NASA tarafından çoktan emekliye ayrılan eski bir uydu, Earth Radiation Budget Uydusu (ERBS) uzayda neredeyse kırk yıl kaldıktan sonra Pazartesi günü (9) Dünya’ya düştü. Bu sürenin yarısından fazlasında nesne, 14 Ekim 2005’te resmi olarak devre dışı bırakılana kadar dünyanın yörüngesinde dolandı.

ABD Savunma Bakanlığı’na göre, 2,5 tonluk bir hurda parçası olan cisim, Alaska ile Sibirya arasındaki Bering Denizi üzerinde bir noktada Dünya atmosferine yeniden girdi. ABD uzay ajansı cismin düşüşü sırasında tamamen kül olacağına dair iddiaya girmiş olsa da, yapının bazı kısımları direndi ve muhtemelen okyanusa düştü. Neyse ki herhangi bir hasar ya da yaralanma kaydedilmedi.

ERBS’nin beklenen ömrü sadece iki yıldı, ancak 5 Ekim 1984’te Cape Canaveral’dan fırlatıldığı tarihten itibaren 21 yılını tamamladıktan birkaç gün sonrasına kadar Dünya yörüngesinde normal bir şekilde çalıştı.

ERBS uydusu Dünya yörüngesinde ne yapıyordu?

ERBS, 1984 yılında büyüleyici uzay mekiği Challenger ile havalandığında, ikisi Dünya tarafından emilen ve yayılan güneş enerjisi dengesini ölçmek için, üçüncüsü ise ozon, su buharı, nitrojen dioksit ve aerosoller gibi stratosferik bileşenleri değerlendirmek için tasarlanmış üç alet taşıyordu.

Ayrıca bkz: Yeni Filtreleme Sistemi ile Su Kirliği Tarihe Karışabilir

Bu karasal radyasyon bütçesi (uyduya adını veren) iklimin sağlığının önemli bir işaretidir ve doğru değerlendirilmesi gezegenin iklim standartlarının belirlenmesinde faydalı olabilir. Bu arada stratosferdeki ozon konsantrasyonlarının ölçümleri, tehlikeli ultraviyole radyasyona karşı koruma seviyelerini değerlendirmek için kullanılır.

ERBS Stratosferik Aerosol ve Gaz Deneyi II (SAGE II) tarafından toplanan bilgiler, o dönemde küresel ölçekte ozon tabakasında meydana gelen dramatik azalmanın dünyaya duyurulmasında kritik öneme sahipti. Bu veriler, dünya çapında kloroflorokarbon (CFC) kullanımının azaltılmasını zorunlu kılan uluslararası bir anlaşma olan Montreal Protokolü Anlaşmasının biçimlendirilmesine rehberlik etmiştir.