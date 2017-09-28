Apple, Yeni MacBook Pro Üzerinde Çalışıyor!

Amerikalı teknoloji devi, bu aralar akıllı telefon tanıtımları ile çok meşgul olsa da yeni MacBook Pro üzerindeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Apple için geçtiğimiz hafta muazzam bir hayal kırıklığı oldu. iPhone 8’lerin, öncü modellere göre neredeyse hiç talep görmemesi şirketin planlarını bozdu. Şirket, akıllı telefon dünyasındaki iddiasını yeniden azami seviyeye taşımak için Kasım ayını ve iPhone X’in satışa sunuluşunu bekliyor.

aBununla birlikte firma, dizüstü bilgisayar dünyasında her zamanki kadar iddialı. Şirket, 2017 yılının son aylarında MacBookPro 14,1 modelini kullanıcılar ile buluşturacak. Cihazın işlemci seçenekleri arasında yeni nesil Intel Core i5 8250U, 8350U ve Core i7-8550U bulunacak. Dizüstü bilgisayarın fiyatı hakkındaysa bir henüz bir sızıntı yaşanmadı.