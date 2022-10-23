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Kampanyaya dahil olan tüm ürünlere buradaki linkten bakabilirsiniz. Ancak tabii ki sizler için aralarından ürünlerde seçtik. İşte o ürünler:

BOSCH KGN86DWF0N Buzdolabı

Özellikle alttan donduruculu olmasıyla kullanımı kolaylaştıran buzdolabı 631 litrelik geniş iç hacmiyle dikkat çekiyor. bigBox, ecoMode, Hyper fresh plus, Hyper fresh plus chill, noFrost, Supercooling, varioZone özellikleriyle besinlerinizi uzun süre taze tutabiliyor. Üstelik 3 senelik Bosch Türkiye garantisi de bulunuyor. Eğer sizde ürüne göz atmak ve 19.999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

SIEMENS WG41A1X1TR Çamaşır Makinesi

C Sınıfı verimliliğe sahip olan SIEMENS çamaşır makinesi 9 kg yıkama kapasitesine sahip. Ayrıca 1000 devir güce sahipken 10+ farklı programı da bulunuyor. Böylece farklı materyale sahip kıyafetlerinizi kolayca yıkayabiliyorsunuz. iSensoric destekli leke çıkarma sistemiyle zorlu lekelere karşı koyabiliyor. Eğer sizde SIEMENS çamaşır makinesine göz atmak ve 10.499 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

VESTEL BM 3111 Bulaşık Makinesi

E Sınıfı enerji verimliliği bulunan VESTEL bulaşık makinesi, 3 programa sahip. Böylece zamandan da tasarruf sağlıyor. 13 kişilik kapasitesine sahip olmasıyla geniş bir iç hacmi bulunuyor. 3 yıl VESTEL garantisi altında olan bu çamaşır makinesine göz atmak ve 5449 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

VESTEL Flora Doğa Inverter 092 A++ WIFI Klima



Evinizin havasını VESTEL klima ile iklimlendirebilirsiniz. 9000 BTU/h soğutma gücünde olan VESTEL klima ayrıca 10000 BTU ısıtma gücüne sahip. 52dB iç ünite sesiyle çalışırken sizlere de rahatsızlık vermiyor. A+ ısıtma enerji verimliliği olan bu klimaya göz atmak ve 7899 TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz.

BOSCH HBF514BB0T Ankastre Fırın

Siyah rengiyle şık bir görüntüsü bulunan Bosch ankastre fırın eş zamanlı olarak 3 seviyeye kadar pişirme yapabiliyor. Dokunmatik kırmızı LED ekran ile saati ve fırınınızı kolayca kontrol edebiliyorsunuz. 66 litrelik iç hacmiyle birçok yemeğinizi kolayca yapabiliyorsunuz. Eğer sizde Bosch Ankastre fırına göz atmak ve 5899 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Bu yazı MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.