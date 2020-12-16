Epic Games tarafından dağıtılacak ücretsiz oyunların listesi sızdı

Epic Games, yıl sonuna özel olarak bazı oyunların ücretsiz dağıtılacağını duyurmuştu. Her ne kadar şirket tarafından doğrudan bir oyun listesi henüz paylaşmamış olsa da sızan bilgilerde sunulacak ücretiz oyunlar, tarihleriyle beraber ortaya çıktı.

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Yılbaşı yaklaştıkça dijital oyun platformları da çeşitli kampanyalara başladı. Kısa süreli ücretsiz oyunlar, indirimler, bedava DLC’ler, ekstra içerikler bu kampanyalar dahilinde yer alıyor. Epic Games de 17 Aralık‘ta başlamak üzere 15 gün boyunca her gün ücretsiz bir oyun vereceğini açıklamıştı. Ancak şirket hangi oyunların ücretsiz olacağını henüz duyurmamıştı.

Epic Games’in özellikle Steam ile rekabet edebilmek adına daha önce Grand Theft Auto 5 ve Watch Dogs 2 gibi oyunları da hediye etmişti. Hal böyle olunca şirketin bu listedeki oyunları sunması da büyük bir sürpriz olmayabilir.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan liste, 17 Aralık itibarıyla ücretsiz olarak dağıtılacak oyunları tek tek sıralıyor. Ancak sızan bu listedeki oyunlar, henüz resmi olarak onaylanmadığını belirtmekte yarar var.

Epic Games tarafından ücretsiz dağıtacağı oyunların muhtemel listesi