Konu dışı
BMW logosu değişti!
Alman üretici, değişen jenerasyon ile beraber belirli dönemlerde logosunda değişikliğe gitmişti. Yeni BMW logosu; yeniden değişiklik zamanı geldiğini düşünen üst düzey BMW yetkililerinden Jens Thiemer tarafından basına duyuruldu.
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BMW logosu neden değişti
Jens Thiemer, BMW markasının, değişen jenerasyonla beraber değişen müşteri portföyünü yakalayabilmek adına, minimalist ve modern tasarıma sahip bir logoya ihtiyaç duyduklarını; ve bunun için logo üzerinde değişikliğe gittiklerini belirtti.
Yeni logoyu incelediğimiz zaman aslında büyük bir revizyona gidilmemekle beraber logonun ana hatlarının korunduğunu görüyoruz. Ortada ise Almanya’nın Baverya eyalet bayrağının renkleri hiçbir değişikliğe uğramadan sabit bırakılmış. Dış çerçevedeki siyah alan ise çıkartılarak, şeffaf olması tercih edilmiş. Muhtemelen markanın sevenleri her zaman olduğu gibi başlangıçta yeni logoya alışamayacak fakat sonradan kabulleneceklerdir. Tıpkı 2016 yılında Instagram’ın yaptığı logo değişikliğinde yaşandığı gibi…
BMW logosu daha önce de değişmiş miydi
Thiemer’e göre BMW markası müşterileriyle bağ kurabilen ve bir kere kendilerini tercih eden müşterilerinin markanın müdavimi haline geldiği güçlü bir marka. Bu marka anlayışının güncelliğini koruyabilmesi adına geçmişte yapılan değişikliklerle beraber bugün yapılan değişik de markanın çağı yakalayabilmesi adına çok önemli. Daha önce 1917, 1937, 1953, 1963, 1997 yıllarında logo güncellemesine giden BMW; 1997 yılından beridir logo değişikliğine gitmeden, aynı logoyu kullanıyordu. Bakalım 2020 yılında değişen BMW logosu ile beraber markayı gelecekte neler bekliyor.
İnternet
Wi-Fi 7 teknolojisi yakın zamanda hayatımıza dahil olacak!
Wi-Fi 6 ile kısa bir süredir tanışıyor olmamıza rağmen Wi-Fi 7 üzerine çalışmalar şimdiden başladı. Wi-Fi teknolojilerini geliştiren şirketlere göre Wi-Fi 7 kısa bir süre içinde hayatımıza dahil olmaya başlayabilir.
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Wi-Fi 7 neler sunacak
Wi-Fi 6’nın yeni yeni popülerleşmeye başladığı ve yeni çıkan cihazlara eklendiği bu günlerde Wi-Fi 7’nin lanse edilmesi bir hayli sürpriz oldu. Kıyaslama yapacak olursak Wi-Fi 5, 3.5 Gbps hızlara, Wi-Fi 6 ise 9.6 Gbps hızlara erişebiliyordu. İlerleyen zamanlarda ortaya çıkmaya başlayacak Wi-Fi 7’nin ise 30 Gbps gibi hızları destekleyebileceği söyleniyor. Yani bu demek oluyor ki Wi-Fi 7 ile, internet bağlantınız yeterli olduğu sürece daha akıcı video izleyebilecek; daha uzaktan bağlantı kurabilecek ve anlık kopmaların önüne geçebileceksiniz.
Günümüzde aktif olarak kullanılan Wi-Fi standartlarına değinecek olursak asıl isimleri IEEE 802.11n, 802.11ac ve 802.11ax olmak üzere; bunlar bizim bildiğimiz adlarıyla sırasıyla Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 ve Wi-Fi 6 olmak üzere üç adet Wi-Fi standardı aktif olarak kullanılıyor. Wi-Fi 7 ise muhtemelen 802.11be koduyla yayınlanacak.
Wi-Fi teknolojilerinin geleceği
İlk olarak uzak ülke Avustralya’da icat edilen bu teknoloji, günümüzde neredeyse hayatımızın her adımında mevcut. İlerleyen zamanlarda, Wi-Fi teknolojilerinin gelişimiyle; daha önce hayal edemeyip, ancak bilim kurgu filmlerinde görebildiğimiz şeylerin yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladığını görebiliriz. Mesela Wi-Fi teknolojilerinin ilerleyişi uzaktan kalp atışlarınızı bile algılayabilecek. Bir örnek olarak; evde yalnız kalan anneannenizin sağlık durumunu Wi-Fi üzerinden anbean takip edebileceksiniz. Kalp atışlarındaki ani bir değişim durumunda Wi-Fi bunu algılayıp size bildirebilecek. Böylece kalp atışlarının hızlanmasına neden olabilecek herhangi bir acil durumda sağlık ekiplerinin anında müdahalesini sağlayabileceksiniz. Buna ek olarak evinizdeki Wi-Fi sizi vücudunuz üzerinden tanıyıp eve geldiğinizde kapıyı otomatik olarak açabilecek. Kısaca nesnelerin interneti yavaş yavaş hayatımıza dahil olacak. Evet, bu örnekler şimdilik kulağa gerçekten bilim kurgu gibi geliyor fakat yakın gelecekte bu teknolojinin mevcut olacağı şimdiden ön görülmeye başlandı bile. Peki ya siz Wi-Fi teknolojilerinin geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz; yorumlarda belirtebilirsiniz.
