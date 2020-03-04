BMW logosu değişti!

Wi-Fi 6 ile kısa bir süredir tanışıyor olmamıza rağmen Wi-Fi 7 üzerine çalışmalar şimdiden başladı. Wi-Fi teknolojilerini geliştiren şirketlere göre Wi-Fi 7 kısa bir süre içinde hayatımıza dahil olmaya başlayabilir.

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Wi-Fi 7 neler sunacak

Wi-Fi 6’nın yeni yeni popülerleşmeye başladığı ve yeni çıkan cihazlara eklendiği bu günlerde Wi-Fi 7’nin lanse edilmesi bir hayli sürpriz oldu. Kıyaslama yapacak olursak Wi-Fi 5, 3.5 Gbps hızlara, Wi-Fi 6 ise 9.6 Gbps hızlara erişebiliyordu. İlerleyen zamanlarda ortaya çıkmaya başlayacak Wi-Fi 7’nin ise 30 Gbps gibi hızları destekleyebileceği söyleniyor. Yani bu demek oluyor ki Wi-Fi 7 ile, internet bağlantınız yeterli olduğu sürece daha akıcı video izleyebilecek; daha uzaktan bağlantı kurabilecek ve anlık kopmaların önüne geçebileceksiniz.

Günümüzde aktif olarak kullanılan Wi-Fi standartlarına değinecek olursak asıl isimleri IEEE 802.11n, 802.11ac ve 802.11ax olmak üzere; bunlar bizim bildiğimiz adlarıyla sırasıyla Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 ve Wi-Fi 6 olmak üzere üç adet Wi-Fi standardı aktif olarak kullanılıyor. Wi-Fi 7 ise muhtemelen 802.11be koduyla yayınlanacak.

Wi-Fi teknolojilerinin geleceği

İlk olarak uzak ülke Avustralya’da icat edilen bu teknoloji, günümüzde neredeyse hayatımızın her adımında mevcut. İlerleyen zamanlarda, Wi-Fi teknolojilerinin gelişimiyle; daha önce hayal edemeyip, ancak bilim kurgu filmlerinde görebildiğimiz şeylerin yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladığını görebiliriz. Mesela Wi-Fi teknolojilerinin ilerleyişi uzaktan kalp atışlarınızı bile algılayabilecek. Bir örnek olarak; evde yalnız kalan anneannenizin sağlık durumunu Wi-Fi üzerinden anbean takip edebileceksiniz. Kalp atışlarındaki ani bir değişim durumunda Wi-Fi bunu algılayıp size bildirebilecek. Böylece kalp atışlarının hızlanmasına neden olabilecek herhangi bir acil durumda sağlık ekiplerinin anında müdahalesini sağlayabileceksiniz. Buna ek olarak evinizdeki Wi-Fi sizi vücudunuz üzerinden tanıyıp eve geldiğinizde kapıyı otomatik olarak açabilecek. Kısaca nesnelerin interneti yavaş yavaş hayatımıza dahil olacak. Evet, bu örnekler şimdilik kulağa gerçekten bilim kurgu gibi geliyor fakat yakın gelecekte bu teknolojinin mevcut olacağı şimdiden ön görülmeye başlandı bile. Peki ya siz Wi-Fi teknolojilerinin geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz; yorumlarda belirtebilirsiniz.