Güney Kore’deki Daegu Gyeongbuk Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (DGIST) araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni bir filtreleme sistemi sayesinde günümüzün en büyük çevre sorunlarından biri olan kimya endüstrisinin ürettiği mikroplastiklerin yol açtığı su kirliliği tarihe karışabilir.

Çeşitli malzemeler test edildikten sonra, çözüm çevre dostu bir malzemede bulundu: triazen kovalent yapı (CTF) olarak bilinen gözenekli bir polimer. Geleneksel aktif karbon filtrelerin aksine, CFT ultra hızlı adsorpsiyon oranının yanı sıra geniş bir yüzey alanına sahiptir, bu da yakalanan molekülleri depolamak için daha fazla iç alan anlamına geliyor.

Yeni CFT filtresi nasıl çalışır?

İstenilen sonucu elde etmek için bilim insanları CTF moleküllerini daha hidrofilik (su moleküllerine daha yüksek afinite) hale getirecek şekilde titizlikle tasarladılar ve ardından malzemeyi hafif oksidasyona maruz bıraktılar. Sonuç, kirleticilerin yüzde 99,9’undan fazlasını on saniye içinde gideren, ayrıca kalite kaybı olmaksızın birkaç kez tekrar kullanılabilen bir filtre oldu.

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Daha sonra araştırmacılar, polimerin güneş ışığını emebilen, enerjiyi ısıya dönüştürebilen ve daha sonra başka bir tehlikeli kirleticiyi, yani uçucu organik bileşikleri (VOC’ler) arıtmak için kullanabilen bir versiyonunu oluşturdular. Bu zehirli kimyasallar yüksek buhar basıncına sahiptir ve atmosferle temas ettiklerinde gaza dönüşürler.

Güneş enerjisini itici bir güç olarak kullanan sistem, VOC’lerin yüzde 98’inden fazlasını giderebilmiştir. İki sistemin hibrit bir prototipi her iki kirleticiyi de yüzde 99,9’dan fazla oranda temizledi.