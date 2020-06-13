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Xiaomi Mi Power Bank 3, 30.000 mAh kapasite ile Çin’de satışa çıkıyor
Çin’in devleşen firması Xiaomi, genellikle farklı ve yenilikçi ürünlerle karşımıza çıkıyor. Bu sefer ise bir yenilikten ziyade, yüksek kapasite seçeneği sunan Mi Power Bank 3 modelini piyasaya sunan Xiaomi; bu modelde 30.000 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanarak kullanıcıların dikkatini çekmeye çalışıyor.
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Xiaomi Mi Power Bank 3 ile ilgili neler biliyoruz
Genellikle bir akıllı telefon üreticisi olarak bilinen Xiaomi, aslında bundan çok daha fazlasına sahip. Birçok girişimi de bünyesine katarak büyümeye devam eden Xiaomi, aklınıza gelebilecek her türlü ürünü üreterek satışa sunan bir yapılanmaya sahip. Son zamanlarda Power Bank modelleri ile de dikkat çeken firma, bu işi bir adım daha öteye taşımaya karar vererek; 30.000 mAh kapasiteye sahip Xiaomi Mi Power Bank 3 modelini üretti. Bundan önceki modellerde ise kapasiteler, 10.000 mAh ve 20.000 mAh şeklinde idi.
18 W şarj desteğine sahip olan bu power bank modelini sıfırdan tam şarja doldurmanın çok uzun süreceğini varsaymak çok zor olmasa gerek. Bu bir dezavantaj gibi görünüyor olsa da, cihazın fiyatı bunu göz ardı etmemize sebep oluyor. 169 Yuan yani yaklaşık olarak 24 Dolar fiyat etiketine sahip olan Mi Power Bank 3, kapasiteyi de göz önüne aldığımız zaman çok iyi bir power bank seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca üzerinde bulunan girişler, aynı anda 3 farklı cihazı şarj edebilme imkanı da tanıyor.
Dileriz Xiaomi’nin yeni power bank modeli Türkiye’ye de kısa süre içinde gelir ve bizler de bu ürünü deneyimleme fırsatı yakalarız. Siz olsanız 30.000 mAh gibi devasa kapasiteye sahip bu power banki satın alır mıydınız? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
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Samsung Galaxy Watch 3 resmi destek sayfasına eklendi!
Samsung, resmi destek sayfasına iki yeni akıllı saat ekledi. Gelen bilgilere göre bu iki saatin Galaxy Watch 3 serisine ait olacağı konuşuluyor.
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Samsung destek sayfasına iki yeni akıllı saat eklendi!
Samsung, akıllı saat piyasasına yeni ürünler getirmeye devam ediyor. Firma muhtemel yeni akıllı saat serisi Galaxy Watch 3 cihazlarını resmi destek sayfasına ekledi. Mysmartprice isimli internet sitesinde yer alan habere göre firma, Samsung Kore resmi destek sayfasına iki yeni akıllı saat ekledi. SM-R840 ve SM-R850 kodlu iki cihaz ekleyen firmanın bu cihazları Galaxy Watch serisi için böyle isimlendirdiği söyleniyor. SM-R840 modelinin 41 mm‘lik cihaz olacağı düşünülürken, SM-R850‘in de 45 mm boyutunda olan model olacağı belirtildi. İki cihazın da e-SIM sayesinde LTE desteği vereceği öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde Tayland’ta NBTC sertifikası aldığı orta çıkan akıllı saatler, 5 ATM basınca kadar suya dayanıklı olacak. Gorilla Glass XD cam bulunan ekran askeri şartlarda da dayanıklılık sağlıyor. İçerisinde gömülü GPS yer alacak cihazın, gelişmiş kan basıncı ölçme özelliğine de sahip olacağı konuşuluyor. Bunlar dışında detaylı teknik özellikleri henüz ortaya çıkmayan Galaxy Watch 3 serisinin ne zaman tanıtılacağı da henüz netleşmedi. Ancak resmi destek sayfasında cihazların listelenmesi, çıkış tarihi konusunda çok beklemeyeceğimiz anlamına gelebilir. Bakalım Samsung, yeni amiral gemisi saatleri ile başarısını sürdürebilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Huami Amazfit Bip S tanıtıldı
Huami, yeni akıllı saati olan Amazfit BIP S modelini resmen duyurdu. Şirketin yeni saati Apple Watch’a benzer tasarımı ve uygun fiyatı ile dikkat çekiyor.
