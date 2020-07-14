Genel
2021 Ford Bronco Sport, büyük Bronco’ları aratmıyor!
Uzun zamandan sonra geri dönen Ford Bronco efsanesi, küçük kardeşleri Bronco Sport ile şehir kullanımına daha elverişli bir seçenek sunuyor. Büyük Bronco’lardan daha küçük hacimli motorları ile ülkemiz pazarında görme ihtimalimiz oldukça da yüksek.
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Yollarda sıklıkla gördüğümüz crossover araçlardan biraz daha çetin ceviz bir araç arayanlara hitap ediyor Bronco Sport. Tasarım olarak büyük Bronco’lara benzer haliyle, kompakt SUV sınıfına üst düzey arazi kabiliyetini getiriyor.
Ford, modeli geliştirirken kapsamlı araştırmalar yaptı ve (kullanıcı forumlarını gizlice takip etmek dahi) birçok kişinin yeni Bronco’larda efsane modelde yer alan “ruh ve kimliğin korunması” düşüncesinde anlaştığını gördü. Bu yüzden orijinal Bronco ile “basit ama işlevsel” şeklinde bir bağ bulunuyor yeni Bronco ailesinde.
Yeni Bronco ailesinin tamamı aynı kişiler tarafından tasarlandığı için, her ne kadar farklı modeller olsa da benzer tasarım detayları görmek mümkün. Bronco Sport, dairesel farlarla çevrili bir “kapsül kartuş ızgara” tasarımı buna en büyük kanıt.
Dış tasarımda dikkat çeken diğer detaylar ise ön çamurluklarda yer alan hava kanalları ve basamaklı “safari” tarzında bir tavanın yer alması. Tavanın basamaklı tasarımı, aracın yükleme yeteneklerini arttıran bir detay.
Aracın arka tasarımında ise “Bronco Sport” yazısı yer alan cam kapaklı bagaj kapağı yer alıyor. Bu cam kapak sayesinde küçük eşya yüklemeleri için bagajı tamamen açmak yerine, sadece o küçük cam alanı açmak yeterli oluyor.
Yeni Bronco Sport 4387 mm uzunluk, 2088 mm genişlik, 1783-1890 mm yükseklik (basamaklı tavandan dolayı) ve 2670 mm dingil mesafesi şeklinde boyutlara sahip.
Bronco Sport’un kabini
Büyük Bronco’lardaki “basit ve içgüdüsel” kullanışlılık burada da devam ediyor. Fakat güncel Ford SUV’ların iç tasarımı çizgilerinden dolayı yabancılık çekilmiyor. Kabin biraz sade olsa da MOLLE kayışlar, fermuarlı koltuk cepleri ve bagaj kısmında yer alan yerleşik şişe açacağı gibi ilginç detaylar da araçta mevcut.
İlginç detaylar demişken aracın bagaj kapağının iç kısmındaki özel LED projektörler ile 12 metre kareye kadar bir alanı aydınlatmak mümkün. Akşamları dağ başında sokak lambası olmuyor, malum… Ayrıca bagajdaki yıkanabilir kauçuk taban ve 400 W gücündeki dönüştürücü ile birçok cihazı çalıştırmak da mümkün.
Bronco Sport’un motor seçenekleri
Büyük Bronco’larda ülkemiz için pek de uygun olmayan hacimlerde seçenekler mevcuttu. Fakat Bronco Sport ağabeylerinden biraz daha bütçe dostu bir model olarak karşımızda. İki farklı motor seçeneğinden ilki, 181 beygir güç ve 257 Nm torka sahip üç silindirli 1.5 litre EcoBoost ünite. Diğeri ise biraz daha güçlü olan 245 beygir güç ve 372 Nm torka sahip 2.0 litre EcoBoost ünite. Her iki motor seçeneği de sekiz ileri otomatik şanzımanla alınabiliyor. Fakat 2.0 litrelik motoru aldığınız zaman direksiyon arkası vites kulakçıklı SelectShift sistem bulunuyor.
Unutmayın: O bir Bronco!
Bronco adını ağabeyleri gibi gururla taşıyacağından hiç bir şüpheniz olmasın. GOAT ( Goes Over Any Terrain) sistemi minik Bronco’da da yer alıyor. Böylelikle o da arazide iddialı bir hale geliyor. GOAT sistemi Normal, Eco, Sport, Kaygan ve Kum dahil olmak üzere yedi farklı çeşitte sürüş modu barındıran bir sistem.
