Genel
2020’de neredeyse her ay 100 milyon insan Call of Duty oynamış!
Call of Duty oyun dünyasını kasıp kavurmaya devam ediyor. Activision sevilen oyun serisini 2020 yılında her ay 100 milyondan fazla kişinin oynadığını açıkladı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Huawei FreeBuds Pro, FreeBuds 3 ve Freelace Pro en beğenilenler arasında!
Tüm platformlarda 100 milyondan fazla kişi Call of Duty oynamış!
Oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan aksiyon çatışma oyunları gelişmeye devam ediyor. Bu kategorinin en önemli markalarından biri olan Call of Duty serisi de hayranlarını mutlu etmeye devam ediyor. Activision tarafından dağıtıcılığı yapılan oyun serisi 2020 yılında oldukça fazla oyuncuya sahip oldu. Firma 2020 yılında her ay oyunu 100 milyondan fazla kişinin oynadığını resmen açıkladı. Tüm platformların dahil edildiği raporda, en çok tercih edilen oyunun Warzone olduğu öğrenildi.
Fiyat performans ürünü oyuncu ekipmanlarına Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Oynaması ücretsiz olan Warzone Mart 2020’de piyasaya çıkmasına rağmen tam 85 milyon kayıtlı oyuncuya sahip. Bu yüzden başarıdaki aslan payı da bu oyuna ait. Black Ops Cold War oyununun da önemli bir yere sahip olduğu raporda, Call of Duty serisi Blizzard yapımı oyunlara büyük fark atmayı başardı. Blizzard yapımı World of Warcraft, Hearthstone, ve Overwatch oyunlarına aylık 29 milyon oyuncu giriş yaptı. Özellikle Warzone‘u merkeze koyacaklarını belirten Activision başarının devam etmesini umuyor. Her ne kadar pandemi nedeniyle bazı rakamların şişebileceğini göz önüne alsak dahi ortada büyük bir başarı söz konusu. Oyuncular tarafından tercih edilen Activision böylelikle uzun zaman sonra iyi bir haberle gündeme gelmeyi başardı.
Akıllı Telefonlar
OPPO A15s farklı depolama seçenekleri ile duyuruldu
Çin merkezli teknoloji üreticisi Oppo, giriş seviye yeni telefonu A15s modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz : Oppo Find X3 Pro teknik özellikleri belli oldu!
Çinli teknoloji geçtiğimiz yılın Aralık ayında A15s modelini Hindistan’da piyasaya sürülmüştü. Şirket şimdi de söz konusu cihazın bazı özelliklerinde değişikliğe giderek yeniden satışa sundu.
OPPO A15s modeli, 6.52 inç büyüklüğünde damla çentikli HD + çözünürlük sunan bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca cihazın önünde bulunan söz konusu damla çentikte 8 MP’lik çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor.
Arka tarafta dikdörtgen şeklinde bir kamera modülüne sahip olan OPPO A15s, kullanıcılara üçlü kamera kurulumu sunuyor. Bu üçlü kurulumda; 13MP ana kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik algılayıcısı yer alıyor.
Gücünü MediaTek Helio P35 işlemciden alan cihaz; 4 RAM, 64GB ya da 128GB şeklinde iki ayrı depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca arka bölümde fiziksel bir parmak izi okuyucusuna sahip olan akıllı telefon 10W hızlı şarj destekli 4.230 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz : OPPO Reno5 Lite 5G detayları TENAA üzerinde ortaya çıktı
OPPO A15s modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.52 inç büyüklüğünde HD+
- İşlemci: MediaTek Helio P35
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB veya 128 GB
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2MP
- Batarya: 4.230 mAh
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı ColorOS 7.2
- Bağlantı: microUSB
- Fiyat: 170 dolar
Siyah ve Beyaz renkleri olmak üzere iki farklı renk seçenekleriyle gelen OPPO A15s modeli 170 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Son olarak söz konusu cihazın Avrupa’da satışa sunulup sunulmayacağı henüz netlik kazanmadı.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Donanım
ASUS, ROG Keris FPS oyuncu mouse’u serisini duyurdu
ASUS Republic of Gamers (ROG), kablolu ve kablosuz modellerden oluşan ROG Keris oyuncu mouse’u serisini duyurdu. Kablosuz olan model yalnızca 79 gram ağırlığı, üç farklı bağlantı modu ve 16.000 dpi sensörüyle dikkatleri üzerine topluyor.