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Xiaomi’nin bir alt markası olan Huami, uygun fiyatlı giyilebilir teknolojik ürünler konusunda popüler bir marka olarak tanıtıyor. Şirket geçtiğimiz günlerde tanıtılan Amazfit Ares‘in ardından bugün de Amazfit Bip S akıllı saatini tanıttı.
Huami Amazfit Bip S, aktivite konusunda da bir akıllı saatten beklenen özellikleri barındırıyor. Yürüyüş, koşma, yüzme ve bisiklet sürme gibi 10 farklı aktivite modunu bünyesinde barındıran akıllı saat, kalp atış hızı ölçme sensörüne de yer veriyor. Ayrıca şirket, yeni akıllı saatine kişisel sağlık verilerinin kaydedilip, bunlar hakkında detaylar veren “Huami-PAI” desteğini de entegre etmiş durumda.
1.28 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan akıllı saat, 176×176 piksel çözünürlüğünde bir ekranla karşımıza çıkıyor. 5 ATM‘ye kadar suya dayanıklı olan Huami Amazfit Bip S’in içinde 200 mAh değerinde bir pil yer alıyor. 2,5D Corning Gorilla Glass 3 koruma ile gelen saatin, Bluetooth 5.0 ve dahili GPS ile rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor.
Kızıl Turuncu, Sıcak Pembe, Beyaz Kaya ve Karbon Siyahı olmak üzere 4 farklı renkle satışa sunulacak olan Huami Amazfit Bip S, günlük kullanımda 15 gün, aktivite izleme için kullanıldığında 80 gün, GPS kullanımında ise 22 saat kullanım imkanı vadediyor. Son olarak söz konusu akıllı saat, 65 dolarlık bir etiket fiyatına sahip.
Huami Amazfit BIP S modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 1.28 inç, Corning Gorilla Glass 3 koruma ve özelleştirilebilen dokunmatik yapı
- Bağlantı Desteği: Bluetooth 4.2 LE (Android ve iOS uyumlu)
- Konum: GPS + GLONASS
- Su Direnci: 5 ATM
- Aktivite Takibi: 10 farklı aktivite için, PAI kişisel sağlık verisi asistanı
- Batarya: 200 mAh – 40 güne kadar kullanım imkanı
- Boyutlar: 42 mm x 35.3 mm x 11.4 mm
- Ağırlık: 31 gram
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Logitech G915 TKL klavyesi tanıtıldı!
Logitech, merakla beklenen oyunculara yönelik olan mekanik özellikli G915 TKL klavyesini tanıttı. Yeni klavye, özellikleri, kompakt tasarımı ve kullanım süresiyle öne çıkıyor.
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Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyayı da etkisine alan koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerine kapandı. Hal böyle olunca oyunlara ve oyuncu ekipmanlarına ilgi oldukça arttı. Artan bu ilgi şirketleri de harekete geçirdi. Logitech, popüler oyuncu klavyelerinden bir tanesi olan G915’in “Tenkeyless Lightspeed” versiyonunu duyurdu.
Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının lider markası Logitech, çıkarmış olduğu klavyenin tasarımı ile önceki nesline göre daha kompakt bir yapıya sahip olduğu görünüyor. Böylece Logitech G915 TKL, oyuncu klavyelerinin aksine kablosuz yapısı ve uzun kullanım süresi ile dikkat çekiyor.
LIGHTSPEED teknolojisi sayesinde tuş aydınlatmaları kapalı olarak günde ortalama 8 saat kullanıldığında 135 saate kadar kablosuz oyun deneyimi sunan G915 TKL, LIGHTSYNC teknolojisi ile de oyunlarla senkronize olan dinamik ve kişiselleştirilebilir bir aydınlatma sunuyor. Standart mekanik anahtarların yarısı kadar yüksekliğe sahip olan klavye, hız ve performansı artırıyor.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Logitech G915 TKL, haziran ayı itibari ile satın alınabilecek. Ancak yeni klavyenin ülkemize ne zaman geleceği konuda net bir bilgi yok. Söz konusu klavye, mekanik yapısının yanında GL Linear, GL Tactile veya GL Clicky bağlantılı versiyonlarını da satın alabiliyor. Oyun severlerin merakla bekledikleri klavye için yurt dışında 229,99 dolarlık bir fiyat etiketi belirlenmiş bulunuyor.