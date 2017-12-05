2017 Yılında Türkiye’nin En Çok Konuşulan Twitter Hesapları Açıklandı!

Twitter’ın 2017 sonuçlarına göre Türkiye’de en çok konuşulan etiket Beşiktaş olurken, en konuşulan Twitter hesabı ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Twitter, gündemin nabzını tutan bir mecra haline gelmesiyle her yıl olduğu gibi 2017’de de Türkiye gündemine damga vuran “en” leri açıkladı. Twitter’ın verilerine göre, bu yıl Türkiye’de en çok Beşiktaş konuşulurken en çok bahsi geçirilen hesap 11.7 milyon takipçiye sahip olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait resmi hesap @RT_Erdogan oldu. Cumhurbaşkanını ise Başbakan Binali Yıldırım’ın 1.1 milyon takipçiye sahip resmi hesabı @TC_Basbakan izledi.

Etiketler tarafında Beşiktaş’ın gerek şampiyonluğu gerekse Avrupa kupalarındaki başarıları ile dikkat çekmesi ile yılın en çok kullanılan etiketi haline gelirken, Come to Beşiktaş formatının bu konuda çok etkili olduğu belirtiliyor. Beşiktaş’ın ardından en çok etkileşime geçilen futbol takımı Galatasaray olurken, onu ezeli rakip Fenerbahçe izledi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi Twitter hesabı ise Twitter kullanıcılarının en çok etkileşime geçtiği bir diğer kurum oldu.

Twitter Türkiye’de 2017 Yılı En Çok Etkileşime Geçilen Hesaplar;

Twitter Türkiye’de 2017 Yılı En Çok Etkileşime Geçilen Spor Hesapları;

Twitter Türkiye’de 2017 Yılı En Çok Etkileşime Geçilen Ünlü Hesapları;