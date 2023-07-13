2 haftadır HUAWEI Mate 50 Pro kullanan Polat, yaşadığı deneyimlerini aktarıyor. Daha öncesinde vivo X80 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra gibi amiral gemileri kullandıktan sonra HUAWEI Mate 50 Pro ya geçiş yapmış. Bire telefonu en fazla iki ya da üç hafta kullanan Polat ayrıca HUAWEI’nin Google servislerine erişim sıkıntısını nasıl çözdüğünü de bu videoda anlatıyor.

Eğer siz de Polat gibi kendi kullandığınız cihaz ne olursa olsun bizimle birlikte kullanıcı deneyimi videosu çekmek ve kendi görüşlerinizi takipçilerimize aktarmak isterseniz https://hwp.com.tr/sizingorusunuz adresindeki formu doldurup bizimle iletişime geçebilirsiniz.

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