle yaptığı lisans anlaşmalarının sonucu olarak standart bir konumda sunuluyor. Yazılım devinin Office tuşu için de benzer bir lisans planının olup olmadığı bilinmiyor.

Söz konusu klavyeler 15 Ekim‘de satışa sunulacak. Kumaştan avuç içi dayanağı içeren ergonomik versiyonu 59.99 dolara, küçük Bluetooth klavye ise (Bluetooth 5.0 desteği ve 3 yıla kadar pil ömrü) 49.99 dolara satılması bekleniyor.