Aracın off-road özellikleri bunlarla da sınırlı değil. Trail Control adı verilen sistem de küçük Bronco’da var. Bu sistem etkinleştirildiğinde araç ileriye yönde 32 km/s hıza, geri yönde 6 km/s hıza kadar otomatik olarak gaz verebiliyor. Bu sistem ile arazi yolculuklarında sürücünün, gaz pedalından çok direksiyona odaklanması amaçlanmış. Ayrıca araçta off-road kamerası da bulunuyor. Bilgi-eğlence ekranında canlı bir şekilde etrafınızda ne olup bittiğini rahatlıkla görebiliyorsunuz.
“Tarla tapan değil, ciddi off-road insanıyım” diyenler için ise Bronco Sport Badlands ve First Edition var. Her ikisi de diferansiyel kilitli, özel ikiz debriyajlı, arkadan çekişli olan biraz daha gelişmiş bir 4×4 sistemine sahip.
Bu özel donanımlarda ayrıca, daha büyük monotüp süspansiyonlar, daha yumuşak yaylar ve toleransı biraz daha yükseltilmiş kaydırma çubukları bulunuyor. Ek gövde altı koruması, ek GOAT modları (çamur ve kaya tarama) ve 28,5 veya 29 inçlik lastiklere sahip 17 inç boyutlu jantlar da Badlands ve First Edition paketlerinde bulunuyor.
Aracı tabiri caizse “full+full” haliyle off-road canavarı donanımlarıyla alırsanız, Jeep Compass Trailhawk‘ı alaşağı etmek mümkün. 224 mm yerden yüksekliği, 30.4 derece yaklaşma, 33,1 derece gidiş ve 20,4 derece kesme açısına sahip araç, 599 mm derinliğe kadar olan sudan geçebiliyor.
ABD’de 28 bin $’dan başlayan bir fiyattan satılması beklenen Bronco Sport’un, ülkemize gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Fakat sahip olduğu küçük hacimli motorları ile Avrupa’da kendine yer bulabilir, haliyle ülkemize de gelebilir.
Kaynak: Carscoops, Ford, Motor1
Akıllı Telefonlar
OPPO A12s duyuruldu ve teknik özellikleri belli oldu!
OPPO yeni orta giriş seviye cihazı A12s için duyuruyu yaptı. Firmanın sosyal medya üzerinden duyurduğu cihazın teknik özellikleri de açıklandı.
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OPPO A12s teknik özellikleri belli oldu!
OPPO giriş seviye akıllı telefonları geliştirmeye devam ediyor. Nisan ayında A12‘yi duyuran firma, aynı cihazın yenilenmiş tasarıma sahip olan versiyonu A12s modelini Facebook üzerinden duyurdu. Teknik özellikleri de belli olan cihaz gücünü MediaTek yapımı Helio P35 işlemcisinden alıyor. 3 GB RAM ve 32 GB hafıza seçenekleri ile birlikte kullanıcılarını karşılayan cihaz, ilave hafıza kartı sayesinde 256 GB‘a yakın depolama imkanı sunuyor. Öte yandan cihazın 4230 mAh batarya kapasitesi bulunmakta.
Tasarım detayları da belli olan OPPO A12s, 6.2 inçlik LCD ekrana sahip. Ekranında damla çentik tasarımı tercih edilirken, ön kamera da 5 MP değerini almakta. Arka tarafta da iki kamera bulunan cihazda kameralar sırasıyla, 13 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. Açık mavi ve açık gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip akıllı telefonun içerisinde ise Android 9 tabanlı ColorOS 6.1 bulunmakta. Fiyat performans olarak alt seviye bir cihaz olarak karşımıza çıkan A12s, Kamboçya ülkesinde 129 dolar fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak. Dünya geneli satış fiyatının da bu değere yakın olması bekleniyor. Bu nedenle ülkemiz sınırları içerisinde uygulanan yeni düzenlemeler bu cihazı da etkileyecek gibi gözüküyor
Genel
%100 elektrikli 2021 BMW iX3 tanıtıldı!
Uzun zamandır kamuflajlı testleri ve sızıntılarıyla heyecanlandıran, BMW‘nin ilk elektrikli SUV‘si sonunda tanıtıldı. Karşınızda BMW iX3!
