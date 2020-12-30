Havacılık
2020 havacılık için nasıl bir yıl oldu?
2020 yılı, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü nedeniyle hiç de iyi hatırlanmayacak. Virüsün etkisini arttırdığı dönemlerde hayat durma noktasına geldi. 2020 yılı havacılığa da iyi gelmedi. Bazı hava yolu şirketleri iflas etti, sektörde binlerce çalışan işsiz kaldı.
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2020 Yılı içinde havacılıkta yaşanan ilginç olaylara göz atalım
Ukrayna Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, Tahran’da kalkışından kısa süre sonra füzeyle vuruldu.
Pegasus Hava Yolları‘nın Boeing 737-800 uçağı, Sabiha Gökçen Hava Alanı’na inişi sırasında duramadı ve pist sonundaki boşluğa düştü.
British Airways’in Boeing 747’si, Atlantik Okyanusu’nu rekor sürede geçti.
ABD, Avrupa’dan gelen tüm uçuşlara hava sahasını kapadı.
Air Tahiti Nui, Covid-19 nedeniyle şimdiye kadarki en uzun uçuşu gerçekleştirdi.
Pakistan Hava Yolları’na ait Airbus A320 uçağı Karaçi’de düştü.
Güney Amerika’nın iki büyük hava yolu şirketi LATAM ve Avianca, iflas koruma başvurusunda bulundu.
İlk defa bir özel girişim tarafından uzay uçuşu gerçekleşti. SpaceX Crew Dragon, iki NASA astronotunu Uluslararası uzay İstasyonu‘na taşıdı.
EASA, ilk tam elektrikli uçak Pipistrel Velis Electro’yu sertifikalandırdı.
British Airways, Boeing 747’lerini emekliye ayırdığını açıkladı.
Quantas Airways, son Boeing 747’sini emekliye ayırdı.
Air India Express’in uçağı pist dışına çıkarak 18 kişinin ölümüne sebep oldu.
Airbus, 3 adet hidrojen yakıtlı uçak konseptini tanıttı
Berlin Brandenburg Hava Alanı, yıllarca süren ertelemeler sonucunda nihayet açıldı.
FAA, Boeing 737 Max’lerin yeniden uçuşlara başlamalarına onay verdi.
Brezilyalı GOL Airlines, FAA onayından sonraki ilk yolculu Boeing 737 Max uçuşunu gerçekleştirdi.
Covid-19 aşılarının hava yolu aracılığıyla taşınmasına başlandı.
Havacılığın bu kötü günlerinde, hava yolu şirketleri nakit harcamalarını olabildiğince kısmaya ve yeni gelir akışları sağlamaya odaklanmış durumda. Durumun ancak 2024 yılına doğru Corona öncesi seviyesine geri dönmesi bekleniyor. Sektörün yakın gelecekteki durumu, 2021 yılında salgınla mücadelenin ne derece etkili olacağına göre şekillenecek.
Havacılık
Oxford Üniversitesi araştırmacıları CO2’den jet yakıtı elde ettiler
Havacılıkta jet motorlarının çevreye verdiği zarar sıklıkla tartışma konusu olmuştur. Elektrikli uçaklar ve alternatif yakıt kullanan uçaklar da bu durumu iyileştirmek için sıklıkla gündeme gelmektedir. Oxford Üniversitesi bünyesindeki bir grup araştırmacı CO2’yi jet yakıtına dönüştürmeyi başardılar. Bu sayede net sıfır emisyonla çalışan uçaklar görebilmemizin önü açılmış oldu.
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CO2’den elde edilen jet yakıtının uçaklarda kullanılabilmesi için zamana ihtiyaç var
Oxford Üniversitesi araştırmacıları, organik yanma yöntemine dayanarak, yakıt yakma sürecini tersine çevirdiler. CO2’yi jet motorlarına güç sağlayacak sıvı yakıta dönüştürmek için sitrik asit, hidrojen ve demir-manganez-potasyum katalizörü karışımını ısıttılar.
Bulunan bu yöntem düşük maliyetli ve basittir. Hidrojen ve suyu yakıta dönüştürme işleminden daha ucuz. Ama yöntemin uçaklarda kullanılmasının önünde çokça engel var. Araştırmacılar laboratuvar ortamında sadece birkaç gam yakıt üretebildiler. Yöntem, şimdilik gelecekte yapılacak çalışmalar için temel teşkil edebilir. Yolcu uçakları her uçuşları için tonlarca yakıt harcıyorlar. Bu nedenle uzun vadede CO2 yakalama ve dönüştürme işlemleri için daha verimli bir yönteme ihtiyaç olduğu açık.
Elektrikli uçaklar ve alternatif yakıtlar ile ilgili çok sayıda proje mevcut. Airbus son 10 yıllık süreçte, CityAirbus, E-Fan X, Vahana, E-Fan 1.1, E-Fan 1.0 ve eGenius gibi elektrikli hava aracı projelerini tanıttı. Firma geçtiğimiz eylül ayında, hidrojen yakıtlı 3 adet hava aracı konseptini duyurdu. Geçtiğimiz yıl içerisinde İsviçreli bir ekip, Smartflyer SFX1 isimli, 4 koltuklu hibrit uçaklarını tanıttı. Uçağın 2023 yılında gökyüzünde olması bekleniyor.
