Genel
Microsoft klavyelerine Office ve Emoji tuşu geliyor!
Microsoft, piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni klavyelerde artık Office ve Emoji tuşlarına yer vermeyi planlıyor. Şirket, hemen herkesin kullanmaktan geri durmadığı emojileri bilgisayar ortamında kullanımını kolaylaştırmak için yeni bir çözüm buldu. Geliştireceği yeni klavyelerine Office ile birlikte Emoji tuşu eklemeyi planlayan şirket, böylece kullanıcıların PC başında yazışırken de kolayca emojileri kullanabilmesine olanak vermeyi planlıyor.
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Windows tuşu ile birlikte dikkat çekecek diğer tuş ise Office olacak. Office tuşu, klavyenin sağ tarafında bulunan Windows tuşunun yerini alıyor. Bu tuşla Microsoft, üretkenlik uygulamaları için bir tür merkez işlevi gören Office Windows 10 uygulaması başlatılıyor. Örneğin, Office tuşuna ve W’ya basıldığında Word, X’e basıldığında ise Excel açılabilecek. Böylece Outlook, Teams, Word, Excel, Powerpoint gibi uygulamalar kolayca açılabilecek. Bir diğer yeni düğme olan Emoji’ye basıldığında ise Windows 10’un içinde yer alan bir emoji servisini açacak. Kullanıcılar da buradan seçecekleri ifadeyi kolayca kullanabilecekler.
Microsoft, Office tuşu için başka klavye üreticilerine lisans verebilir
Microsoft’un dışında diğer klavye üreticilerinin bu tuşlara klavyelerinde yer verip vermeyeceği ise henüz belirsiz. Windows tuşu, Microsoft’un üreticilerle yaptığı lisans anlaşmalarının sonucu olarak standart bir konumda sunuluyor. Yazılım devinin Office tuşu için de benzer bir lisans planının olup olmadığı bilinmiyor.
Söz konusu klavyeler 15 Ekim‘de satışa sunulacak. Kumaştan avuç içi dayanağı içeren ergonomik versiyonu 59.99 dolara, küçük Bluetooth klavye ise (Bluetooth 5.0 desteği ve 3 yıla kadar pil ömrü) 49.99 dolara satılması bekleniyor.
Genel
Facebook, video reklam izlenmelerini şişirdiği için ceza ödeyecek
Facebook şirketinin, parayla sattığı reklamların görüntülenme sayılarını şişirdiği ortaya çıktı. ABD’deki birçok reklam ajansı, video izleme sürelerindeki rakamları şişirmesi nedeniyle Facebook’a dava açtı.
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Facebook izlenme sayılarını, raporda gözüktüğü gibi %60 ila %80 arasında değil, %150’den %900’e kadar arttırdığı belirtiliyor. İzlenme sayılarının artması ile birlikte daha fazla reklam alma şansına sahip olan Facebook’un bu sayede haksız kazanç sağladığının altı çiziliyor.
Şirketlerden yapılan ortak açıklamaya göre Facebook, iddialar karşısında 40 milyon dolar ceza ödeyebilir. Facebook’un açıkladığı basın raporlarında sorunun farkında olduğu halde eyleme geçmediği, dolayısı ile reklam şirketlerinin zarara uğradığı iddia ediliyor.
Dava kapsamında haksız rekabet yasasını ihlal etme, sözleşmeyi ihlal etme ve dolandırıcılık yapma iddiasıyla karşı karşıya kalan Facebook, reklam verenlerin öne sürdüğü zarara itiraz ederek, reklam zamanı satın almaya karar vermede gerçekten bu ölçümlemelere güvenip güvenmediklerini sordu.
Sosyal medya devinin sus payı olarak reklam verenler için 40 milyon dolar bir bütçe ayırmış. Bu bütçenin 12 milyon doları reklam verenlere gönderilecekken, yüzde 30’u ise davacıların avukatları için ayrılmış.
Davacılar, kandırıldıklarını belirterek sosyal medya devinden 100 milyon dolar ile 200 milyon dolar arasında tazminat istiyor. Ancak ABD Bölge Mahkemesi Hakimi Jeffrey White bu davanın belirsizliğinin yanı sıra talep edilen bu tazminatın çok yüksek olduğunu belirtiyor.
