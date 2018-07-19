2018 MacBook Pro klavyelerinin gizemi çözüldü

2018 MacBook Pro klavyelerinin tuşlarının altındaki silikon zarlar iFixit ekibi tarafından keşfedilmişti, ancak geçtiğimiz günlerde MacRumors tarafından sızdırılan Apple servis belgelerine göre bu zarların yalnızca tuş takımlarından gelen sesi azaltmak için eklenmediği doğrulanmış oldu. Sözü edilen zarlar, aynı zamanda MacBook klavyelerinin hassas kelebek mekanizmalarının içine giren kiri ve tozu engellemek için yeni modellere eklenmiş. Geçtiğimiz yıllarda bu konudan şikayet eden kullanıcı sayısı ise oldukça yüksekti.

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2018 MacBook Pro klavyesi neler sunuyor?

Geçen hafta Apple yeni MacBook Pro modellerini duyurduğunda, donanım tarafında en dikkat çeken yeniliklerden biri de üçüncü jenerasyon kelebek klavye tuş tasarımıydı. Ancak Apple’ın yaptığı açıklamaya göre üçüncü jenerasyonun ikinciye kıyasla tek farklı tuşların daha sessiz olmasıydı.

iFixit ekibi ise geçtiğimiz günlerde klavye tuşlarında azalan sesin tuşların altına eklenen silikondan üretilmiş zarlar olduğunu ortaya çıkardı. Ortaya çıkan servis raporu Apple’ın silikon zarları ö

Önceki jenerasyon klavyelerde yaşanan problemleri gidermek adına özel olarak tasarladığını ilk kez resmi olarak doğrulamış oldu.

Sözü geçen rapor şu şekilde:

Klavye ve tuşlar: Klavye tuşlarının altında kelebek mekanizmalarının tozlanmasını önlemesi için zarlar bulunuyor. Boşluk tuşunun değişimi için uygulanan prosedür de önceki modelden farklı. Tuş takımının parçaları kargolanmaya başladığında tamir belgeleri ve servis videoları yayınlanacak.

Apple, son zamanlarda 2016 ve 2017 model MacBook ve MacBook Pro modellerine sahip bazı kullanıcıların klavyelerinde problemler yaşadığını öğrendi. Bu problemlerle başa çıkabilmek adına ise dört yıl daha uzatılmış garanti hizmeti sunmaya başladı. Burada ilginç olan konu 2018 modellerin bu hizmete dahil olmaması ve eski modellerin klavye tamirlerinde üçüncü jenerasyon tuş takımlarının kullanılmayacak olmasıydı. Apple’ın, yeni modellerde bu sorunu tamamen çözmüş olmasına rağmen böyle bir hizmet sunmuyor olması ise birçok kullanıcı tarafından hoş karşılanmadı.