Apple
Apple, yavaşlattığı cihazların kullanıcılarına tazminat ödeyecek
Apple, eski cihazlarını yavaşlattığı gerekçesiyle açılan davayı kaybetti. Şirket, dava sonucu olarak eski iPhone kullanıcılarına 500 Milyon Dolar tazminat ödeyecek. iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus ve SE modellerine sahip kullanıcılar firmaya başvurarak tazminatlarını alabilecekler.
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Kullanıcılar cihaz başına 25 Dolar tazminat alacak
Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde görülen davada mahkeme kararıyla tazminat ödemeye mahkum edilen Apple, eski iPhone kullanıcısı olan müşterilerine cihaz başına 25 Dolar ödeme yapacak. A.B.D.’deki eski iPhone modellerine sahip kullanıcılar Apple’a başvurarak tazminatlarını alabilecekler. Bu modeller ise iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus ve SE modelleri.
Apple, neden cihazları yavaşlatmıştı
Geçtiğimiz yıllarda Apple kullanıcıları cihazlarının yavaşlamaya başladığı üzerine şikayetlerde bulunmaya başlamıştı. Yeni gelen güncellemeleri yükleyen kullanıcılar aniden yavaşlayan cihazlarının Apple tarafından kasıtlı olarak yavaşlatıldığının farkına vardı ve bunun üzerine firmaya dava açıldı. Daha sonra cihazları bilerek yavaşlattığını kabul eden Apple; ısınma, batarya problemleri yaşanması ve ani kapanmaların önüne geçebilmek için bu uygulamayı gerçekleştirdiğini belirterek kendini savundu. Buna karşılık ise kullanıcılar, Apple’ın kendilerine zorla yeni model satabilmek için cihazları yavaşlattığını iddia etti. Görülen davada yargı önünde haksız taraf olarak görülen Apple’ın, mağdur kullanıcılara tazminat ödemesine karar verildi. Tabiki kullanıcıların cihazlarının yavaşlatılması ve yeni bir iPhone almaya zorlanmak yerine Apple tarafından makul fiyatlarla batarya değişimi yapılarak devam edilebilirdi. Umarız bu davalar ülkemiz için de emsal olur ve ülkemizde de hiçbir üretici, son kullanıcıyı yeni bir cihaz almak için manipüle etmeye çalışmaz.
Konu dışı
Bilim adamları, Acfer 086 isimli gök taşında proteine rastladı
Geçtiğimiz günlerde yeryüzüne düşen ve Acfer 086 adı verilen gök taşında dünya dışından geldiği tespit edilen protein moleküllerine rastlandı.
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Acfer 086 adlı gök taşında dünya dışı proteine rastlandı
Bir gök taşında ilk defa, tam anlamıyla bütün formda bulunan proteinlere rastlandı. Bilim adamları bu protein moleküllerinin dünya dışından geldiği konusunda ise tamamen hemfikir. Harvard Üniversitesi, PLEX ve Bruker Scientific’ten araştırmaya dahil olan bilim insanları Acfer 086’dan aldıkları örnekleri incelediler. Arxiv üzerinden paylaştıkları bulgulara göre buldukları protein yapı taşları dünya üzerindeki hiçbir canlı ile uyuşmuyor. Gök taşının tam olarak nereden geldiğini bilmiyoruz ama geldiği yerde canlılar için esansiyel maddelerin bulunabileceğini söyleyebiliriz.
Bildiğimiz üzere proteinler, amino asitlerin birleşiminden oluşan kompleks yapılardır. Daha önce uzaydan gelen bazı örneklerde amino asitlere ve protein sayılamayacak kadar küçük amino asit zincirlerine rastlanmıştı. Fakat kompleks bir protein molekülüne (yani birçok amino asitin belirli bir düzende bir araya gelerek oluşturduğu kompleks yapıya) ilk defa rastlanıyor. Acfer 086 ile ilgili çalışamalar devam etmekle beraber yakın zamanda gök taşında bulunan proteinle ilgili akademik makaleler de yayınlanacaktır. Ortaya atılan bazı hipotezlere göre ise dünyada da ilk yaşam aynı bu şekilde dünya üzerine gelen ve canlı organizma taşıyan bir gök taşı ile oluştu. Tabiki hipotezler, kanıtlanmamış bilgiler olmakla beraber bu gök taşının sırları çözüldükçe dünyamızın geçmişi ile ilgili ve dünya dışı yaşamla ilgili daha çok ipucu edineceğiz.