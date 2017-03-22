20. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın Biletlerini BiP Veriyor

fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın eleme turlarında ve finalde grupları yakından desteklemek isteyenler BiP uygulamasını kullanabilir.

Bunun için BiP uygulamasını indirmek yeterli. Daha sonra bu uygulamanın “keşfet” bölümünden fizy LMY kanalını takibe almak, isim ve soyisim göndermek gerekiyor. fizy 20. Lislerarası Müzik Yarışması’nın 20. yıla özel sürprizleri bir bir açıklanıyor. Bunların en sonuncusu ise bilet sürprizi oldu.

Ücretsiz bilete sahip olacak olan seyirciler ilk olarak 24-25 Mart tarihinde İstanbul’da Bostancı Gösteri Merkezine gidecek. Elemeler ise 31 Mart’ta Ankara’da MEB Şura Salonu ve 7 Nisan İzmir’de İzmir Arena’da gerçekleşecek. Elemelerden sonra ise yarışmanın dev finali 22 Nisan tarihinde İstanbul’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek.