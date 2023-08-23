TCL’ın yeni MiniLED serisi C845 incelemesiyle karşınızdayız. 55 inç’ten 85 inç’e varan geniş skalada karşımıza çıkan C845 serisinin detaylarını Aydoğan bu videoda aktarıyor.

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https://youtu.be/OchvKPRB-go

Detaylı bilgi için; https://www.tcl.com/tr/tr/tvs/c845

Not: Bu videoda yer alan 65C845 modeli televizyon, inceleme örneği olarak TCL Türkiye tarafından temin edilmiştir.

TCL C845 serisi yeni nesil özellikler ile miniLED TV arayanlar için ideal bir model olarak karşımızda. Bizim incelemediğimiz 65 inç modeli 1446,5 x 902,8 x 76,4 mm ölçüler ve 366,1 x 319 mm stand ölçüleri ile klasik bir televizyon ünitesinde kullanılabilir durumda.

55, 65, 75 ve 85 inç seçenekleri bulunan TCL C845 serisinde 4K UHD Quantum Dot miniLED panel kullanılırken bu panelde 120 Hz tazeleme hızı, VRR ile 144 Hz, DLG ile 240 Hz’e kadar destek verebiliyor. Bu da özellikle konsol oyuncuları ve daha akıcı görüntü isteyenler için dikkat çekici bir artı sunuyor.

Televizyonda daima iyi bir görüntü isteyenler için Dolby Vision IQ desteği sunan üründe HDR10, HDR10+ ve IMAX Enhanced destekleri de mevcut. Ama en önemli artılardan biri 2.000 nit’e varan parlaklık sunması. Bu da parlak görüntülerde gerçekten yüksek parlaklık sunabilecek bir ekran olduğunu bizlere gösteriyor.

miniLED panel kullanmasının artısı ile beraber klasik arkadan aydınlatmalı LED panellere nazaran 576 bölge yerel karartma ve 2304 bölge mikro karartma uygulayabiliyor. Bu da LED panellerdeki siyahların grileşme sorununun miniLED panellerde olmaması ve 2.000 nit’e kadar çıkabilen parlaklığıyla beraber size çok geniş skalada renk ve doygunsuk sağlamasına olanak tanıyor.

Google TV arayüzü ile gelen ve Apple kullanıcıları için Airplay 2 desteği sunan televizyon, kolay ve kullanıcı dostu bir arayüz ile geliyor. Evdeki herkesin kendine göre arayüzü olabileceği profil oluşturma, çocuklara özel çocuk arayüzü gibi avantajları bulunan Google TV, Android TV’de olduğu gibi Google Asistan desteği ve Googla Play Store’daki tüm uygulamalara destek sunuyor. APK kurulumu da bu cihaz için mevcut.

İşlemci kanadında MediaTek MT9615+ işlemcisi ve AiPQ 3.0 adı verilen görsel ünite kullanılan TCL C845’te ONYKO Ses sistemi bulunuyor. 2 adet 10 Watt hoparlör ve 1 adet 20 Watt woofer ile bas doygunluğunda farklı bir hoparlör sistemi gerektirmeyen üründe DTS-HD, DTS Virtual X gibi detaylar da mevcut.

Bağlantı kanadında kablosuz olarak Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 desteği sunan cihaz, kablolu bağlantı olarak 4 adet HDMI 2.1, 1 Mini RCA, 1 Optik Ses, 2 USB, 1 RF girişi ile 1 de kablolu internet bağlantısı için RJ45 barındırıyor.

Diğer tüm detayları videoda görebilirsiniz.

İyi seyirler.