Genel
Uzayda inek hücresinden 3 boyutlu yazıcıyla biftek üretildi
Uzayda ilk kez 3 boyutlu yazıcıyla biftek üretildi. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronot ve kozmonotlar için inek hücrelerinin üç boyutlu yazıcıyla çoğaltılması yoluyla biftek üretildi. Deney tüpü içinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilen et hücreleri, Rus kozmonotlar tarafından yazıcıdan çıkarılarak biftek haline getirildi.
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Uzmanlar, İsrailli bir şirketin geliştirdiği teknolojinin denendiği bu projede, dünyanın her yerinde et üretimi yapılabileceğini kanıtladığını söylüyor. Bu yöntemin özellikle tarıma elverişli olmayan bölgelerde et üretimi için bir çözüm olabileceği belirtiliyor.
Aralık 2018‘den bu yana laboratuvar ortamında et üreten Aleph Farms adlı şirketin ineklerden aldığı hücreler, etin besin değerini artıran bir suyla birlikte bir deney tüpüne konularak 25 Eylül’de Soyuz MS-15 uzay aracıyla Kazakistan‘dan, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildi. 400 kilometrelik yolculuktan sonra istasyona ulaşan hücreler, Rus kozmonotlar tarafından, 3D Bioprinting Solutions adlı Rus şirketinin ürettiği manyetik yazıcıyla kas dokusuna (et) dönüştürüldü.
Rus kozmonotların uzayda denemediği et, 3 Ekim’de Dünya’ya gönderildi. Eti deneyenler, ortaya çıkan ürünün hoş bir tadı olduğunu, geleneksel biftekle aynı tat ve kıvama sahip olduğunu söylüyor.
3D Bioprinting Solutions’un proje müdürlerinden Grigoriy Şalunov, Business Insider dergisine “Bu deney konseptimizin geçerliliğini güçlü bir şekilde kanıtlıyor” dedi.
Şalunov, gelecekte uzayın derinliklerinde yapılacak yolculuklar ve Ay ile Mars’taki ilk kolonilere protein kaynağı sağlamayı umduklarını söyledi. Ayrıca Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 2015’te yapay ortamda marul üretilmişti.
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Apple Çin’i kızdıran mobil uygulamayı kaldırdı!
Apple, Hong Kong’da protestocuların polislerin konumlarını güncel olarak takip edebilmelerini sağladığı için Çin’in tepki gösterdiği mobil uygulamayı sisteminden kaldırdı.
Amerikalı şirket, Hong Kong’da polislerin konumlarını güncel olarak görüntüleyen uygulama “HKmap.live”ı mobil satış mağazası “Apple Store”dan kaldırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “HKmap.live”‘ın, “polisleri hedef almayı ve onlara pusu kurmayı kolaylaştırdığı”. Ayrıca “kamu güvenliğini tehdit ettiği” için mobil satış mağazasından çıkarıldığı belirtildi.
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Çin’in resmi yayın organı People’s Daily gazetesi, Hong Kong’da polislerin konumlarını güncel olarak gösteren mobil uygulaması “HKmap.live” sebebiyle Apple’ı eleştirerek, şirketin Çinli müşterileri nezdinde itibar kaybına uğrayabileceği uyarısı yapmıştı.Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor. Protestocular, uygulama sayesinde polislerin konumlarına ve biber gazı kullanılan yerlere güncel olarak ulaşabiliyordu.
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Apple, Çin’de bir numara olmayı hedefliyor
Apple CEO’su Tim Cook daha önce Çin hakkında açıklamada bulunmuştu. Tim Cook, Apple’ın ABD’den sonraki en büyük ikinci pazarı Çin’in eninde sonunda bir numara olacağını belirtmişti.
Çin de son olarak, devlet televizyonu CCTV, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets Genel Menajeri Daryl Morey’in, Hong Kong Özel İdare Bölgesi’ndeki hükumet karşıtı protestolara destek veren paylaşımının ardından, NBA takımlarının Çin’de oynayacağı hazırlık maçlarını yayınlamama kararı almıştı.