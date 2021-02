Huawei FreeBuds Pro, FreeBuds 3 ve Freelace Pro en beğenilenler arasında!

Call of Duty oyun dünyasını kasıp kavurmaya devam ediyor. Activision sevilen oyun serisini 2020 yılında her ay 100 milyondan fazla kişinin oynadığını açıkladı.

Tüm platformlarda 100 milyondan fazla kişi Call of Duty oynamış!

Oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan aksiyon çatışma oyunları gelişmeye devam ediyor. Bu kategorinin en önemli markalarından biri olan Call of Duty serisi de hayranlarını mutlu etmeye devam ediyor. Activision tarafından dağıtıcılığı yapılan oyun serisi 2020 yılında oldukça fazla oyuncuya sahip oldu. Firma 2020 yılında her ay oyunu 100 milyondan fazla kişinin oynadığını resmen açıkladı. Tüm platformların dahil edildiği raporda, en çok tercih edilen oyunun Warzone olduğu öğrenildi.

Oynaması ücretsiz olan Warzone Mart 2020’de piyasaya çıkmasına rağmen tam 85 milyon kayıtlı oyuncuya sahip. Bu yüzden başarıdaki aslan payı da bu oyuna ait. Black Ops Cold War oyununun da önemli bir yere sahip olduğu raporda, Call of Duty serisi Blizzard yapımı oyunlara büyük fark atmayı başardı. Blizzard yapımı World of Warcraft, Hearthstone, ve Overwatch oyunlarına aylık 29 milyon oyuncu giriş yaptı. Özellikle Warzone‘u merkeze koyacaklarını belirten Activision başarının devam etmesini umuyor. Her ne kadar pandemi nedeniyle bazı rakamların şişebileceğini göz önüne alsak dahi ortada büyük bir başarı söz konusu. Oyuncular tarafından tercih edilen Activision böylelikle uzun zaman sonra iyi bir haberle gündeme gelmeyi başardı.