Efsane Ford Bronco geri döndü!

1960‘lı yıllardan beri tanınan Ford Bronco, 2021 model yılı için geri döndü. Kendisi Jeep Wrangler‘in en büyük rakibi olarak görülüyor.

Yeni Bronco ve orijinal Bronco Yeni Bronco ailesi

Ford, yeni Bronco’yu tasarımdan çok işlevselliğe odaklı bir model olarak yarattığını söylüyor. Aracın geliştirilme sürecinde forumları dahi gizlice takip ettiklerini söylediler. Hatta Polaris RZR gibi aynı segmentte olmayan, ekstrem arazi araçlarla bile kıyas ederek geliştirmişler.

Yeni Bronco, 294 mm yerden yüksekliği ve 851 mm sudan geçiş yeteneği ile dikkat çekiyor. Ayırca 29 derecelik kesişme açısı ve 37.2 derecelik kalkış açısına sahip bir Bronco’yu da satın alabiliyorsunuz. Tabi 35 inçlik tekerlekleri ile sipariş ederseniz.

2021 Bronco’nun performans bilgileri

Yeni Bronco’da iki adet motor seçeneği yer alıyor. İkisinde de EcoBoost teknolojisi olan motorlardan biri 270 beygir güç ve 420 Nm torka sahip 2.3 litrelik 4-silindirli ünite. Diğer seçenek ise 310 beygir güç ve 542 Nm torka sahip 2.7 litre V6 ünite.

Şanzıman seçenekleri arasında ise 7 ileri manuel (sadece 4-silindirli modelde standart) ve 10 ileri otomatik sistemler yer alıyor. Ayrıca iki farklı 4×4 sistem seçeneği de yeni Bronco’da mevcut. Giriş seviye 4×4 sistemde iki vitesli elektronik kavramalı transfer kutusu yer alıyor. Gelişmiş 4×4 sistemde ise elektromekanik transfer kutulu, 4H bağlantısı yer alıyor. Eğer ciddi arazi koşulları ile başa çıkacak bir sistem arıyorsanız, manuel 4 silindirli ve gelişmiş 4×4 sistemli Bronco’nun iyi bir seçim olacağı söyleniyor.

Yeni Bronco’da bulunan Trail Toolbox adı verilen sistem ile her türlü yol koşulunda en iyi performansı almak mümkün kılınmış. Düşük hızlarda seyir kontrolü olan Trail Control, tork vektörleme ile dönüş yarıçapını azaltan Trail Turn Assist ve Trail One-Pedal Drive sistemi ile kayalık yollarda daha hassas ve güvenli bir sürüş vadediliyor.

Yeni Bronco’nun karoser seçenekleri

İki farklı gövde şekli bulunan Bronco, 2 ve 4 kapılı olarak karşımızda. Her iki modelde de bulunan kolay çıkarılabilir özel çerçevesiz kapılar ile Jeep Wrangler‘e göz kırpılmış. Her kapının içinde yer alan büyük torbalar ile çıkarılan kapıları bagajınızda dahi saklayabiliyorsunuz. Ayrıca ön çamurluğa monteli aynaları ile kapıları çıkarsanız bile aynaların yerinde kaldığını belirtelim.

İki kapılı Bronco’larda kolayca çıkartılabilir üç parçalı sert tavan yer alıyor. Dört kapılı modellerde ise çıkartılabilir dört parçalı yumuşak tavan standart olarak geliyor. Fakat isteğe bağlı olarak hem sert hem de yumuşak tavanı birlikte alabiliyorsunuz. Ford’un iddiasına göre bütün tavanı, sadece içeriden panellerin mandallarını açarak tek başınıza açabiliyorsunuz.

Kişiselleştirme seçenekleri ise oldukça geniş. Farklı tipte kapılar, entegre vinçli modüler çelik tamponlar, çeşitli ön ızgaralar, tavan rayları, LED ışık çubukları ve çeşitli çamurluk tasarımları gibi seçenekler yeni Bronco ile alınabiliyor.

Yeni Bronco’nun kabini nasıl?

Dış kısımda olduğu gibi iç tasarımda da orijinal Bronco modelinden ilham alınmış. Göstergeler, kontrol panelleri sade ve sezgisel bir tasarıma sahip. Kabin içindeki tahliye tapaları, su geçirmez anahtarlar ve suya dayanıklı kauçuk zemin ile bir çok hava koşuluna dayanıklı bir araç çıkmış ortaya. Ayrıca ön konsolun üst kısmında yer alan raf sayesinde akılı telefon ve aksiyon kamerası gibi birçok şeyi araca takabiliyorsunuz.

Standart olan 8 inçten, opsiyonel olan 12 inç boyuta kadar alınabilen SYNC4 bilgi-eğlence sistemi araçta yer alıyor. OTA güncellemeleri ve navigasyona da sahip olan bu sistem, 360 derece kamera sistemini de bünyesinde barındırıyor.

Araç içinde yer alan tahliye tapalarından birisi G.O.A.T. sistemi kontrolcüsü

Yeni Bronco’da açılımı Goes Over All Terrain olan G.O.A.T (keçi olarak da algılanabilir) sistemi yer alıyor. Bu sistem ile Normal, Eco, Sport, Kaygan ve Kum, Çamurlu ve Kayalık gibi modlar arasında seçim yaparak aracın çekiş sistemini, yol şartlarına göre ayarlamak mümkün.

Araca ait bütün fiyat listesi henüz yayınlanmadı. Yalnızca 2 kapılı, 4 silindirli EcoBoost modelin fiyatı vergiler dahil 30 bin $ civarında. Ülkemize gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor fakat en küçük hacimli motorun 2.3 litre hacminde olduğunu düşünürsek, pek de her keseye hitap edemeyecek gibi duruyor.

