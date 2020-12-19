2020 yılının en iyi oyunları

2020 senesi birçok insan için zor geçti. Video oyunları, geçirdiğimiz bu kötü senede daha fazla öne çıktı.

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2020 oyun yılı oldu

Milyonlarca insan 2020 senesinde, Animal Crossing aracılığıyla sosyalleşti. Aynı zamanda Twitch‘te Fall Guys yarışmalarını izleyerek zamanını geçirdi. Ghost of Tsushima ve Hades’teki gibi inanılmaz sanal dünyada kaybolmak için saatlerce bilgisayar başında kaldılar. Birçok oyun bu sene daha fazla istatistik gösterdi fakat belli başlı oyunlar rekorlarını kırmayı başardı. Aynı zamanda, oyunlar için belirli oylamalar yapıldı. Yapılan bu oylamalar sonucunda, en çok oynanan beş farklı oyun, bu senenin en çok oynanan oyunu olarak seçildi. Seçilen bu beş oyunu sizler için bir araya getirdik.

“Animal Crossing: New Horizons”

Sosyal simülasyon oyunu olan Animal Crossing, Nintendo tarafından 20 Mart 2020’de oyuncularla buluştu. Animal Crossing dikkat dağıtıcı ve küçük ayrıntılarla dolu bir oyundur. Bu oyunda sıkılmanız pek mümkün olmayacaktır çünkü, her zaman kazılacak bir fosil, yakalanacak ilginç bir böcek ve vurulacak bir balon bulabilirsiniz. Oyun aynı zamanda kültürel ögeler de barındırıyor. Bunun yanında grup sohbetleri yapabilir ve “Dodo” kodlarıyla farklı ipuçları yakalayabilirsiniz. Oyun lanı geniştir ve birçok ayrıntıyı yakalamanız için size olanak sağlar.

“Fall Guys”

Battle royal oyunları burada da karşımıza çıkıyor. Birçok oyunun gibi, Call of Duty, PUBG, Fortnite, Fall Guys’ta da öne çıkan özellik atış özelliği. Fakat bu senenin keyifli sürprizlerinden olan Fall Guys, bu türü farklı bir yöne taşıdı. Oyun, şiddet içeren bir savaş alanı yerine, oyunculara Amerikan Gladyatörlerinden koptuğunu hisseden engellerin ortasında hayatta kalmak için yarışan bir dizi oyun şovu benzeri yarışmalarla rekabet etme görevi verdi. Oyuncular, Fall Guys‘ı oynamak kadar izlemenin de oldukça keyifli olduğunu söylüyorlar.

“Final Fantasy VII Remake”

Oyun Final Fantasy serisinin yedincisi olup, 1997 yılında PlayStation için piyasaya sürüldü. Oyunun hikayesi, dünyayı kontrol eden bir megakorporasyonun, gezegenin yaşam özünü bir enerji kaynağı olarak kullanmasını engellemek için eko-terör örgütüne katılan bir paralı asker olan Cloud, Strife’yi takip etmektedir. Olaylar Cloud ve müttefiklerini, gezegenlerini yok etmeyi amaçlayan insanüstü bir amaç olan Sephiroth’u durmaya çalışmakla geçmektedir. Yolculuk sırasında Cloud, dünyalarını kurtarmanın sırrını elinde tutan Aerith Gainsborough dahil olmak üzere diğer üyeleriyle yakın arkadaşlıklar kurar.

2020 yılının en çok tercih edilen video oyunları yayınlandı!

“Star Wars: Squadrons”

Motive Studios tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan oyun, Star Wars evreninde geçer. Star Wars oyunu, 17 Ekim’de oyuncuyla buluştu. Oyuncular Galaktik İmparatorluk ve Yeni Cumhuriyer donanmasından gelen gemilerin kontrolünü ele geçirirler. Bu gemilerde, savaşta rakiplerini yenmek için geminin silah, kalkan ve motor işlevleri arasındaki güç hareketini kullanabilirler. Galaktik İmparatorluk’tan gelen gemilerin kalkanları yoktur, bu da her iki takımın oyuncularına eşit fırsatlar vermek için sınıflarına başka eklemeler yapmasına neden olur. Oyuncular daha fazla deneyim kazandıkça, pilot ve gemileri için yeni silahların, kalkanların, yükseltmelerin ve çeşitli kozmetik öğelerin kilidini açabilirler

“Spider Man: Miles Morales”

Yenilenen Spider Man oyunu, yeni yetenekler ve yeni kötü karakterler ile süzlere sunuldu. Getirilen bu karakterler mekanik olarak birbirinden ayrılmıyor. Fakat bu birbirinin aynı olduğu anlamına da gelmez. Hikayesi gelişen oyun, artık sizlere daha görkemli bir New York sunuyor. Aynı zamanda Spider Man, PlayStation 5 için harika bir tekniğe sahip.

“Hades”

Supergiant Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan roguelike bir aksiyon, rol yapma video oyunudur. Oyun, Aralık 2018’deki erken erişim sürümünün ardından 17 Eylül 2020’de Microsoft Windows, macOS ve Nintendo Switch için piyasaya sürüldü. Daha sonra oyuncular, ses ve görsellerin kalitesinden bahsettiler ve çok etkileyici olduğunu da eklediler.