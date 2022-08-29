Günümüzde şarj teknolojileri oldukça gelişti. Artık 20 dakikanın altında %1 seviyesinden tam dolum sağlayan telefonları görebiliyoruz. Peki bu teknoloji zaman içerisinde ne kadar daha gelişecek?

Bu videomuzda ise kutu açılışı yaptığımız OnePlus 10T’nin 160W güç çıkışı sunan şarj adaptörünü deniyoruz. Ancak OnePlus, 10T modelinin maksimum 150W desteği sunduğunu, buna ek olarak da telefonun voltaj değerini korumak adına telefonun maksimum 125W ile şarj edildiğini açıkladı. Biz de OnePlus 10T’nin 4800 mAh boyutundaki bataryasının ne kadar hızlı olduğunu test ettik.

Sizce bu değerler nasıl? Yeterince hızlı mı yoksa daha hızlısını ileride görecek miyiz? Siz de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın, iyi seyirler…

#OnePlus #OnePlus10T #160WSuperVOOC