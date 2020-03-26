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2021 BMW 3 serisi hibrit modeli ile geliyor!
2021 BMW 3 serisi plug-in hibrit modeli ile geliyor! Plug-in hibrit teknolojisi ile yeni BMW 3 serisi çok daha güçlü ve yakıt konusunda çok daha cimri geliyor!
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2021 BMW 3 serisi hibrit modeli ile geliyor!
Elektronikleşme son BMW 3 serisi ile buluştu! Perşembe günü, BMW 2021 model 330e ve 330e xDrive plug-in hibrit modellerini duyurdu. BMW’nin 3 serisinde 2.0’lık turbo motoru bir elektrik motoru ile birlikte bulunmaktaydı. Elektrikli motor, yolcu koltuğunun altında konumlandırılan 12 kilowatt’lı lithium-ion pillerden gücünü almaktadır. Toplamda 288hp (horsepower) ve 310 n/m torka sahip araca, bu piller tek başına 107 hp ve 77 n/m tork sağlıyor ve bütün bu denge sekiz kademeli otomatik şanzıman tarafından dengeleniyor.
Kullanıcılar Sport moduna geçtiği zaman 10 saniye boyunca ekstra 40hp elde edecekler. Bu verilere göre 330e modeli 0-60 mph (96.5km/h) hıza 5.6 saniyede ulaşırken xDrive modeli all-wheel-drive (4-çeker) modundayken bu hıza 5.7 saniyede ulaşıyor. Tüm bu süreçte elektrikli sedan modeli galon başına (1 galon = 3.7 litre) 75 – 67 mil (120 – 107km) arası bir yakıt ekonomisi sağlıyor.
Tamamen sessiz elektrikli motoru sevenler için 330e modeli 22 mil (35km/h) hıza kadar sadece elektrikli motor ile gidebiliyorken, 330e xDrive modeli 20 mil (32km/h) hıza kadar elektrikli motor ile gidebiliyor ve bu süreçte iki model de sadece elektrikli motordan güç alıyor ve yakıt tüketmiyorlar. Bunlar BMW‘nin iddiaları, yani EPA‘nın yapacağı resmi ölçümleri net değerleri verecektir.
Genel olarak BMW, standart arabalarında sevilen ve kabul gören tüm şasi ve süspansiyon sistemlerinden faydalandığından dolayı, yeni plug-in hibrit modellerinin de spor sedanlar gibi kullanılabileceğini vaad etti. Buna; aşağıya çekilen ağırlık merkezinin, dışbükeyi arttırılan ön tekerlerin, daha güçlü bir gövde yapısının ve süspansiyon bağlantılarının fayda sağlayacağını belirtti.
Bir plug-in hibrit 3 serisine sahip olmanın en ekonomik yolu Türkiye vergisi hariç 45,545$‘lık başlangıç fiyatından sonra 995$‘lık bir destinasyon ücretinden geçiyor. Alıcılar; aktif güvenlik donanımı, 18 inç jant, deri yüzey, elektrikli ve ısıtmalı ön koltukları, akıllı anahtarsız giriş, viraj aydınlatma farlarını kapsayan bir dizi standart donanım listesi bulacak. M sport paketini ve daha fazla konfor özelliklerini de içeren opsiyon paketlerinin son derece zengin olması oldukça muhtemel. xDrive tercihi, aracın opsiyonsuz hali ile yurtdışı fiyatı 47,545$‘a mal oluyor.
BMW, Mayıs ayında ilk otomobilleri bayilere göndermeyi planlıyor, ancak son zamanlarda yaşanan Koronavirüs sebebi ile planda değişiklikler olabilir.
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Kış testlerini tamamlayan Mercedes EQV, yakında yollara çıkacak!
Mercedes-Benz‘in elektrikli MPV modeli EQV, 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı‘nda tanıtılmıştı. Bekleyenleri için güzel olan haber ise, aracın satışına bu yaz başlanması bekleniyor.
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Elektrikli MPV, en son Arjeplog‘daki (İsveç) zorlu kış koşulları altındaki performans sınavını tamamlamıştı. Geliştirme ekibi EQV’yi haftalarca -30 santigrat dereceye ulaşan koşullarda, buzlu yollar ve derin karda test etti.
Mercedes-Benz Vans‘ta çalışan 30’dan fazla mühendis, elektronik uzmanı ve teknisyeninden oluşan ekip, EQV prototiplerini Kuzey Kutup Dairesi yakınlarındaki test sahasında sayısız karmaşık testlere tabii tuttu. Özel bir ölçüm teknolojisi kullanan ekip, aşırı soğuğun taşıma, ergonomi ve konfor üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Soğuk havada sürücü bileşenleri, yazılım ve arayüzlerin davranışı, düşük sıcaklıkta aracın termo yönetimi gibi başlıklar sınandı.
Son olarak Mercedes-Benz EQV’nin Kuzey Kutup Dairesi yakınlarındaki şartlar altındaki şarj performansı değerlendirildi. Elektrikli MPV, bataryalarının doluluk oranını %10’dan %80’e 45 dakikada çıkarabilen hızlı şarj yeteneğine sahip.