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Güncel X3 modelini baz alan iX3, 80 kWh pil paketine sahip. 282 beygir güç ve 400 Nm tork değerlerine sahip motora, beşinci nesil eDrive sistemi eşlik ediyor. Arkadan çekişli olmasıyla BMW-severlerin beğenisini kazanması beklenen iX3, 0-100 km/s hızlanmasını 6.8 saniyede tamamlıyor. Aracın maksimum hızı ise 180 km/s ile sınırlandırılmış. Ayrıca tüm modellerde standart olarak elektronik kontrollü adaptif süspansiyon yer alıyor.
BMW’nin dediğine bakılırsa iX3, WLTP döngüsüne göre tam şarjla 460 km menzil sunuyor. 150 kWh değerine kadar hızlı şarja uyumlu aracın %0’dan %80 doluluğa ulaşması 34 dakika sürüyor. Ayrıca 10 dakikalık hızlı şarj ile 100 km‘lik menzile sahip olabiliyorsunuz.
Yeni iX3’ün tasarımı
Dış tasarımı ile normal X3’e çok benzese de iX3, bazı tasarım detaylarıyla kendini hemen ayırt ettiriyor. Kapalı ön böbrekler hava direncini azaltırken, aerodinamik 19 inç jantlar ise sürtünme katsayısını %5 kadar azaltıyor. %5 az gibi gözüküyor fakat iX3’e fazladan 10 km menzil sağlıyor. Bu arada iX3’ün sürtünme katsayısı da 0.29 olarak açıklanmış.
Aracın “elektrikliyim ben” vurgusu kabin içinde de devam ediyor. Bol miktarda “i” logosu ve elektrikli araçlarda bulunan tipik ekranlar araçta yer alıyor. Koltuklarda standart veya spor olmak üzere iki çeşit bulunurken, iç kaplamalar için beş farklı seçenek sunuluyor. Dış renkler içinse Metalik Karbon Siyahı, Sophisto Grisi, Metalik Mineral Beyazı, Metalik Piedmont Kırmızısı, Metalik Fitonik Mavi ve Metalik Kaşmir Gümüşü olarak altı farklı seçenek bulunuyor.
Yeni iX3’ün bazı teknik detayları
BMW, iX3’ün aktarma organlarıyla gurur duyduğunu söylüyor. Elektrik motoru, güç elektroniği ve şanzıman ilk kez ortak bir kutuda düzenlenmiş. Böylelikle bu sistem, farklı araç türlerinde daha kolay kullanılabilirlik sağlıyor. Ayrıca beşinci nesil eDrive sistemi, mevcut elektrikli modellerdeki eDrive sistemine göre %30 daha fazla güce sahip.
Beşinci nesil eDrive sistemine ait soğutma sistemi de BMW’nin bir diğer gurur duyduğu yeniliği. Bu sistem pillerin ideal sıcaklığını koruyarak, performansı yüksek tutmak adına -30 Celcius dereceye kadar çalışabiliyor.
Yeni BMW iX3, Alman üreticinin gelecek üç yeni modelinden birisi olacak. Diğer iki model ise 2021 sonuna kadar gelmesi beklenen yeni i4 ve iNext SUV’un seri üretim versiyonu olacak. Bu üç model de, BMW’nin Shenyang (Çin) fabrikasında üretilecek.
Kaynak: Carscoops, BMW
Genel
Efsane Ford Bronco geri döndü!
1960‘lı yıllardan beri tanınan Ford Bronco, 2021 model yılı için geri döndü. Kendisi Jeep Wrangler‘in en büyük rakibi olarak görülüyor.
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Ford, yeni Bronco’yu tasarımdan çok işlevselliğe odaklı bir model olarak yarattığını söylüyor. Aracın geliştirilme sürecinde forumları dahi gizlice takip ettiklerini söylediler. Hatta Polaris RZR gibi aynı segmentte olmayan, ekstrem arazi araçlarla bile kıyas ederek geliştirmişler.
Yeni Bronco, 294 mm yerden yüksekliği ve 851 mm sudan geçiş yeteneği ile dikkat çekiyor. Ayırca 29 derecelik kesişme açısı ve 37.2 derecelik kalkış açısına sahip bir Bronco’yu da satın alabiliyorsunuz. Tabi 35 inçlik tekerlekleri ile sipariş ederseniz.
2021 Bronco’nun performans bilgileri
Yeni Bronco’da iki adet motor seçeneği yer alıyor. İkisinde de EcoBoost teknolojisi olan motorlardan biri 270 beygir güç ve 420 Nm torka sahip 2.3 litrelik 4-silindirli ünite. Diğer seçenek ise 310 beygir güç ve 542 Nm torka sahip 2.7 litre V6 ünite.
