2019’da Galaxy S7 Edge kullanmak (Yeni seri)

Yeni bir video serisine başlıyoruz! Bu serimizde, 2019 yılında artık pek konuşulmayan; kimi satılan kimi satılmayan teknolojik cihazları bir süre kullanıp yorumlayacağız. İlk videomuzda ise 2016 yılında satışa çıkan ve o yıllar için çok başarılı bir akıllı telefon olan Galaxy S7 Edge.

Serideki amacımız bu cihazları 2019 yılında kullanmak ve 2019 yılı şartlarına göre değerlendirmek.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

2019 yılında Galaxy S7 Edge kullanmak

Galaxy S7 Edge tasarımsal olarak hala çok güçlü bir cihaz. Gerek kavisli ekran yapısı gerekse de inceliğiyle bu yılki rakiplerle dahi kapışabilecek bir model. Biz cihazı kullanırken tasarımsal açıdan sadece yüz tanıma teknolojisini ve USB Type-C bağlantı yuvasını aradık.

Ekran konusu ise panel kalitesi olarak yine günümüz telefonlarıyla yarışacak noktada. Ancak tabii ki ekran kasa oranı günümüzün bazı telefonlarına göre geride ve ekran boyutu da bugünün şartlarına göre daha küçük. Telefonla ilgili kullanırken en zorlandığımız konu performans oldu. Zira telefonun içerisinde yer alan Exynos işlemci, bugünün Kirin 970/980, Snapdragon 835/845 veya Exynos 9810 gibi yeni nesil modellere göre önemli derecede yavaş kalıyor. Bu durum hem ısınmaya hem de pil ömrüne de etki ediyor.

Kamera konusu ise cihaz neredeyse 3 yıllık olmasına rağmen hala çok iddialı. Evet, tek kamera nedeniyle Portre fotoğraf gibi ekstralar yok ancak sensör ve yazılım kalitesi geçen süreye rağmen çok başarılı.