Mercedes-Benz Vans’ın eDrive@VAN başkanı Benjamin Kaehler, “Bu son kış testinde EQV’yi limitlerine kadar zorladık ve bizi oldukça memnun etti. Bu son testler, EQV’nin satışa hazır olması için son hazırlıklardı. Özellikle elektrikli araçlar için çok önemli olan termal yönetim ile ilgili, EQV’yi daha güvenli ve konforlu hale getirebileceğimiz veriler elde ettik.” dedi
EQV modeli, EQ teknoloji markasının Mercedes EQC’den sonraki, ikinci modeli olacak. İki farklı dingil mesafesiyle satışa çıkacak olan EQV, 400 km‘yi biraz aşan menzili, 201 beygir ve 362 Nm torku, 90 kWh lityum iyon batarya ile sunacak. Aracın maksimum hızı ise 160 km/s‘de elektronik olarak sınırlandırılmış.
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2021 Hyundai i20 N’in agresif tasarımı kendini belli etmeye başladı!
Testleri devam eden yeni i20 N casus kameralara yakalandı. Ağır kamuflajından kurtulmuş halde yakalanan araç, hafif kamuflajıyla sportif karakterinden ipuçları vermeye başladı.
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Kalın örtülerin çoğundan kurtulmuş olsa da çoğu ayrıntı hakkında konuşmak çok da kolay değil. Fakat büyük arka kanat, “N” modele özgü jantlar ve kırmızı fren kaliperleri gibi bazı detaylar göze çarpıyor.
Ön kısımda, tampondaki büyük hava girişleri ve iri çamurluklar dikkat çekiyor. Arkada tarafta ise çift egzoz borusuna ayrılmış bir boşluk yer alıyor. İç kısımda ise spor koltuklar kendini gösteriyor. İç mekanın geri kalanı ise kendini gizlemeye devam ediyor casus fotoğrafçılara. Fakat kontrast dikişler, N arması ve normal i20 modeliyle ortak detayların yer alması bekleniyor. Ayrıca kablosuz telefon şarjı, üst seviye ses sistemi, akıllı telefon entegrasyonu ve ambiyans aydınlatması gibi özelliklerin dijital kadranlar ve yeni bilgi-eğlence sistemine eşlik etmesi bekleniyor.
i20 N nasıl bir performans sunacak ve ne zaman karşımızda olacak?
Hyundai’nin minik hot-hatch modelinin kaputunun altında 1.6 litre hacimli ve 200 beygir civarı güç üreten, turbolu bir motorun yer alması bekleniyor. Güney Koreli üreticinin bu motoru sadece önden çekişli ve 6 ileri manuel şanzımanla piyasaya süreceği söyleniyor.
Coronavirus pandemisinden ötürü tanıtımın iptali veya ertelenmesi gibi bir durum olmazsa, Hyundai N departmanından gelen bilgilere göre yılın ikinci yarısında (muhtemelen 2020 Paris Otomobil Fuarı) görücüye çıkabilir.
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Apple Arcade özel oyunu “Assemble With Care” Steam’de yayımlandı!
Apple Arcade özel oyunlarının diğer platformlara geldiğini daha önce de görmüştük. Şimdi platformun iki özel oyunu daha diğer platformlarda yayımlandı.
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Apple Arcade özel oyunu “Assemble With Care” Steam’de yayımlandı!
COVID-19 salgını sırasında evde kalırken oynayabileceğiniz yeni oyunlar arıyorsanız sizin için güzel haberler var. Bugün iki Apple Arcade özel oyunu diğer platformlara çıktı. Apple’ın daha önce açıkladığı gibi Assemble With Care artık PC’de ve Capcom’un geliştirdiği Shinsekai Into the Depth Switch’e geldi.
UsTwo tarafından geliştirilen Assemble With Care isimli puzzle oyununda kaset çalar, kamera ve oyun konsolu gibi bir düzine nesneyi onarmakla görevlisiniz. Oyunun temel hikayesi empati üzerine kurulu. Bir başkasının problemlerini ve bakış açısını anlıyor ve saygı duymayı öğreniyorsunuz. Oyunun 2020’nin başlarında PC’ye geleceğini biliyorduk. Bu yüzden gelişmeler oyuncular için büyük sürpriz olmadı. Oyun Steam mağazasında 15.50 TL fiyat ile listeleniyor ancak şu anda mevcut indirim sayesinde 13.17 TL’ye oyuna sahip olmak mümkün.
Shinsekai Into the Depths ise Nintendo Switch için yayımlandı. Oyunda kıyamet sonrası su basmış bir Dünya’da tüplü dalış yapmaktasınız. Oyun neler olduğunu anlatmak için metin veya anlatımdan ziyade görsel hikaye anlatımı kullanıyor.
Bahsettiğimiz oyunlar Apple Arcade’den diğer platformlara geçen ilk oyunlar değil. Örneğin Sayonara Wild Hearts oyunu Apple Arcade ile aynı gün PS4 ve Switch’e duyurulmuştu. Oyuncuların Apple’ın oyun servisi hakkındaki görüşleri farklılık gösterse de Türkiye’de 34.99 TL fiyatı ve ilk ay ücretsiz deneme imkanı ile bir şansı hak ediyor.