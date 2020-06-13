165 Hz ekran yenileme hızına sahip Xiaomi oyuncu monitörü yolda!

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen tam kablosuz kulaklık olan Powerbeats Pro modelinin dört yeni renk seçeneği duyuruldu. Yeni renk seçenekleri, kulaklığın çıkışında sunulan seçeneklere kıyasla çok daha parlak ve canlı görünüyor.

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Apple’ın 2014 yılında satın aldığı ünlü müzik firması Beats tarafından hazırlanan kablosuz kulaklıkları özellikle sporcular tarafından büyük ilgi gördü. Şirketin AirPods modellerinin tanıtımında kısa bir süre sonra piyasaya sürdüğü kulaklıklar Türkiye’de şu an dört farklı renk seçeneğiyle resmi olarak 1.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Renkleri yenilenmiş kulaklıklar açık mavi, kırmızı, pembe ve sarı renklerde piyasaya sürülüyor. Bu renk seçenekleri henüz Türkiye Apple’ın sayfasında yayınlanmadı. sporculara özel olarak hazırlanan model, kulak içi formunda olduğundan iyi bir ses yalıtımı getiriyor. Kulak etrafına geçecek şekilde hazırlandığı için spor yaparken düşmesi imkansız görünen kulaklık, AirPods gibi şarj yetenekli bir hazneye sahip.

Powerbeats Pro, kancalı bir tasarıma sahip olmasının yanında, diğer Beats kancalı modellerine göre daha küçük ve daha hafif. Tasarımın yanında 9 saatlik pil ömrü sunan Powerbeats Pro, rakiplerini geride bırakıyor. Şarj çantasında takıp şarj edildiğinde 24 saat kullanım sunması bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Bunun yanında 5 dakikalık hızlı şarj ile 1,5 saat daha size hizmet edebiliyor.

Bluetooth ile tüm cihazlar ile bağlantı sağlayan Powerbeats Pro, yeni nesil AirPods’ta da yer alan H1 çipiyle Apple cihazlara zahmetsizce bağlanabiliyor. Kulaklık bölümünde fiziksel kontrol butonları taşıyor. Bu sayede bir sonraki parçaya geçebiliyor, çalmakta olan parçayı durdurabiliyorsunuz. Ancak tüm bu özelliklerin yanında Powerbeats Pro modeli aktif gürültü önleme özelliğine sahip değil.