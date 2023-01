Epic Games‘in aksiyon dolu battle royale oyunu Fortnite, büyük bir oyuncu kitlesine sahip çok popüler bir oyun. Ne yazık ki, hayran kitlesinin büyük bir kısmı çeşitli nedenlerden dolayı PC veya konsoldan oynama imkanına sahip değil ve cep telefonlarından oynamakla yetinmek zorunda. Fortnite’ın resmi Twitter hesabından Fortnite’ın mobil kullanıcıları için pek de iyi olmayan bir haber geldi ve oyunculara yeni kısıtlamalar getirildi.

Fortnite, sırasıyla Apple ve Google ile olan yasal anlaşmazlığı nedeniyle 2020’den beri App Store ve Google Play Store’da mevcut değil. Bu nedenle oyuncular, oyunun en başında indirdikleri sürüm olan 13.40 uygulama derlemesinde güncelleme alamıyor. Bu durum, Fortnite’a eklenen yeni harita gibi yeni içeriklerin büyük bir kısmını şimdiden kesmiş durumda.

Ayrıca bkz: PlayStation 5 Pro Hiç Gelmeyebilir!



Şimdi, Fortnite tarafından duyurulduğu üzere oyunun bu sürümü daha da kısıtlayıcı hale gelecek. Oyuncular artık V-Papel harcayamayacaklar. Ayrıca oyunu oynayabilmeleri için 18 yaşından büyük olmaları gerekiyor.

Beginning January 30, Fortnite players using the August 2020 13.40 app build previously available on iOS, Mac, and Google Play can no longer spend V-Bucks and must be over 18 to play. (1/2)

— Fortnite Status (@FortniteStatus) January 23, 2023