İlginizi çekebilir: Asus EKWB GeForce RTX 30 Serisi ekran kartları satışa çıktı
Kablolu; 2,4 GHz RF veya Bluetooth® LE modlarında kullanılabilen bu mouse’ta özel ittirerek sabitleme imkanı sunan özel yuva tasarımına ve ROG Micro Switch’e sahip. Ayrıca polibütilen tereflatat (PBT) polimerden üretilen düğmeler kullanılan mouse’ta ayrıca ROG Omni mouse ayakları, ROG Paracord ve Aura Sync RGB aydınlatması mevcut.
E-spor profesyonellerinin önerilerinin tasarımı
ROG bu mouse serisinin tasarımında profesyonel oyuncuların fikirlerini aldı. Bunun sonucunda son derece ergonomik bir oyuncu mouse’u ortaya çıktı. Ürünün tasarımı el boyutları farklı olsa da her oyuncunun rahatça kavramasını ve hassas bir şekilde kontrol etmesini sağlıyor.
Üç farklı bağlantı modu
ROG Keris Wireless; USB, ultra hızlı RF 2,4 GHz kablosuz veya enerji verimliliği sunan Bluetooth LE ile bağlanabiliyor. RF 2,4 GHz oyunlar için idealken, Bluetooth LE ise günlük işler için mükemmel performans sağlıyor. ROG Keris modellerinin her ikisinde de özel olarak ayarlanmış 16.000 dpi, 400 ips optik sensör bulunuyor. Ayrıca her iki model de 1000 Hz sorgu oranına sahip.
İttirerek sabitlenen ROG anahtar yuvası ve ROG Micro Switch
İttirerek sabitleme imkanı sunan özel yuva tasarımı anahtar değiştirmeyi son derece kolay bir hale getiriyor. Kullanıcılar baskı gücünü ve tepkiyi kendi tercihlerine göre belirleyebiliyor, bozuk anahtarları değiştirebiliyor. Yeni ROG Micro Switch, 70 milyon tıklama ömürlü altın kaplama elektronik birleşme noktalarıyla dayanıklılık sunuyor.
ROG’nin sıkı üretimiyle her bir anahtar tek tek incelenip, sol ve sağ anahtarlar ayrılıp eşleştiriliyor. Ardından tutarlı bir tıklama hissi için basma gücü +/- 5 gram aralığında tutuluyor.
Güçlü ve hafif
Petek biçimli iç tasarım yapısal sağlamlık sağlarken ağırlığın da minimumda kalmasını sağlıyor. ROG Keris Wireless yalnızca 79 gr, ROG Keris ise 62 gr (kablo hariç) ağırlığında.
Oyun için optimize oldu
PBT ile üretilen dayanıklı ve kaydırmaz yapıdaki sol ve sağ mouse tuşları uzun süre kullanımdan sonra bile aşınmaya ve parlamaya dayanıklı. Bu sayede mouse’un görünümü ve verdiği his her zaman aynı kalıyor. ROG Keris Wireless modelinde siyah renkli iki adet yan tuş mevcut. Bunlar kişisel tercihe göre gri ve pembe tuşlarla değiştirilebiliyor.
Keris ve Keris Wireless’ta son derece esnek ve hafif bir kablo olan ROG Paracord mevcut. Bu kablo takılmayı engelleyerek hareket kabiliyetini artırıyor. Mouse’un üzerindeki yüksek bağlantı noktası kablo ve kullanım yüzeyi arasında bir boşluk oluşturarak kablonun sürüklenmesini ve gürültüyü azaltıyor.
