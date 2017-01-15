2016 Yılının En Çok Kullanılan Şifreleri Yine Şaşırtmadı

Her yıl olduğu gibi bu yılda da 2016 yılında en çok kullanılan internet şifreleri ortaya çıktı ve listede çok büyük bir değişiklik yok.

Bu yıl internet kullanıcılarının %17’si şifre tercihlerini 123456’dan yana yaptı. Şaşırtıcı olan şey ise artık bir çok internet sitesi güçlü şifre sistemi sunarken bu kadar kolay şifrelerin bu kadar fazla kişi tarafından alınabiliyor oluşu.

Listenin ilk 10 sırasında yer alanlardan 4 tanesi, ilk 15 sırasında yer alanlardan 7 tanesi 6 ya da daha az karaktere sahip. Bu da basit bir brute-force saldırısı ile saniyeler içinde kırılabilecekleri anlamına geliyor. Bazı kullanıcılar ise 1q2w3e4r gibi şablonlar belirliyor. Ancak bu tarz şifrelerde sözlük saldırılarıyla kolay bir şekilde kırılabiliyor.

İşte Keeper Security tarafından yayınlanan 2016 yılının en çok kullanılan şifreleri;