Araştırmacılar, çalışmalarını daha ileriye taşımak için bir engel bulunmadığını ve endüstriyel ortaklarla görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. Gelecekte uçakların elektrik motorlarına veya alternatif yakıtlara geçme gereklilikleri, havacılık sektörünün içinde bulunduğu şuan ki kriz ortamında daha da kaçınılmaz hale geldi.
Havacılık
Rus turboprop yolcu uçağı İlyushin İl-114-300, ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Rusya, sivil havacılık alanındaki hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Rusya’da geliştirilmekte olan yeni bölgesel turboprop motorlu yolcu uçağı İlyushin İl-114-300, iki pilot ev bir test mühendisi ile ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Uçak bu test için ICAO CAT II standartlarına uygun hava koşullarında iniş kalkış gerçekleştirebilecek navigasyon sistemleriyle donatılmıştı. 16 Aralık 2020 tarihinde Zhukovsky Hava Alanı’ndan yapılan bu uçuş esnasında motorun çeşitli operasyonel modları, uçağın stabilitesi ve sistemlerinin işleyişi test edildi.
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Rus imalatı Klimov TV-117ST-01 turboprop motorlarına sahip uçağı, devlete ait Rostec şirketi geliştiriyor. Şirketin CEO’su Sergei Chemezov’a göre yeni uçak 2022’ye kadar sertifikalandırılacak ve 2023’de seri üretime girecek.
İlyushin İl-114-300, toprak pistlere inebilmesi özelliğinden dolayı Rusya’nın ulaşılması zor kuzey bölgeleri için ideal olacak. Rusya’da bir dizi bölgesel taşıyıcının ilgilendiği uçağın lansman müşterisi, Yakutistan’dan Polar Airlines olacak. Ayrıca devriye, tıbbi ve araştırma amaçlı kullanılacak özel versiyonları da üretilecek. İlyushin İl-114-300’in, Rusya’da yerel taşımacılıkta kullanılan ATR-42, ATR-72, Q400 ithal uçaklarının ve yerli eski An-24 ve An-26 modellerinin yerlerini alması hedefleniyor. Üretici firma UAC (United Aircraft Corporation), Moskova-Lukhovitsy’deki RAC MİG fabrikasını uçağın son montajının yapılacağı yer olarak belirledi. Ulyanovsk’taki Sokol, Aviastar ve Voronezh’deki Vaso tesislerinde ise uçağın alt montajları yapılacak.
İlyushin İl-114-300, 1980’lerde üretimi başlayan İl-114 temel alınarak geliştiriliyor. İl-114’ün üretimi 2012 yılında durdurulmuştu. Üreticiye göre İl-114-300, 500 km/h seyir hızına, 5000 km menzile ve 7600 mt maksimum uçuş yüksekliğine sahip olacak ve 68’e kadar yolcu taşıyabilecek.
Havacılık
Rus yapımı yolcu uçağı Irkut MC-21, PD-14 motorlarıyla ilk uçuşunu yaptı
Rus yapımı orta menzilli yolcu uçağı Irkut MC-21, yine Rus yapımı olan PD-14 motorlarıyla 15 Aralık 2020 tarihinde bir test uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş, 1 saat 25 dakika sürdü.
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Irkut MC-21 uçağının ve PD-14 motorunun özelliklerine yakından bakalım
Irkut MC-21, 160-211 arası yolcu kapasitesine sahip. Ayrıca uçağın azami kalkış ağırlığı 79.250 kg ve azami iniş ağırlığı 69.100 kg olacak. Bunlara ek olarak uçak, 20.400 kg yakıt kapasitesine ve 6000 km menzile sahip olacak.
Aviadvigatel PD-14 motoru, 2012’den beri Rus devletine ait bir şirket olan Rostec tarafından geliştirildi. Bu motor, Tu-204 ve Il-96 gibi Sovyetler Birliği ve Rusya’da kullanılan yolcu uçaklarına güç veren PS-90 motorunun geliştirilmiş bir versiyonu olarak üretildi. PD-14, PS-90’a göre 14.000 kgf daha fazla itme gücüne ve %15 daha fazla yakıt verimliliği ile gelecek.
Rostek şirketinin CEO’su Sergey Chemezov şu açıklamalarda bulundu: “Bu uçuş en önemli Rus sivil havacılık programlarından ikisinin ürünüdür (MC-21 uçağı ve PD-14 motoru). Bilim insanlarının, üreticilerin, mühendislerin ve işçilerin çabaları sayesinde yeni nesil bir uçak üretiliyor. Bu, ülkemizi havacılık dünyasının en üst ligine geri döndürecek.”
MC-21 modeli uçak, Pratt & Whitney üretimi PW1000G motorlarıyla ilk uçuşun Mayıs 2017’de gerçekleştirmişti ve bu test uçuşu yapılana kadar PW1000G motorlarıyla bir dizi deneme uçuşu yapılmıştı.
Irkut MC-21, Boeing 737 ve Airbus A320 gibi dar gövde yolcu uçaklarıyla rekabet edebilmek için United Aircraft Corporation (UAC) tarafından geliştiriliyor. Uçağın 2021 yılında hizmete girmesi bekleniyor. Rusya, 1990’lardan bu yana motoru ve kendisi yerli olan bir uçak üretememişti. Rusya’dan gelen bu MC-21 hamlesi, bakalım yolcu uçağı üretimi arenasındaki Airbus-Boeing hegemonyasını ne derecede etkileyebilecek.
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