ROG Keris’in %100 Teflon (PTFE) ayakları diğer oyuncu mouse’larından %25 daha pürüzsüz. Böylece her yüzeyde zahmetsiz ve hassas bir kullanım imkanı veriyor. Tasarım için yapılan testlerde, mouse ayakları ve yönün kullanım deneyimini boyuttan daha fazla etkilediği ortaya çıktı.
Genel
Huawei FreeBuds Pro, FreeBuds 3 ve Freelace Pro en beğenilenler arasında!
Huawei FreeBuds Pro, FreeBuds 3 ve Freelace Pro ürünleri, uluslararası basından ödül toplamaya devam etti. Huawei’ FreeBuds Pro’yu değerlendirenler açıklama yaptı. Android Authority, “İyi ses kalitesi, etkili ANC, mükemmel pil ömrü ve çift cihaz bağlantı istiyorsunuz. Öyleyse FreeBuds Pro’ya bir şans vermelisiniz” dedi. Android Central ise yazısında şunları belirtti. “FreeBuds Pro, mükemmel ses kalitesi, gürültü engelleme ve uzun pil ömrü sunuyor”. Pocketnow yayını “Kulak içi kulaklık başlıkları, onları iyi oturan silikonla takmak, dış sesin çoğunu engelliyor.. Stuff da “Çok daha iyi ses kalitesi için iki 11 mm sürücü barındıran FreeBuds Pro,çekici orta tonlar ve bas ile hoş ve net ses çıkarıyor” açıklamasını yaptı.
İlginizi Çekebilir: HUAWEI’de Teknik Servis Fırsatları
Seramik Beyazı, Karbon Siyahı ve Gümüş Orman renkleri bulunan FreeBuds Pro kulaklıklar, 1.399 TL fiyatına sahip. Ayrıca vade farksız dört taksitle kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca 249 TL’lik HUAWEI CM510 mini hoparlör, FreeBuds Pro alanlar için 1 TL’ye sunuluyor.
HUAWEI FreeBuds 3, Siyah, Beyaz ve kırmızı renk seçenekleriyle geliyor. 1.199 TL fiyatı ile sunuluyor. Ayrıca 4 ay vade farksız taksit seçeneğiyle sunuluyor. FreeBuds 3 ile birlikte HUAWEI CM510 mini hoparlör sadece 1 TL farkla satın alınabiliyor.
Son olarak ladin Yeşili ve Karbon Siyahı renklerinde olan FreeLace Pro kulaklıklar, 999 TL fiyatıyla Huawei Online Mağaza’da satışta. Vade farksız 4 taksit seçeneğiyle satışa sunuluyor. Ayrıca Huawei Band 3e akıllı bileklik ve Huawei CP31 Araç Şarj Aletinide 1 TL’ye alabilirler.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Kusadasi, 23 dakika önce
-
Yazan: Kusadasi, 30 dakika önce
-
-
-
Netflix, Behzat Ç.’yi kaldıracağını duyurdu; kullanıcılar ise bunu istemiyor!
Samsung Galaxy M12 nihayet satışa çıktı
Lenovo bilgisayar talebini karşılamakta zorlandığını söylüyor
GeForce Now bir yaşına yeni oyunlar ve M1 desteğiyle girdi
OPPO A15s farklı depolama seçenekleri ile duyuruldu
ASGARİ ÜCRET İLE ALINABİLECEK TELEFONLAR!
Xiaomi Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 ve Mi 10T Pro video karşılaştırma
POCO X3 NFC İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #2
Mİ 11 TELEFON İSE BU UÇAK! | Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesi
iPhone 12 mini Kullanıcı Deneyimi (Bedran Kahraman)
ASGARİ ÜCRET İLE ALINABİLECEK TELEFONLAR!
Xiaomi Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 ve Mi 10T Pro video karşılaştırma
POCO X3 NFC İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #2
Mİ 11 TELEFON İSE BU UÇAK! | Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesi
iPhone 12 mini Kullanıcı Deneyimi (Bedran Kahraman)
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.