Şanzıman seçenekleri arasında ise 7 ileri manuel (sadece 4-silindirli modelde standart) ve 10 ileri otomatik sistemler yer alıyor. Ayrıca iki farklı 4×4 sistem seçeneği de yeni Bronco’da mevcut. Giriş seviye 4×4 sistemde iki vitesli elektronik kavramalı transfer kutusu yer alıyor. Gelişmiş 4×4 sistemde ise elektromekanik transfer kutulu, 4H bağlantısı yer alıyor. Eğer ciddi arazi koşulları ile başa çıkacak bir sistem arıyorsanız, manuel 4 silindirli ve gelişmiş 4×4 sistemli Bronco’nun iyi bir seçim olacağı söyleniyor.
Yeni Bronco’da bulunan Trail Toolbox adı verilen sistem ile her türlü yol koşulunda en iyi performansı almak mümkün kılınmış. Düşük hızlarda seyir kontrolü olan Trail Control, tork vektörleme ile dönüş yarıçapını azaltan Trail Turn Assist ve Trail One-Pedal Drive sistemi ile kayalık yollarda daha hassas ve güvenli bir sürüş vadediliyor.
Yeni Bronco’nun karoser seçenekleri
İki farklı gövde şekli bulunan Bronco, 2 ve 4 kapılı olarak karşımızda. Her iki modelde de bulunan kolay çıkarılabilir özel çerçevesiz kapılar ile Jeep Wrangler‘e göz kırpılmış. Her kapının içinde yer alan büyük torbalar ile çıkarılan kapıları bagajınızda dahi saklayabiliyorsunuz. Ayrıca ön çamurluğa monteli aynaları ile kapıları çıkarsanız bile aynaların yerinde kaldığını belirtelim.
İki kapılı Bronco’larda kolayca çıkartılabilir üç parçalı sert tavan yer alıyor. Dört kapılı modellerde ise çıkartılabilir dört parçalı yumuşak tavan standart olarak geliyor. Fakat isteğe bağlı olarak hem sert hem de yumuşak tavanı birlikte alabiliyorsunuz. Ford’un iddiasına göre bütün tavanı, sadece içeriden panellerin mandallarını açarak tek başınıza açabiliyorsunuz.
Kişiselleştirme seçenekleri ise oldukça geniş. Farklı tipte kapılar, entegre vinçli modüler çelik tamponlar, çeşitli ön ızgaralar, tavan rayları, LED ışık çubukları ve çeşitli çamurluk tasarımları gibi seçenekler yeni Bronco ile alınabiliyor.
Yeni Bronco’nun kabini nasıl?
Dış kısımda olduğu gibi iç tasarımda da orijinal Bronco modelinden ilham alınmış. Göstergeler, kontrol panelleri sade ve sezgisel bir tasarıma sahip. Kabin içindeki tahliye tapaları, su geçirmez anahtarlar ve suya dayanıklı kauçuk zemin ile bir çok hava koşuluna dayanıklı bir araç çıkmış ortaya. Ayrıca ön konsolun üst kısmında yer alan raf sayesinde akılı telefon ve aksiyon kamerası gibi birçok şeyi araca takabiliyorsunuz.
Standart olan 8 inçten, opsiyonel olan 12 inç boyuta kadar alınabilen SYNC4 bilgi-eğlence sistemi araçta yer alıyor. OTA güncellemeleri ve navigasyona da sahip olan bu sistem, 360 derece kamera sistemini de bünyesinde barındırıyor.
Yeni Bronco’da açılımı Goes Over All Terrain olan G.O.A.T (keçi olarak da algılanabilir) sistemi yer alıyor. Bu sistem ile Normal, Eco, Sport, Kaygan ve Kum, Çamurlu ve Kayalık gibi modlar arasında seçim yaparak aracın çekiş sistemini, yol şartlarına göre ayarlamak mümkün.
Araca ait bütün fiyat listesi henüz yayınlanmadı. Yalnızca 2 kapılı, 4 silindirli EcoBoost modelin fiyatı vergiler dahil 30 bin $ civarında. Ülkemize gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor fakat en küçük hacimli motorun 2.3 litre hacminde olduğunu düşünürsek, pek de her keseye hitap edemeyecek gibi duruyor.
Kaynak: Ford.com