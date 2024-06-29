Bu videoda Eren, 20.000 TL bütçe ile alınabilecek en iyi 10 telefonu sizlere sunuyor. Her telefonun kendisine göre iyi olduğu ve geride kaldığı noktaları bulunurken seçim yapma konusunda zorlananlara bir rehber niteliğinde video ile karşınızdayız.

Eren’in 20.000 TL bütçe ile satın alınabilecekler listesindeki telefonlar ise şu şekilde:

POCO X6

HONOR 90

Nothing Phone (1)

Samsung Galaxy A55 5G

POCO X6 Pro

Nothing Phone (2a)

POCO F5

realme 11 Pro+ 5G

Infinix GT 10 Pro

Samsung Galaxy S23 FE

Peki siz bu telefonlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce satın alınabilecek en iyi telefonlar bunlar mı? Bu telefonlar arasından siz herhangi birini kullanıyor musunuz? Ya da satın almak istiyor musunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#Telefonlar #EnİyiTelefonlar #uygunfiyatlıtelefonlar